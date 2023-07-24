Никопольцы засаживают картофелем дно обмелевшего каховского водохранилища. ВИДЕО

На дне обмелевшего каховского водохранилища начал сходить картофель, посаженный после того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята грядка на прежнем дне водохранилища, опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что огород с картофелем расположен недалеко от Никополя на Днепропетровщине.

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