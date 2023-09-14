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Прямое попадание FPV-дрона в российского оккупанта. ВИДЕО

Бойцы 82-й бригады ДШВ ВСУ прямым попаданием FPV-дрона уничтожили российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает во вражеский БТР близ Вербового на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Топ комментарии
+15
як гарно закрутили дрон, наче кручений гол у дев'ятку воріт.
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14.09.2023 23:07
+15
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14.09.2023 23:13
+14
Бруствер добряче заріс, отже, траншея викопана давно... Одні роками готуються до шашликів, інші за кілька місяців риють окопи...
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14.09.2023 23:06
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Жаль целый дрон на одного зверочеловека. Но тоже хорошо. Однако цена орка никак не покрывает цену дрона. Печалька
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15.09.2023 01:37 Ответить
А цена тех, или хотя бы одного того, кого он теперь уже не убьет?
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15.09.2023 07:43 Ответить
Это то понятно, просто приходится тратить целый дрон, который стоит 100-200 долларов, на кусок биомусора, который стоит 0 копеек...
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15.09.2023 15:56 Ответить
Чув таку версію, що після рядянсько-фінської війни, коли фіни продемонстрували ефективність своїх маневрених груп лихників-снайперів - з'явився такий собі вид спорту як біатлон!
Здається мені, треба вже зараз вигадувати назву для цього нового виду спорту...))
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14.09.2023 23:05 Ответить
класика совкої пісні "у салдата вихаднооооой ..." )
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14.09.2023 23:05 Ответить
У кацапа вихадной
Десять днів підряд.
Всіх сусідів, всю сім'ю
****** кацап.
***** послана жена
І старушка-мать,
***** послана страна -
Бухать - так вже бухать!
Бухать - так вже бухать!

Ідьот кацап па гораду,
Па Пралєтарскай уліце.
Ідьот в штанах обриганих,
С вапросам на ліце:
Скажіть кацапу, дєвушкі,
Якого *** в горадє
Таджикі всє устроєни,
А він так, ****, нєт!?

А кацап накатить сто,
Купить ескімо,
Прямо в паркє Горького
Вступить у гімно,
Матюкньоться і пашльоть
Путіну прівєт.
Той пробачить, той паймьоть
І дасть на всьо отвєт.
І дасть на всьо отвєт!

Ідьот кацап па гораду,
Па Лєнінградскай уліце.
Бардак в Рассіє-матушкє,
В прєкраснєйшей странє!
Скажіть кацапу, дєвушкі,
Якого *** в горадє
Всє айзєра прістроєни,
А він так, ****, нєт!?

Там, де Путін, - на Крємлє
Звьозди майорять,
Лєнін-дєдушка лєжить -
*** же ж твою мать!
Там велікіє дєла,
Там імпєрскій дух!
Бо Рассія-матушка
Пакручє всєх вакруг!
Пакручє всєх вакруг!

Ідьот кацап па гораду,
Па Краснозвьозднай уліце.
Як гордий син отєчєства
І старший брат в сім'є.
Вот тільки єсть загвоздачка:
Якого *** в горадє
Чєчєни всє устроєни,
А він так, ****, нєт!?
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14.09.2023 23:48 Ответить
Бруствер добряче заріс, отже, траншея викопана давно... Одні роками готуються до шашликів, інші за кілька місяців риють окопи...
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14.09.2023 23:06 Ответить
там один "таварищь" вже отдихал льожа
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14.09.2023 23:07 Ответить
як гарно закрутили дрон, наче кручений гол у дев'ятку воріт.
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14.09.2023 23:07 Ответить
Да оператор виртуоз, тем более , шо кацап в упор расстреливал дрон, да так, шо тока копоть шла.
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14.09.2023 23:11 Ответить
бачив краще) де дрон прямо в задницю орку попав і верхня частина тіла полетіла як в серіалі мрндорлорець з джктпаком))
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14.09.2023 23:09 Ответить
подейкують, що то полетів наплічник
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14.09.2023 23:12 Ответить
целевая доставка взрывчатки 100 гр больше и не нужно
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14.09.2023 23:13 Ответить
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14.09.2023 23:13 Ответить
это который по окопу бегал?
Не знал, что дрон личность идентифицирует. Наверное для этого дрон и облет сделал перед поражением.
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14.09.2023 23:26 Ответить
Ага, имя сынка с маленькой буквы....
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14.09.2023 23:32 Ответить
та ладно, ставим клас стєкловатний коляну
ну і бакланище з тупими очима !
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14.09.2023 23:57 Ответить
лайкнуть надо бы
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15.09.2023 08:18 Ответить
- Алло, ваш муж попал в смертельную аварию. Не могли бы вы приехать на опознание?
- Ой, у меня запланирован поход в парикмахерскую... Давайте сделаем так: выложите его фото в Фейсбук. Если это мой муж, я поставлю лайк.
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15.09.2023 10:04 Ответить
так скоро за каждым кацапским солдатом будут охотиться 2-3 квардокоптера.
Не забываем, что у кацапов квадрокоптеры тоже есть
То же самое касается не только живой силы, но и техники с обеих сторон
Война переходит в совсем абсолютно новую фазу
Война дистанционно управляемых роботов
Пока еще дистанционно управляемых
Могут получить и ИИ
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14.09.2023 23:15 Ответить
У кацапов искусственный интеллект? Для них простеньких калькулятор - уже искусственный интеллект.
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15.09.2023 10:06 Ответить
4 дрони ганяють піхтуру - означає, що в ************ не працює на даній дільниці РЕБ, немає Панцирів чи БУК-ів. А ще означає, що більших цілей (ББМ, танків, мінометів, ППО, станцій стеження і взагалі будь-якого заліза) теж немає для дронів-камікадзе.

В кацапів багато чого є "взагалі по загалях". Але подумайте - що і хто мав зробити, або в кацапів стало на цій дільниці те, про що я написав в 1 абзаці.
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15.09.2023 21:21 Ответить
Хороший коментар був у некро мансера "це не "лінія суровікіна", а кіностудія якась, гарне світло, непогано виставлені камери"
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14.09.2023 23:16 Ответить
А глядачів скільки!!!
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14.09.2023 23:17 Ответить
Да...подраскінул мозгамі...
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14.09.2023 23:16 Ответить
Можна щиро порадіти за кількість дронів у 82 бригаді.
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14.09.2023 23:22 Ответить
Ага - 3 фіксували + 1 дрон-камікадзе.

Але важливо інше (бо дрони - таке - сьогодні є, а завтра немає): 4 дрони спокійно, як в тирі, вистежили і завалили ціль. І, схоже, не першу - в траншеї явно ще один жмур валяється. Тобто, працювали десятками хвилин.

Це означає - тупо на цій ділянці фронту в ************ не працює РЕБ. Ні тактичний, ні оперативний. І немає "об'єктового ППО" - Панцирів. Не кажучи вже про БУК-и, ОСИ чи С-300.

А ЦЕ в свою чергу означає, що всі інші складові (аеророзвідка, контрбатарейники, РЕР, РЕБ, командування) - зробили все на "5+" ("якісно очистили поле") і дозволили хлопцям 4ма дронами ганяти піхтуру як зайців, бо більших цілей на передових позиціях - просто немає.
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15.09.2023 21:14 Ответить
Треба 500000 fpv дронів, кожному "братушкє" особистий FPV дрон!!!
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14.09.2023 23:23 Ответить
Согласно последним данным Киевской школы экономики, стоимость разрушений в Украине оценивается более чем в 143 миллиарда долларов*.8 лип. 2023 р.

Минимум, 170 миллиардов долларов будут стоить 500 тысяч дронов.
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14.09.2023 23:39 Ответить
Тобі жалко для "братушєк"?
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15.09.2023 01:14 Ответить
Разів в 30 менше, десь 5 мілліардів.
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15.09.2023 01:22 Ответить
Яких міліардів, 250 міліонів доларів.
При вартості 500 Дол. за дрон - камікадзе.
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15.09.2023 07:49 Ответить
У пана з нулями проблема.
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15.09.2023 10:09 Ответить
Разве речь шла не о пол миллиона дронов?
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15.09.2023 11:35 Ответить
неслабые дроны по 340000 долларов
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15.09.2023 10:24 Ответить
Зовсім і не дорого, по $1000 за одиницю вийде усього $0,5 млрд.
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15.09.2023 02:29 Ответить
Так Украина и всё НАТО по миру пойдёт, если на отдельного кацапа, стоимостью копейка, отдельный дрон использовать.
Чё Америка с Афгана свалила? Афганцы Пентагон банкротили. С истребителя (10 мил.) вылетала ракета (1 мил.), она поражала армейскую палатку (100$) в которой было 10 моджахедов, жизнь которых вообще ничего не стоила.
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14.09.2023 23:24 Ответить
якось все ж визначтесь - вам кацапів жалко чи грошей.
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14.09.2023 23:29 Ответить
Ясно дело, грошей. Кацапа чего жалеть? Ему сдохнуть от артудара, в составе стрелкового отделения, да от снаряда советского производства дешевле будет.
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14.09.2023 23:35 Ответить
не вірна установка. Якщо можеш вбити кацапа сьогодні - то не відкладай на завтра, бо він сьогодні когось вб'є.
Це вигідне інвестування чотирьохсот доларів.
До речі - снаряд коштує дорожче.
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14.09.2023 23:44 Ответить
Копейка не копейка а 500 баксов этот кацап стОит вместе с автоматом и гранатами.
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14.09.2023 23:51 Ответить
...Украина и всё НАТО по миру пойдёт, если на отдельного кацапа, стоимостью копейка, отдельный дрон использовать...

Нє пойдьот - по $1тис. за одиницю виходить усього $0,5 млрд. - це копійки. Правда пілотів класних багато треба, і ось вони коштують чимало.
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15.09.2023 02:34 Ответить
лаптерогий, ты математику прогуливал?Для денацификации ста тысяч кацапов с помощью дронов нужно 50 млн долларов. За єти копейки не купить даже современный истребитель.
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15.09.2023 07:29 Ответить
А ємеля думав,що буде просто так бігати по українській землі та стріляти з автомата? Велика помилка.
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14.09.2023 23:49 Ответить
Там орка розчепило на атоми
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14.09.2023 23:54 Ответить
Как-то сильно жирно - на одного орка целый дрон
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15.09.2023 00:44 Ответить
...і маладая нє уZнаєт какой у парня біл канєц ... ! ридаю навZрыдЪ.....
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15.09.2023 01:44 Ответить
Гійда!
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15.09.2023 07:17 Ответить
Увага! Ахтунг, ахтунг!

"бджоли, бджоли"
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15.09.2023 08:34 Ответить
Ремба отстреливался до тех пор, пока винтами дрона не посекло его хлебосос!
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15.09.2023 12:34 Ответить
Один FPV-камікадзе - і принаймні 2 дрони (а схоже, що навіть 3 штуки) фіксували з різних точок...

Щось в засрашинців дуже не дуже стало з РЕБ. Мабуть дуже не дуже живеться засрашинському РЕБ-у проти супротивника, в якого є SMArt, AGM-88 та HIMARS...
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15.09.2023 21:06 Ответить
 
 