РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 226 6

Воины 59-й ОМБр исполняют музыкальную композицию на фоне противотанковых укреплений. ВИДЕО

Украинские бойцы из 59 ОМБр имени Якова Гандзюка исполнили музыкальную композицию на фоне противотанковых укреплений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент исполнения музыки бойцы опубликовали на странице подразделения в соцсетях.

"Настоящая музыкальная магия от "Культурного десанта" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Вот как звучит украинская симфония храбрости", - пишут бойцы в комментарии к опубликованному видео.

Смотрите: Тысячи людей поют Гимн Украины на латвийском фестивале песни и танца. ВИДЕО

музыка (790) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки Захисники України боронять державу від московської наволочі, в тилу в Білій Церкві поряд із Столицею України, московські зкацаплені військовозобов'язані, навіть до військомату-ТЦК не зайшли, хоча мобілізація не припинялася!!
Зато вони відстоюють срускай мір, на очах правоПохорониих органів!
Воєнкоми мабуть, як в ОДЕСІ!!
https://ua.news/ua/ukraine/vydeo-poklonnyky-shansona-v-beloj-tserkvy-zhestoko-yzbyly-mestnyh-zhytelej

Відео: шанувальники шансону в Білій Церкві жорстоко побили місцевих жителів

https://ua.news/ua/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1/ Олег Бесараб 23 Липня 2023 14:44
показать весь комментарий
24.07.2023 10:33 Ответить
Вау!!!
Украинские воины умеют сразить наповал....
показать весь комментарий
24.07.2023 10:57 Ответить
Красава! Респект і уважуха)))))
показать весь комментарий
24.07.2023 11:04 Ответить
Это играет Моисей Бондаренко. Вот еще его великолепное исполнение https://www.youtube.com/watch?v=JGRasyTqazo
показать весь комментарий
24.07.2023 11:38 Ответить
Дуже круто! До сліз. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.07.2023 11:41 Ответить
Виконання музичної композиціі нашими хлопцями аж до серця проникло , супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
24.07.2023 12:42 Ответить
 
 