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Никопольцы засаживают картофелем дно обмелевшего каховского водохранилища. ВИДЕО

На дне обмелевшего каховского водохранилища начал сходить картофель, посаженный после того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята грядка на прежнем дне водохранилища, опубликована в соцсетях. Автор публикации отмечает, что огород с картофелем расположен недалеко от Никополя на Днепропетровщине.

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взрыв (6739) урожай (210) Каховская ГЭС (270)


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Топ комментарии
+26
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24.07.2023 09:39
+25
нікопільчани, ви неймовірні! русня-гній....
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24.07.2023 09:41
+17
Наші люди картоплю і на Марсі зможуть виростити.
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24.07.2023 09:44
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24.07.2023 09:39 Ответить
а потім прийшовши до тями - збагнув, що сам обробити того поля сили не має. Трактор дорогий, оптові ціни низькі - здав землю агрохолдингу за копійки. Результат - ні землі, ні коня і капелюха згубив.
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24.07.2023 10:22 Ответить
нікопільчани, ви неймовірні! русня-гній....
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24.07.2023 09:41 Ответить
Ну хоть щось -- землю перевіряли -- радіонукліди можуть зашкалювати
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24.07.2023 09:41 Ответить
Дастся чути, картоплю збадають
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24.07.2023 09:49 Ответить
Наші люди картоплю і на Марсі зможуть виростити.
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24.07.2023 09:44 Ответить
Уже садят. В фильме Марсианин, картоплю садили.
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24.07.2023 10:27 Ответить
У него под скафандром была вышиванка.
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24.07.2023 12:45 Ответить
Там, де була вода, там так званий "намул" - ним навіть звичайну землю покращують. Так що там буде рости класно.
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24.07.2023 11:17 Ответить
Сапропель називається. Тільки в чистому вигляді, боюсь, для картоплі буде занадто.
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24.07.2023 12:46 Ответить
Та вона збуяє і в тому сапропелі вся таблиця Менднлєєва
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25.07.2023 11:57 Ответить
Вся суть русні і українців у цьому. Варвари проти господарів.
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24.07.2023 09:46 Ответить
Не "господарі" а "господарники" (тут невелика різнця є у суті поняття)
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24.07.2023 09:53 Ответить
Господарі,на своїй землі!
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24.07.2023 09:56 Ответить
"Господар" - це може буть просто "власник" Кацап - господар на своїй землі І що це їм дає?
А "господарник" - це господар, який на своїй землі господарює та розвиває господарство Саме в цьому і є різниця в сутності цих двох понять!
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24.07.2023 09:59 Ответить
Ти неправий.https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=19658&page=667
Не подобається "господар"?(З якого?)Так за ваші гроші - люба забаганка:"хазяін","газда".
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24.07.2023 16:44 Ответить
То твоя особиста думка!
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24.07.2023 17:04 Ответить
Ні.Це думка українських мовознавців,викладена в академічних словниках української мови.
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24.07.2023 18:28 Ответить
Ну - і в чому саме їх думка суперечить моєму коментарю?
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24.07.2023 18:37 Ответить
Перейди по посиланню і прочитай значення слова "господарник"https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=19658&page=667.Можеш прочитати і про слова "господар","газда".Новий словник до літери "х" ще не дописали,тому можеш скористатися старим для слова "хазяїн".http://sum.in.ua/s/khazjajin
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24.07.2023 18:49 Ответить
А ти своїми словами мені поясни!
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24.07.2023 18:59 Ответить
Хтось з відомих(здається Вольтер,якщо не помиляюсь) казав,що іноземну мову можна освоїти за декілька років,а рідну вчать все життя.Це перше.Друге.Я не викладач-мовознавець(філолог),щоб щось пояснювати.Третє.Я спокійно і ввічливо намагаюсь до тебе донести розумні речі,а ти бикуєш,замість сказати:"Дякую".В мене терпець не безкінечний.Тупорилий,протри беньки і прочитай сам.
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24.07.2023 19:07 Ответить
А воно мені треба? Це ти "поліз у бутилку" От і доводь правоту свою А мені це не цікаво
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24.07.2023 19:12 Ответить
Поняття «господар» у народному розумінні означало не тільки «заможний» чи «багач», а насамперед - поважний, чесний, досвідчений селянин, який мав землю, обійстя, а в громаді - славу добродія
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24.07.2023 09:57 Ответить
А я про що кажу? "Господар"- поняття більш широке - "загальне" "Господарник" - поняття більш вузькоспеціалізоване (похідне від "господаря") Будем далі сперечаться в "термінології"?
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24.07.2023 10:14 Ответить
А краще б замість картоплі збудували там стрілецький полігон і стріляли по мішенях.

Бурячки, картопля, гречка, свинки як мило блд, аж обоссаться
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24.07.2023 09:57 Ответить
Рсня в себе навіть біля дому не посадить нічого корисного, вишню там чи сливу, то як "бєрьозка бєлая" самосієм виросла, то і все. А наші скопають, розорють, засіють все, де можна щось виростити. В цьому наша кардинальна відмінність з "братським народом".
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24.07.2023 09:50 Ответить
Потім русня приходить і забирає все вирощене. В результаті хто більший дурень?
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24.07.2023 09:52 Ответить
Щоб не забирали, треба захищать.
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24.07.2023 13:14 Ответить
Щоб захищати, треба мати чим. У нас є? Ні, буряки саджали, серіали знімали, асфальт стелили. Русня тим часом робила танки, снаряди, ракети, винищувачі.
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24.07.2023 13:32 Ответить
так бдяха і досі таке саме. За один серіал підняли крик то може і відмінять, а решту 50? Досі не навчились ні ракет ні дронів, вихлоп від укрпоборонпрома нульовий. наробили б тих нептунів і херачили б чф рф, дивись би вже до дня морського флоту сам флот би на дні б плавав.
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24.07.2023 13:36 Ответить
Не на часі. Яйця, барабани, овочерізки, оце все - так.
Ми ж не хижі руські. Ми телята. Лагідні, глупі. Інстинкт самозбереження відсутній наглухо.
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24.07.2023 13:38 Ответить
Служив у Псковській області і був у шоці у кацапів в дєрєвнях ні городів, на садів, ні тим більше - квітників. Чорні перекошені ізбушки і тільки ворони каркають. Це капець. Хі ба що гриби збирають для закусі. Безродні покидьки Людства...
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24.07.2023 10:07 Ответить
Мені казали, що там природа сувора і нічого не росте, тому і така різниця, рсня казали мені типу "сєвєр у нас там, что вьі хотєлі", але довелось їхати раз на потягу через кордон, так чисті побілені хати і доглянуті городи закінчувались зразу за Хутором-Михайловським, починалось те, про що ви пишете. Установка в них така в мозгах, нічого не створювати своїми руками. Не наш менталітет.
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24.07.2023 13:08 Ответить
Чомусь зовсім поруч в Естонії багато чого росло і навіть ліс був зовсім інший!
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24.07.2023 13:37 Ответить
де живе рсня - скрізь розруха. То послід від їх життєдіяльності
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24.07.2023 13:42 Ответить
У файного газди земля пусткою не стоятиме!
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24.07.2023 09:51 Ответить
Там ґрунт багатий на добрива.
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24.07.2023 09:52 Ответить
Трудолюбива нація - УКРАЇНЦІ. А кацапи - алкаші поголовні,вбивці,маньяки,гвалтівники!
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24.07.2023 09:54 Ответить
Великий луг. Повернення.
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24.07.2023 09:56 Ответить
в такій поведінці є прихований великий мінус. ясно. що багато українців трудолюбиві, безкорисливі, завжди покладаються тільки самі на себе, .... але саме на цьому завжди паразитувала, паразитує й буде паразитувати кожна українська влада. адже для неї завжди відпадають "куски роботи", але кошти на які вона обов'язково виділить, щоб їх обов'язково й онукам вистачило. "рятування потопаючих, діло рук самих потопаючих". замість того щоб вимагати від влади дій, "братія мовчить собі, витріщивши очі..... може так і треба?" (С) люди перекладають вирішення постійно виникаючих проблем на власні сили, за власні кошти. "розкопують грядочки", збирають гроші на "весільні дрони", на рєзніковські яйця по 17 за кіло, ... а влада моніторить, що нового знайшов нарід в вирішенні чергових проблем, де може знову ще щось додатково розкрасти. по новому.
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24.07.2023 10:03 Ответить
надо экстренно травой засеивать, чтобы не разлеталась пыль. А картофан оттуда я бы не хотел есть. На дне столько всякой гадости осело, начиная от выбросов из выхлопных газов автомобилей и всех местных тяжелых производств
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24.07.2023 10:03 Ответить
а на городі це все не осідало ? вода більшу частину зносила і розчиняла .
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24.07.2023 10:27 Ответить
лишь бы радиации не было, Землю надо иследовать. А то накормят
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24.07.2023 10:37 Ответить
Українець це діагноз.
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24.07.2023 10:47 Ответить
Так, в доброму сенсі!!
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24.07.2023 12:43 Ответить
Далеко від води посадили, тре було ближче до води саджати.
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24.07.2023 11:02 Ответить
А як дощі підуть і заллє? Норм, там все одно волога земля, в березі
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24.07.2023 13:10 Ответить
Чудовий експеримент... якщо буде вдалим, боюсь, що водосховище втратить сенс на своє відновлення.
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24.07.2023 11:25 Ответить
А удобрять можно кацапами!
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24.07.2023 11:28 Ответить
....а казали що буде пустеля
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24.07.2023 11:57 Ответить
Неперевершений український креатив!!! Якби корупція не заважала нашому народу розвиватися ми були б на піку ******** цивілізації!!
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24.07.2023 12:38 Ответить
Нічого, скоро з'явиться "власник" цієї землі, та забере увесь урожай собі. А ті хто саджав, остануться ні з чим. Ще й за самозахват земельної ділянки постраждають.
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24.07.2023 12:46 Ответить
 
 