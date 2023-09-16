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ВСУ уничтожают 2 установки "Бук" под Светлодарском. ВИДЕО

16 сентября около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

Смотрите также: Поражение российского ЗРК "Бук". ВИДЕО

Автор: 

Бук (657) Светлодарск (22)


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Топ комментарии
+19
Только что. Пишут что в оккупированном Токмаке прелитело по месту дислокации военной техники рашистов.
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16.09.2023 22:12
+16
на той час коли отримаємо Ф-16 ППО в кацапів буде в металобрухті тож можно буде сміло братись за літаки і гвинтокрили .
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16.09.2023 22:08
+13
Сподіваюсь що чергові букіністи також подохли...
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16.09.2023 22:13
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Ой !!!
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16.09.2023 22:07 Ответить
Фуууф. Кефтеме ))
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17.09.2023 00:15 Ответить
на той час коли отримаємо Ф-16 ППО в кацапів буде в металобрухті тож можно буде сміло братись за літаки і гвинтокрили .
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16.09.2023 22:08 Ответить
у кацапов есть еще Иглы и т. п., которые запускаются с плеча. F-16 - это против крылатых ракет и Шахедов
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17.09.2023 01:16 Ответить
А у нас есть стингеры.Но нам это моло помогло против вертолетов с ракетами на 8км.
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17.09.2023 09:47 Ответить
Гарно! 🇺🇦💪🏼
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16.09.2023 22:11 Ответить
Только что. Пишут что в оккупированном Токмаке прелитело по месту дислокации военной техники рашистов.
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16.09.2023 22:12 Ответить
Сподіваюсь що чергові букіністи також подохли...
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16.09.2023 22:13 Ответить
файно є, мінус два бука, купа обісраних та пошматованих певеошників. Та що головне 2 подарунки педевешникам у "штабі"
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16.09.2023 22:18 Ответить
Выбить все рашистское ПВО а потом запускать Байрактары на охоту. Тогда будут интересные видосы каждый день а то что то давно небыло
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16.09.2023 22:26 Ответить
Був бук, став пук.
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16.09.2023 22:32 Ответить
Подло. В субботу. Когда у всех выходной.. И тут тебе - ^уяк. Два раза.
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16.09.2023 22:35 Ответить
Sehr gut!
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16.09.2023 22:42 Ответить
Ja-ja!!!
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17.09.2023 12:16 Ответить
Місто поки що ціленьке,катаються собі сволочі,як ніби в когось за пазухою.
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16.09.2023 22:46 Ответить
Так в ньому ж боїв не було , просто залишили .
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17.09.2023 00:27 Ответить
Були "Бик", стали "Бубух"...
Абгрейт від ЗСУ...)))
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16.09.2023 23:17 Ответить
Другий "Бук" більш вмотивований!
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17.09.2023 00:14 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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17.09.2023 01:36 Ответить
А як там же рускіє мальчікі в трусіках?)))0
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17.09.2023 19:23 Ответить
 
 