Воины 59-й ОМБр исполняют музыкальную композицию на фоне противотанковых укреплений. ВИДЕО

Украинские бойцы из 59 ОМБр имени Якова Гандзюка исполнили музыкальную композицию на фоне противотанковых укреплений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент исполнения музыки бойцы опубликовали на странице подразделения в соцсетях.

"Настоящая музыкальная магия от "Культурного десанта" 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Вот как звучит украинская симфония храбрости", - пишут бойцы в комментарии к опубликованному видео.

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