Ракеты HIMARS разбили пять групп оккупантов на острове Джарилгач. ВИДЕО

Благодаря информации, которую передало подполье на временно оккупированной территории, удалось ликвидировать группу оккупантов и уничтожить вражескую технику. Силы обороны нанесли прицельные удары з ракет HIMARS по подразделениям противника, базировавшимся на острове Джарилгач, что на Херсонщине.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются.

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