Прямое попадание FPV-дрона в российского оккупанта. ВИДЕО
Бойцы 82-й бригады ДШВ ВСУ прямым попаданием FPV-дрона уничтожили российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+15 Buda Pest
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Здається мені, треба вже зараз вигадувати назву для цього нового виду спорту...))
Десять днів підряд.
Всіх сусідів, всю сім'ю
****** кацап.
***** послана жена
І старушка-мать,
***** послана страна -
Бухать - так вже бухать!
Бухать - так вже бухать!
Ідьот кацап па гораду,
Па Пралєтарскай уліце.
Ідьот в штанах обриганих,
С вапросам на ліце:
Скажіть кацапу, дєвушкі,
Якого *** в горадє
Таджикі всє устроєни,
А він так, ****, нєт!?
А кацап накатить сто,
Купить ескімо,
Прямо в паркє Горького
Вступить у гімно,
Матюкньоться і пашльоть
Путіну прівєт.
Той пробачить, той паймьоть
І дасть на всьо отвєт.
І дасть на всьо отвєт!
Ідьот кацап па гораду,
Па Лєнінградскай уліце.
Бардак в Рассіє-матушкє,
В прєкраснєйшей странє!
Скажіть кацапу, дєвушкі,
Якого *** в горадє
Всє айзєра прістроєни,
А він так, ****, нєт!?
Там, де Путін, - на Крємлє
Звьозди майорять,
Лєнін-дєдушка лєжить -
*** же ж твою мать!
Там велікіє дєла,
Там імпєрскій дух!
Бо Рассія-матушка
Пакручє всєх вакруг!
Пакручє всєх вакруг!
Ідьот кацап па гораду,
Па Краснозвьозднай уліце.
Як гордий син отєчєства
І старший брат в сім'є.
Вот тільки єсть загвоздачка:
Якого *** в горадє
Чєчєни всє устроєни,
А він так, ****, нєт!?
Не знал, что дрон личность идентифицирует. Наверное для этого дрон и облет сделал перед поражением.
ну і бакланище з тупими очима !
- Ой, у меня запланирован поход в парикмахерскую... Давайте сделаем так: выложите его фото в Фейсбук. Если это мой муж, я поставлю лайк.
Не забываем, что у кацапов квадрокоптеры тоже есть
То же самое касается не только живой силы, но и техники с обеих сторон
Война переходит в совсем абсолютно новую фазу
Война дистанционно управляемых роботов
Пока еще дистанционно управляемых
Могут получить и ИИ
В кацапів багато чого є "взагалі по загалях". Але подумайте - що і хто мав зробити, або в кацапів стало на цій дільниці те, про що я написав в 1 абзаці.
Але важливо інше (бо дрони - таке - сьогодні є, а завтра немає): 4 дрони спокійно, як в тирі, вистежили і завалили ціль. І, схоже, не першу - в траншеї явно ще один жмур валяється. Тобто, працювали десятками хвилин.
Це означає - тупо на цій ділянці фронту в ************ не працює РЕБ. Ні тактичний, ні оперативний. І немає "об'єктового ППО" - Панцирів. Не кажучи вже про БУК-и, ОСИ чи С-300.
А ЦЕ в свою чергу означає, що всі інші складові (аеророзвідка, контрбатарейники, РЕР, РЕБ, командування) - зробили все на "5+" ("якісно очистили поле") і дозволили хлопцям 4ма дронами ганяти піхтуру як зайців, бо більших цілей на передових позиціях - просто немає.
Минимум, 170 миллиардов долларов будут стоить 500 тысяч дронов.
При вартості 500 Дол. за дрон - камікадзе.
Чё Америка с Афгана свалила? Афганцы Пентагон банкротили. С истребителя (10 мил.) вылетала ракета (1 мил.), она поражала армейскую палатку (100$) в которой было 10 моджахедов, жизнь которых вообще ничего не стоила.
Це вигідне інвестування чотирьохсот доларів.
До речі - снаряд коштує дорожче.
Нє пойдьот - по $1тис. за одиницю виходить усього $0,5 млрд. - це копійки. Правда пілотів класних багато треба, і ось вони коштують чимало.
"бджоли, бджоли"
Щось в засрашинців дуже не дуже стало з РЕБ. Мабуть дуже не дуже живеться засрашинському РЕБ-у проти супротивника, в якого є SMArt, AGM-88 та HIMARS...