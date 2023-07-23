Ночная охота на оккупантов воинов 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ВИДЕО

Воины 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продолжают уничтожать оккупантов и ночью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале бригады.

В сообщении отмечается: "Наши ребята кошмарят оккупанта днем и ночью, напоминая им, что не гоже шнырять по нашей Неньке-Украине".

Также воины бригады продолжают сбор на ночные дроны DJI Mavic 3T и дроны-камикадзе.

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