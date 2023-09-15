Пресс-конференция оборонных предприятий "Угроза существованию отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ и заказ в сфере безопасности, рассказывают о последствиях вывода ГАСУ о возврате прибыли от оборонных предприятий за 2022 год.
Как передает Цензор.НЕТ, пресс-конференция проходит в Интерфакс-Украина.
Участие в пресс-конференции принимают:
– генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас;
- руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский;
- заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Середа;
Модератор – Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
"Будут обнародованы факты давления правоохранительных органов на предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ и заказ в сфере безопасности, что угрожает остановкой предприятий и срывом снабжения необходимой для фронта продукции. Основанием для давления стало заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), которое требует вернуть прибыль предприятий, выполняющих государственный заказ, за 2022 год, с которой уже уплачены налоги", - говорится в анонсе к пресс-конференции.
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