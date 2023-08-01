Ракеты HIMARS разбили пять групп оккупантов на острове Джарилгач. ВИДЕО
Благодаря информации, которую передало подполье на временно оккупированной территории, удалось ликвидировать группу оккупантов и уничтожить вражескую технику. Силы обороны нанесли прицельные удары з ракет HIMARS по подразделениям противника, базировавшимся на острове Джарилгач, что на Херсонщине.
Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются.
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Гарно попіарилася телега Єрмака.