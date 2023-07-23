"Адвокат Баканов" // Зеленский – президент до 2027 года? ВИДЕО
Баканов нашелся и стал адвокатом. Что с этим не так? Как долго Владимир Зеленский может быть президентом?
Марина Данилюк-Ярмолаева и Наталья Соколенко на Цензор.НЕТ прожаривают тех, кто этого заслуживает.
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+23 Валентин Коваль #550884
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продасть Джонсону для книги свої цікаві мемуарні спостереження.
а посол там й так нах.. не потрібний.
ці. ці, саме ці...
Баби базарні... Ну, як, тепер іншого обсмоктуєте?
Суки... для них нема різниці, яку кістку глодати: з гівна, з помийки, чи з української нації...
Баканов знайшовся і став адвокатом. Що з цим не так?
- Мені юрист Зеленський, казав, що ви - адвокат. Це правда?
- Так.
- А скажіть щось по-адвокатськи?
- Ой, ну та який там Зеленський юрист!
А літінант скоро компанію відкриють " Баканов, Венедіктова та партнери" , клієнтів не буде, будуть самі себе захищати.
В Україні мобілізація уже 1,5 роки, не для нього?!
Слава Україні!!