Никопольцы засаживают картофелем дно обмелевшего каховского водохранилища. ВИДЕО
На дне обмелевшего каховского водохранилища начал сходить картофель, посаженный после того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята грядка на прежнем дне водохранилища, опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что огород с картофелем расположен недалеко от Никополя на Днепропетровщине.
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А "господарник" - це господар, який на своїй землі господарює та розвиває господарство Саме в цьому і є різниця в сутності цих двох понять!
Не подобається "господар"?(З якого?)Так за ваші гроші - люба забаганка:"хазяін","газда".
Бурячки, картопля, гречка, свинки як мило блд, аж обоссаться
Ми ж не хижі руські. Ми телята. Лагідні, глупі. Інстинкт самозбереження відсутній наглухо.