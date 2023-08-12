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20 беспилотников атаковали ночью оккупированный Крым, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Ночью 12 августа в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупанты заявляют об атаке беспилотников, которые все были уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры взрывов обнародованы в соцсетях.

Судя по видео, ночь в Новоозерном была "веселой". Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв в Кировском районе. По традиции лета – 2023 был перекрыт Крымский мост.

"Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате остановленной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - уверяют оккупанты, которые в своих заявлениях дважды уничтожили все HIMARS.


В Новоозерном находится военная база хранения (943 ЦЗМР) с большим количеством техники.

Автор: 

беспилотник (3595) Крым (26384)


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Топ комментарии
+36
"Атака беспилотников на Крым отбита..."
Но...
_________________________________________________________________________________
"...В Севастополе заметили более 20 автомобилей «скорой помощи», они ехали в сторону госпиталя Черноморского флота России и горбольницы №1 в Севастополе, сообщил 10 октября телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свой источник.

«Как сообщают наши источники, уже полтора часа в Севастополь откуда-то едут автомобили скорой помощи с включенными сиренами», - сообщает «Крымский ветер».

Позднее телеграм-канал также со ссылкой на источник сообщил, что в вертолетной части, которая находится на окраине Джанкоя, был взрыв. Есть погибшие и раненые военнослужащие РФ.
По данным из открытых источников, на аэродроме «Джанкой» дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Там же дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ."
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12.08.2023 07:35
+35
Ну, нормас.
В будь якому випадку безпілотник набагато дешевший за ракету ППО. От нехай вони їх і витрачають, бо стріляти вночі з зенітних автоматів без радара наведення - майже дохла справа.
Щось зіб'ють, щось долетить. На те вони і одноразові безпілотники.
Головне тримати темп.
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12.08.2023 07:34
+30
Це все чинять угорці,хочуть щоб кримський,севастопольський і євпаторійський народи не притісняли угорську мову.
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12.08.2023 07:30
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Правила форума Совет форумчан
Віртуальна реальність.
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12.08.2023 07:13 Ответить
В Новоозерном при совке базировались гидросамолеты
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12.08.2023 10:40 Ответить
Тоді їх трохи стало менше.
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12.08.2023 10:47 Ответить
А "Кіровський район" - це що саме? Аеродром? чи знову Старий Крим? Чи Владиславівка? Остання - "смачний шматок" - транспортний залізнично-автомобільний вузол між самим Кримом та Керченським півостровом на ньому Удар по ньому перебиває шлях не тільки на Джанкой і решту Криму але й на Феодосію
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12.08.2023 07:20 Ответить
Так досконально орiнтуватися в крысчанських справах... Ви, просто, знахiдка для шпигуна(нашого).
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12.08.2023 07:44 Ответить
Я просто в тих місцях служив! "Владиславівка" там - "вузьке горло" Рознести цей транспортний вузол - і Крим "стане"
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12.08.2023 07:50 Ответить
Я в курсах, пару дней назад тоже была аналогичная тема, но тот, кому вы вдалбливали тему в голову, почему-то ее не догонял.
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12.08.2023 07:52 Ответить
Я ж в чужу голову свого розуму додать не можу! Як каже кацапське прислыв"я: "Нет ума - в шапку не накидаешь!"
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12.08.2023 07:57 Ответить
а ще було радянське -"ХББ"
х№йово быть бестолковым
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12.08.2023 10:38 Ответить
Пан Яр Холодний - спец у військових питань! Завжди з насолодою читаю його коментарі!
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12.08.2023 10:42 Ответить
Пан Яр Холодний у всіх бочках затичка. Каже, що він офіцер в відставці. Правда не вказує в яких військах служив. Напевне , це великий секрет бо війська, напевне, були суперсекретні.
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12.08.2023 11:49 Ответить
Я зобов"язаний доповідать тобі про свою службу? А хто ти такий? "Одноразовий"? Ті з ким я спілкуюся багато років - прекрасно це знають А тобі це не обов"язково!
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12.08.2023 13:26 Ответить
Подивися на свої коменти. Ти по хамськи ображаєш людей, які з тобою нормально спілкуються. Це ж ненормально. Вороги якраз чекають, щоб ми перегризлися між собою. Хоча по суті ти в основному, на мій погляд, на правильних позиціях. Щодо твого офіцерства-ти ж сам хвастався, що ти- офіцер у відставці. . І звичайно це твоя особиста справа знімати туман невідомості з своєї біографії, чи не знімати.
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12.08.2023 13:40 Ответить
Ти (не маючи на це ніякого права) піддаєш сумніву мій офіцерський статус та сієш на форумі підозри в моїй правдивості... І після цього ще й вимагаєш до себе ПОВАГИ? Чи не забагато честі? Спочатку сам її заслужи, перед тим як вимагать її від інших! Але ж тобі "серонуть" на іншого - це набагато легше, ніж самому продемонструвать власний інтелект і обізнаність...
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12.08.2023 13:50 Ответить
Ніколи не було і ось знову. Давай попорядку. 1) я не піддаю сумніву твій офіцерський статус хоча б тому, що для мене це байдуже, про що я тобі і сказав; 2) я не сію на форумі сумніви в твоїй правдивості, якраз навпаки, я підкреслюю твою правоту в більшості питань. 3) мені не подобається , коли ти нізащо-ніпрощо обзиваєш людей, які ведуть з тобою нормальний діалог. Вживаєш такі вирази, як, наприклад, "Як у тебе з головою?", "ти пукнув у калюжу", "Накопичить в роті лайна і плюнуть на форумі?" і т.д. Погодься це не можна вважати високим стилем.
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12.08.2023 14:07 Ответить
Які я "вирази" вживаю до інших - то моя справа! І це наші з ними стосунки - а не твої У нас з ними були "діалоги" коли ти ще тут не з"являвся І вони своєю дурістю та хамством саме на таке відношення до них(з мого боку) можуть розраховувать А тобі - рекомендація - не виступай тут "арбітром" - бо й сам заслужиш подібного
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12.08.2023 14:50 Ответить
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12.08.2023 21:20 Ответить
высокий стиль у офицера??
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12.08.2023 15:02 Ответить
и этот , как пятое колесо до воза (группа поддержки). Понимаю, между обеденным опохмелом и вечерним - до остервенения, уймиСЧа времени.
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12.08.2023 21:16 Ответить
Бг-ггг.... Пукнуть у калюжу...типо, почему не в унитаз - оскорбуха...ХЕХ...
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12.08.2023 21:18 Ответить
А ИХТАМНЕТАМ СЧи (консервированные ) в 3-х литровых , в качестве хмыря, выдают.
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12.08.2023 21:24 Ответить
А я знаю. Бо не правда ваша, шо пан не говорил. То шо вы ляпнул, называется стыць, та й розвиднiлось... Кто вам доктор, шо не знаете... ХМЫ...
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12.08.2023 21:09 Ответить
Шоб разрушить Владиславовку нужно послать 500 бомбардировщиков Б-29. И это только в первой волне...
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12.08.2023 09:56 Ответить
Як у тебе з головою? Б-29 - останній стратегічний поршневий бомбардувальник у світі Навіть його копія - Ту-4 був знятий з озброєння ще при Хрущові! А де ти їх зараз знайдеш 500 штук? Ти вже коли мені пишеш - то хоч трошки думай! Я ж тебе вже не раз "мордою по табуретці возив" за дурість!
А для того щоб рознести вузлову станцію - не потрібна "армада бомбардувальників - просто треба "попасти в потрібне місце в потрібний часНаприклад коли там зупиниться ешелон з ************ чи пальним Щоб вони "гупнули" - достатньо заряду однієї ракети
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12.08.2023 10:17 Ответить
А в тебе який "репертуар"? Накопичить в роті лайна і плюнуть на форумі? ...!
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12.08.2023 11:33 Ответить
У тебя абсолютно отсутствует чувство юмора, поэтому ты не можешь увидеть "подкола" и пытаешься отвечать серьёзно, выставляя себя таким образом, гм, не в лучшем свете. Вспомни самца сайры - сайрона!
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12.08.2023 12:42 Ответить
...!
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12.08.2023 13:03 Ответить
"Шамова" не чіпай! Він вже давно "перевірений"
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12.08.2023 11:31 Ответить
Шо це було?
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12.08.2023 21:26 Ответить
Та там тебе з

поставили на одну поличку та "москальськими ботами" назвали Ну - "ВАлєра" "мутнуватий" та недалекий Але в тобі у мене сумнівів немає!
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12.08.2023 21:30 Ответить
Валерику ще сьорбати сьорбу не пересьорбаты, а про пуд соли ваапше молчу.
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12.08.2023 22:18 Ответить
Мабуть, Валерик на мармуровому пiдприемствi запрацювався у 3 змiни. Ввесь зiйшов на нiвець.
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12.08.2023 22:26 Ответить
Мычтатель! Эшелоны с боеприпрапасами... Вы в какую войну играете? Кацапы после лета 2022 года свой БК держат на камазах и уралах - не крупнее. По железной дороге пропустят один-два вагона с боприпасами, которые хрен увидишь, а увидишь, не догонишь...
Поэтому без Б-29 (свои Ту-160, Ту-95 и Ту-22 отдали кацапам) хрен ты раздолбишь ж\д пути, стрелки и диспетчерскую. А Б-52 Байден вряд ли даст в ХХI столетии. Проще сделать КЗ в щитовой путейной автоматики. Тогда есть вариант пробки, вот по которой можно попробовать ударить Мавиком из-за угла.
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12.08.2023 10:53 Ответить
"Мычтателя" в дзеркалі шукай! Так зручніше Я тобі пояснив "на пальцях" що ти "пукнув у калюжу Крім того я висловив можливий варіант нанесення удару А ешелони вони час від часу ганяють - місяць тому наші попали по елеватору під Генічеськом А ще раніше - під Джанкоєм В обох випадках - розбивали саме ешелони які кацапи пригнали для розвантаження Твоє "транспортування на "камазах" та "уралах" (з точки зору логістики) - зручне лише в межах 30-50 км від лінії фронту І то лише при наявності розвинутої сітки автодоріг з твердим покриттям та достатньою пропускною здатністю
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12.08.2023 11:29 Ответить
Дорогой пан Яр Холодный!
Вы забыли про Convair B-36.
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12.08.2023 14:09 Ответить
Не так я вже й "забувся" Я не просто згадав "копію" Б-29 - Ту-4 Бо Б-36 був знятий в США з озброєння в 1954-му а Ту-4 літав до 1960-го
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12.08.2023 14:56 Ответить
Тогда я смею напомнить вам о китайских Ту-4, летавших там до конца 1990-х.
(Простите меня - упертого, как и все украинцы, для которого авиация - смысл жизни)
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12.08.2023 15:39 Ответить
ну и что у китайцев вон до сих пор летает клон ту 16
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12.08.2023 18:47 Ответить
И при чем тут Ту-16?
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12.08.2023 19:13 Ответить
а притом что под ту вешают всякую хероту протикорабельную
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13.08.2023 01:08 Ответить
в Китай пригнали полк в 25 ед из них летать остались только 5 к 90 остальные или побились или износились
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13.08.2023 01:09 Ответить
В-36 производился с 1948 по 1954 годы.
Снят с вооружения в 1959 году.
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12.08.2023 15:43 Ответить
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13.08.2023 01:12 Ответить
Це все чинять угорці,хочуть щоб кримський,севастопольський і євпаторійський народи не притісняли угорську мову.
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12.08.2023 07:30 Ответить
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12.08.2023 09:24 Ответить
Ну, нормас.
В будь якому випадку безпілотник набагато дешевший за ракету ППО. От нехай вони їх і витрачають, бо стріляти вночі з зенітних автоматів без радара наведення - майже дохла справа.
Щось зіб'ють, щось долетить. На те вони і одноразові безпілотники.
Головне тримати темп.
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12.08.2023 07:34 Ответить
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12.08.2023 07:46 Ответить
"Атака беспилотников на Крым отбита..."
Но...
_________________________________________________________________________________
"...В Севастополе заметили более 20 автомобилей «скорой помощи», они ехали в сторону госпиталя Черноморского флота России и горбольницы №1 в Севастополе, сообщил 10 октября телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свой источник.

«Как сообщают наши источники, уже полтора часа в Севастополь откуда-то едут автомобили скорой помощи с включенными сиренами», - сообщает «Крымский ветер».

Позднее телеграм-канал также со ссылкой на источник сообщил, что в вертолетной части, которая находится на окраине Джанкоя, был взрыв. Есть погибшие и раненые военнослужащие РФ.
По данным из открытых источников, на аэродроме «Джанкой» дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Там же дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ."
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12.08.2023 07:35 Ответить
Логика есть , мабуть, вчера херсонские села обстреливали вертолеты имено оттуда.
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12.08.2023 07:46 Ответить
То були "камандна-штабные учения с тренировками личнага састава ваенна-медицинских учреждений с целью укрепления слаженасти между падразделениями"
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12.08.2023 07:52 Ответить
…сообщил 10 октября телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свой источник...
Так это было 10 октября какого года???
Сегодня только 12 августа вроде как 🤪
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12.08.2023 09:47 Ответить
В 2014-му кримчани думали, що "ухопили бога за бороду"...

В 2022-му зрозуміли, що "тримають бика тряпочного", за Х.."...
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12.08.2023 13:27 Ответить
Камни с неба - загальна назва всього що падає на окупований Крим , мабуть те що припливає також
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12.08.2023 07:35 Ответить
Збулася мрія частини кримчан з 2014 року - "Пускай камни с неба - мы в России"!
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12.08.2023 08:02 Ответить
В них завжди були ідіотські поговірки як і казки; навіть не етнос, а якесь збіговисько відсортованого людства!!
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12.08.2023 09:32 Ответить
А шо там в Донецке и Луганске,туда сильно далеко стрелять? Наверное там нет ни складов оружия,ни баз для ремонта техники ,никаких " Центров принятия решений"-горисполкомов,военкоматов,казарм.
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12.08.2023 07:49 Ответить
Цікаво, - а чим кацапи збивають БПЛА?
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12.08.2023 07:54 Ответить
Petardami
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12.08.2023 08:20 Ответить
На відео було видно автоматні черги.
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12.08.2023 08:22 Ответить
Та у них в Криму снайпери якісь! 100 % збиття? Брехня якась. Хотілось, щоб вони дорогі ракети витрачали все-таки...
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12.08.2023 09:10 Ответить
Які 20, давай 200 і всі збили, і всі подавили.
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12.08.2023 07:58 Ответить
Притула, прекращай уже!
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12.08.2023 08:13 Ответить
до чого тут притула? у нього ціль купувати супутники.
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12.08.2023 08:45 Ответить
не знаєш, що купує Притула, не тринди
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12.08.2023 08:54 Ответить
голоси?
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12.08.2023 09:32 Ответить
Притула "розводить" і купує "лохів" на "пустишки"!
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12.08.2023 10:26 Ответить
ти розведений чи куплений?
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13.08.2023 14:21 Ответить
Якби тебе Подоляк не найняв у "батраки" так пізно - то ти-б знав Але я залишаю тобі можливість вивчить мою діяльність на "Цензорі" та встановить це самостійно (якщо розуму вистачить Бо більшу половину грошей, які йому на найм тролів виділяють, Подоляк краде, а на решту наймає недоумків)
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13.08.2023 14:38 Ответить
Може ти знаєш чиї дрони регулярно літають на московщину. Так поділись з нами, не соромся!
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12.08.2023 09:40 Ответить
А почему эти дроны так высоко летают что их ракетами ПВО сбивают? Это ведь не самолеты, могут летать и на высоте 50 метров где ПВО их не обнаруживает..
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12.08.2023 08:36 Ответить
тільки спочатку пролетіли дрони, а потім полетіли ракети в незрозумілому напрямку. і одразу дрони кудись влучили. десь туди звідки стартували ракети.
ви не бачили, як працюють українські бійці проти шахедів?
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12.08.2023 09:45 Ответить
По видео видно что вражеские ракеты там кого-то на большой высоте сбивают, значит, другие дроны на низкой высоте летят туда откуда вылетели эти ракеты? Так было бы логично..
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12.08.2023 09:58 Ответить
Знову з неба камінці
На щурів летіли.
То бажання промінці
Ви ж цього хотіли.
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12.08.2023 09:21 Ответить
Моляться "корінні кримчани з рязанськими мордами", у храмі:
- Госпади! Дай нам вдоволь чистой воды для питья, дешёвых, качественных продуктов, лекарств, возможности свободно говорить и возможности увидеть мир не под прицелом врагов, а как туристам...
З неба голос:
- Так у вас усе це було, дев"ять років тому... Що ви з цим зробили?
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12.08.2023 10:29 Ответить
вночі треба пускати БПЛА на низькій висоті щоб радари не помічали їх!!!!
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12.08.2023 09:27 Ответить
а вдень? можна на високій висоті?
ви як оті корейці, що висадилися на сонці, з зворотної сторони, вночі. тому всі повернулись живими та здоровими.
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12.08.2023 09:48 Ответить
Камни с неба полетели на село полуостров кукуево,
Ну й пускай себе летят каменюки х***вы дроны украинские!
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12.08.2023 09:52 Ответить
Хотілось би реальних результатів. Поки що просто психологичний єффект. А з нашого боку люди кожного дня гинуть.
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12.08.2023 09:27 Ответить
Шкода, Британія не дозволяє використовувати Storm Shadow для ударів по Криму. Бо це ескалація.
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12.08.2023 09:28 Ответить
звідки така інфа?
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12.08.2023 09:49 Ответить
Почув від Романа Світана.
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12.08.2023 10:21 Ответить
Знайшов "спеца" -"аналітега"?
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12.08.2023 10:31 Ответить
Я щось не чув, щоб у Крим прилітав Storm Shadow. Не далі Чонгару, британці дозволили.
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12.08.2023 10:50 Ответить
Ти просто був "не там" і "не тоді"! Крим - окупована територія України А "в кулуарах НАТО" питання ставилося деякими членами лише в зв"язку з ударами по території Росії От тобі й "аналітег" Світан!
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12.08.2023 11:15 Ответить
Я щось не чув, щоб у Крим прилітав Storm Shadow.
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12.08.2023 15:23 Ответить
Ну - людина ВСЕ чуть не може Або знаходиться далеко або не дочуває
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12.08.2023 15:33 Ответить
"постраждалих та руйнувань немає" - Когли атакували Новоросійськ, заява була аналогічна, але реальність виявилася дещо іншою.
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12.08.2023 10:36 Ответить
Атакували Крим ну Україна має на це право Крим досі в конституції України тому це територія України
Нехай би що там говорили кацапи
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12.08.2023 16:26 Ответить
ТИХА КРИМСЬКА НІЧ, ТІЛЬКИ ЧУТНО ЯК КАЦАПИ СРУТЬ У ШТАНИ ©️ 🤣
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12.08.2023 20:20 Ответить
😆
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12.08.2023 20:23 Ответить
 
 