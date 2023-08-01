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Ракеты HIMARS разбили пять групп оккупантов на острове Джарилгач. ВИДЕО

Благодаря информации, которую передало подполье на временно оккупированной территории, удалось ликвидировать группу оккупантов и уничтожить вражескую технику. Силы обороны нанесли прицельные удары з ракет HIMARS по подразделениям противника, базировавшимся на острове Джарилгач, что на Херсонщине.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются.

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Автор: 

уничтожение (6923) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+29
Бог у поміч, захисникам України!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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01.08.2023 18:37
+21
Ого як красіво покрошили мокш. Скількі то пельменів як мінімум тони зо три поїхало на болота.
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01.08.2023 18:34
+16
Кацапи, нах...й вам фізкультура? Айда на концерт Кобзона!
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01.08.2023 18:49
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Ого як красіво покрошили мокш. Скількі то пельменів як мінімум тони зо три поїхало на болота.
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01.08.2023 18:34 Ответить
Бог у поміч, захисникам України!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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01.08.2023 18:37 Ответить
красота!
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01.08.2023 18:43 Ответить
по московитському- лепата!
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02.08.2023 12:52 Ответить
Kak paligon dlia strelb ,mozno patrenirovatsia so strelboj s Ximarsami.Eto dlia nacinajucix vojenix prakticeski zaniatyja
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01.08.2023 18:46 Ответить
Кацапи, нах...й вам фізкультура? Айда на концерт Кобзона!
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01.08.2023 18:49 Ответить
Хтось мені може пояснити, чим сили оборони відрізняються від ЗСУ?
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01.08.2023 18:51 Ответить
Це військова таємниця.
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01.08.2023 18:59 Ответить
Може тим, що там не тільки регулярна Армія, а ще й інші силові структури: нацгвардія, ТРО…
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01.08.2023 19:10 Ответить
І чекали вони довго, поки ЗСУ рішаться. та команди діждуться. Це моя приватна думка.... а виникла вона тому, що про цей острів давно писали і навіть діждались, поки русіш там дорогу намиє... Чому врізався в пам'ять цей острів - з мамою відпочивали - дуже гарне місце.
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01.08.2023 21:02 Ответить
Отхаймаросили п..даров!💀
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01.08.2023 21:20 Ответить
им конечно салют устроили дорогой на похороны. Хйло бабло может не давать, видосик пришлет.
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01.08.2023 22:40 Ответить
Гарно, але чому не показали дохлих кацапів крупним планом? Як на початку ще живих показали...
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01.08.2023 22:55 Ответить
Потому что стреляли по тренировочному лагерю, когда кацапов там уже небыло. Последний взрыв - доказательство. Хаймарсы не стоят наготове на каждом углу и им надо время, чтобы прибыть на точку запуска.
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02.08.2023 00:07 Ответить
Ясно. А народ в комментах вважає, що всіх кацапів на відео до кобздона відправили. Тупість людей зашкалює.
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02.08.2023 09:07 Ответить
Схоже на ********** М30А1.
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01.08.2023 23:12 Ответить
ЕЩЁ Б ПОД ЗОНТИКАМИ СПРЯТАЛИСЬ ))) ДЕБИЛЫ БЛ@ !!!
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01.08.2023 23:52 Ответить
Хорошо отдохнули, лаптеногие.
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02.08.2023 00:05 Ответить
Хмм.. Оплиски. Ну сиділи БИ ці кацапи на тому пів-острові. Яка загроза? Що, більше нікуди Хаймарсами поцілити?
Гарно попіарилася телега Єрмака.
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02.08.2023 01:34 Ответить
Ну... пройшли пришвидшений курс "маладова байца". Завдяки ЗСУ багатьом з цих "мабілізованих" не доведеться жерти своє гівно десь в українських степах, бути насадженим на бутилку чи швабру, хапати палками п...здюлі від "камандірав" і врешті-решт бути намотаним на гусениці українського АБРАМСА. Так що сміливо можна сказати, що ці полулюди "вєзунчікі". Для тих хто не зрозумів... мокші влаштували навчальний військовий полігон в заповідній території. Кацапи не люди...
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02.08.2023 10:28 Ответить
не будьте гомофобом!
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02.08.2023 12:55 Ответить
 
 