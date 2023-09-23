Воины 68-й ​​егерской бригады уничтожили гаубицу оккупантов Д-30. ВИДЕО

Воины 68-й отдельной егерской бригады из дрона-камикадзе уничтожили вражескую гаубицу Д-30.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 68-й отдельной егерской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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