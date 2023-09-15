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Новости Видео Война
19 012 11

Аптечки, турникеты, гранаты и магазины: Воины 3 ОШБр Макар и Натс рассказали, что берут с собой на боевые задания. ВИДЕО

Командиры 3-й отдельной штурмовой бригады Макар и Натс показали, что берут с собой на боевые задания.

Об этом они рассказали в сюжете Українського свідка, передает Цензор.НЕТ.

После интервью журналисты сняли также видео о распаковке снаряжения ребят.

Командиры показали, во что они одеваются, что берут на штурмы и рассказали, сколько все это стоит. Стоимость полного комплекта приблизительна: большинством снаряжения обеспечивает бригада, некоторые вещи бойцы получают в подарок от побратимов и близких.

Кроме оружия и брони, снаряжение штурмовика включает:

Аптечку и турникеты;
Дополнительные баллистические пакеты – усиление брони в бронежилете;
Дополнительные магазины;
Дымовые гранаты;
Разнообразная мелочь вроде фонариков, батареек, запасных раций и много другой амуниции.

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Кроме боевого снаряжения Макар носит в своих подсумках то, что поддерживает его боевой дух: фотографии и письма близких - и оберег, который ему подарила подруга.

Также штурмовики крепят на шлемы GoPro.

"Это нужно не только для того, чтобы снимать видео для TikTok. Благодаря съемке после штурма мы можем разбирать индивидуальные ошибки каждого бойца и понимать, над чем именно ему нужно работать", - добавил Макар.

Автор: 

военнослужащие (6134) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+2
Коли є зброя та каска з бронежилетом - бережеться життя
Коли є медикаменти і ліки - бережеться життя
А харчі й "затрофеїть" можна
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15.09.2023 11:49
+2
Андріївка Тепер офіційно! З деталями.
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби 3-тя ОШБр ліквідувала: - начальника бригадної розвідки ворога; - трьох комбатів ; - майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки!
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15.09.2023 11:52
+1
Їсти захочеш - ще й не таке їстимеш! Видно - ніколи ти не був по-справжньому голодним!
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15.09.2023 11:55
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6400 $ Жизнь воина бесценна .
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15.09.2023 11:48 Ответить
Коли є зброя та каска з бронежилетом - бережеться життя
Коли є медикаменти і ліки - бережеться життя
А харчі й "затрофеїть" можна
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15.09.2023 11:49 Ответить
Наши такое дерьмо жрать не будут . Это корм для бурятов .
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15.09.2023 11:52 Ответить
Їсти захочеш - ще й не таке їстимеш! Видно - ніколи ти не був по-справжньому голодним!
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15.09.2023 11:55 Ответить
Был . Сознание терял . Выдержал .
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15.09.2023 11:59 Ответить
Ну-ну! Найгірше - не тоді коли немає їжі нормальної Бо тоді переступаєш через "моральні устої" та їси те що в нормальних умовах і не їв-би ніколи Найгірше - коли організм їжу не приймає Навколо тебе - повно їжі Розумієш - що треба щось з"їсти - бо від голоду "хилитає" А організм - не приймає (Це у мене так "ковід" проявився) Місяць жив та парі ложок йогурту і ріденького картопляного пюре в день
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15.09.2023 12:27 Ответить
Надо немцам их 5000 бесполезных касок в жопу засунуть?
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15.09.2023 13:48 Ответить
А що "запихать" швейцарцям? І куди саме?
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15.09.2023 13:57 Ответить
Андріївка Тепер офіційно! З деталями.
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби 3-тя ОШБр ліквідувала: - начальника бригадної розвідки ворога; - трьох комбатів ; - майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки!
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15.09.2023 11:52 Ответить
А писдобольшу Маляр треба звільняти за довгий язик
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15.09.2023 12:01 Ответить
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15.09.2023 12:00 Ответить
 
 