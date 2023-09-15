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Пресс-конференция оборонных предприятий "Угроза существованию отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ и заказ в сфере безопасности, рассказывают о последствиях вывода ГАСУ о возврате прибыли от оборонных предприятий за 2022 год.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-конференция проходит в Интерфакс-Украина.

Участие в пресс-конференции принимают:

– генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас;

- руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский;

- заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Середа;

Модератор – Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

"Будут обнародованы факты давления правоохранительных органов на предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ и заказ в сфере безопасности, что угрожает остановкой предприятий и срывом снабжения необходимой для фронта продукции. Основанием для давления стало заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), которое требует вернуть прибыль предприятий, выполняющих государственный заказ, за 2022 год, с которой уже уплачены налоги", - говорится в анонсе к пресс-конференции.

Автор: 

прибыль (95) Госаудитслужба (88) Украинская бронетехника (44)


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Зегніди руйнують державу Україна
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15.09.2023 15:05 Ответить
Такого потужного внутрішнього наступу на безпеку України ще не було. Зе справно виконує завдання Оманської угоди.
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15.09.2023 15:32 Ответить
Якщо зегнід прибрати від влади, то і війна закінчиться, бо ***** на них весь цей час розраховує
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15.09.2023 15:07 Ответить
ермак и голобородько в Омане договорись с патрушевым сдать Украину и свои планы не поменяли.
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15.09.2023 15:15 Ответить
ДАСУ на кого працюеш ?
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15.09.2023 15:43 Ответить
На Зерашку.
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15.09.2023 15:46 Ответить
 
 