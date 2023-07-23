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Ночная охота на оккупантов воинов 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ВИДЕО

Воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продолжают уничтожать оккупантов и ночью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале бригады.

В сообщении отмечается: "Наши ребята кошмарят оккупанта днем и ночью, напоминая им, что не гоже шнырять по нашей Неньке-Украине".

Также воины бригады продолжают сбор на ночные дроны DJI Mavic 3T и дроны-камикадзе.

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Автор: 

10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3912)


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Топ комментарии
+19
Гарно нічні мисливці відмінусували кацапської худоби.
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23.07.2023 20:03
+12
Вишуканість - у полюванні, та смак у музсупроводі….!
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23.07.2023 20:16
+9
Музика групи AC/ DC класно підходить при нічному
полюванні на кацапів😠
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23.07.2023 20:46
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Гарно нічні мисливці відмінусували кацапської худоби.
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23.07.2023 20:03 Ответить
Вишуканість - у полюванні, та смак у музсупроводі….!
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23.07.2023 20:16 Ответить
Біг в темряві і тільки раз перечипився-зараза.
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23.07.2023 20:21 Ответить
Музика групи AC/ DC класно підходить при нічному
полюванні на кацапів😠
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23.07.2023 20:46 Ответить
AC/DC - Thunderstruck
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23.07.2023 22:01 Ответить
Саме так 👍🏼👍🏼👍🏼
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24.07.2023 00:18 Ответить
крута обійшлися з асвабадітілямі та памагатарамі.
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23.07.2023 21:57 Ответить
+ в банку на дрони
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24.07.2023 00:20 Ответить
Гаспада, ві звєрі! ві... Воно ж бігло до дому, у рідну Бурятшину... До матусі і жіночтсі... А ви?
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24.07.2023 09:57 Ответить
Який "гад" музон підібрав?))))))
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24.07.2023 09:58 Ответить
 
 