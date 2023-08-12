20 беспилотников атаковали ночью оккупированный Крым, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Ночью 12 августа в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупанты заявляют об атаке беспилотников, которые все были уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры взрывов обнародованы в соцсетях.

Судя по видео, ночь в Новоозерном была "веселой". Местные жители сообщили, что слышали громкий взрыв в Кировском районе. По традиции лета – 2023 был перекрыт Крымский мост.

"Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате остановленной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - уверяют оккупанты, которые в своих заявлениях дважды уничтожили все HIMARS.



В Новоозерном находится военная база хранения (943 ЦЗМР) с большим количеством техники.