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"Адвокат Баканов" // Зеленский – президент до 2027 года? ВИДЕО

Баканов нашелся и стал адвокатом. Что с этим не так? Как долго Владимир Зеленский может быть президентом?

Марина Данилюк-Ярмолаева и Наталья Соколенко на Цензор.НЕТ прожаривают тех, кто этого заслуживает.

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Баканов Иван (303) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+23
Розслідування по Баканову закінчилось не розпочавшись
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23.07.2023 21:07
+18
Бутусов зустрів Бакланова:
- Мені юрист Зеленський, казав, що ви - адвокат. Це правда?
- Так.
- А скажіть щось по-адвокатськи?
- Ой, ну та який там Зеленський юрист!
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23.07.2023 21:21
+13
це не ці цьоті свого часу знущалися з "армовіру"?
ці. ці, саме ці...
Баби базарні... Ну, як, тепер іншого обсмоктуєте?

Суки... для них нема різниці, яку кістку глодати: з гівна, з помийки, чи з української нації...
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23.07.2023 21:07
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23.07.2023 21:03 Ответить
Краще б він став прокурором, але цю посаду тоді тримали для портнова, і тільки в останній момент передумали на Рябошапку (внаслідок чого портнов тоді дуже абідєлся)
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23.07.2023 21:09 Ответить
Краще б його ще в 19 році не стало, як і щєлі з єлдаком. Шкода що відео з вантажівкою було фейком.
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23.07.2023 21:31 Ответить
У Портнова виникла невелика проблема- диплом. Він вступив до універу за 4 роки до відкриття самого юрфаку в цьому універі. Правда став дохтуром наук, ще в галузі конституційного права, був завкафедрою. Але Богдан не ризикнув пропихати корифана на прокурора.
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23.07.2023 21:35 Ответить
зрадник-Гнидa "український адвокат" ванюшка баканафф.....
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23.07.2023 21:15 Ответить
готовий посол до бритів.
продасть Джонсону для книги свої цікаві мемуарні спостереження.
а посол там й так нах.. не потрібний.
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23.07.2023 22:05 Ответить
баканов вангувати буде й до 35 року... фантазуючи, що до нього претензій за той період не буде...
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23.07.2023 21:03 Ответить
Розслідування по Баканову закінчилось не розпочавшись
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23.07.2023 21:07 Ответить
це не ці цьоті свого часу знущалися з "армовіру"?
ці. ці, саме ці...
Баби базарні... Ну, як, тепер іншого обсмоктуєте?

Суки... для них нема різниці, яку кістку глодати: з гівна, з помийки, чи з української нації...
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23.07.2023 21:07 Ответить


Баканов знайшовся і став адвокатом. Що з цим не так?


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23.07.2023 21:09 Ответить
не не не ! Я хочу кого то с военных
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23.07.2023 21:09 Ответить
баканав-вротйбаний пдорас.
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23.07.2023 21:11 Ответить
Від так війна буде до 2027
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23.07.2023 21:13 Ответить
Фантазьорки ) Виборів як таких не буде.Україна по факту все більш і більш перетворюється на другу Еритрею,з її безстроковими воєнними станами,мобілізаціями,зачиненими кордонами та зі своїм незмінним великим лідером начолі))
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23.07.2023 21:15 Ответить
так вешайся от счастья...
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23.07.2023 21:23 Ответить
На твоих яйцах,поц?)
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23.07.2023 21:32 Ответить
Учитывая, шо скоро в Конгрессе США будут зачитывать списки элитной недвижимости, приобретенной зелеными патриотами на Западе ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ(!!!!), Боневтику таки удастся сделать из Украины хохляндию, бо выборов не будет как минимум до 2027.
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23.07.2023 22:11 Ответить
Бутусов зустрів Бакланова:
- Мені юрист Зеленський, казав, що ви - адвокат. Це правда?
- Так.
- А скажіть щось по-адвокатськи?
- Ой, ну та який там Зеленський юрист!
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23.07.2023 21:21 Ответить
********** і **********.Адвокат-літінант Баканоф
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23.07.2023 21:33 Ответить
Если как говорил Гордон появится тот кто спутает всем карты, как было на выборах в 2019, то нет. А так возможно, нет сейчас того, о ком говорил когда-то Гордон. Старые политики... им бы с парламентскими справится, а т президентских можно забыть.
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23.07.2023 21:34 Ответить
Це що зеболото готує секту адвокатів для процесу проти них
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23.07.2023 21:34 Ответить
Памятаєте історію з Вітею Ростовським. Прийшов в Ростовський суд давати покази як свідок, місцеві судді видалились, почався допит його як свідка, але в Київський суд прийшов Луценко і як Генпрокурор оголосив підозру вже самому Віті, Адвокат, який приїхав з Києва,ледь встиг втекти від лап Віті Ростовського. Потім Феміда ерефії заборонила такі фокуси і вийшла з угоди.
А літінант скоро компанію відкриють " Баканов, Венедіктова та партнери" , клієнтів не буде, будуть самі себе захищати.
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23.07.2023 21:45 Ответить
нам потрібна не людина, схожа на президента, а президент, схожий на людину ... геть
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23.07.2023 21:53 Ответить
Зелеладого можна залишити - хай тексти потрібні записує,а от оточеня треба міняти на профі.
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23.07.2023 22:03 Ответить
Зеленський буде президентом до наступного майдану
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23.07.2023 22:11 Ответить
Пісня для вови: твій номер 2027 , на тєлогрєєчкє твоїй.... Сподіваємось так буде.
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23.07.2023 22:40 Ответить
зедонкі
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23.07.2023 23:01 Ответить
Питання до чотириразового ухилянта, Як військовозобов'язаний бананів, до цього дня, не став на військовий облік у Полтаві чи в Києві, та безкарно ігнорує вимоги Законів та Конституції !!
В Україні мобілізація уже 1,5 роки, не для нього?!
Слава Україні!!
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23.07.2023 23:44 Ответить
Будьласка! Будуть висіти у трьох.
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24.07.2023 00:10 Ответить
так реформа потрібна ще й освітня - бо як такі дипломи отримують ? заочно мабуть купив - очевидно в нормальному вузі й іспити б не здав...
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24.07.2023 09:42 Ответить
 
 