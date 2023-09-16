ВСУ уничтожают 2 установки "Бук" под Светлодарском. ВИДЕО

16 сентября около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

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