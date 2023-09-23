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Воины 68-й ​​егерской бригады уничтожили гаубицу оккупантов Д-30. ВИДЕО

Воины 68-й отдельной егерской бригады из дрона-камикадзе уничтожили вражескую гаубицу Д-30.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 68-й отдельной егерской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6980) 68 отдельная егерская бригада (79)


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гаубиці насрпати на такий заряд, в кращому випадку знищений приціл
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23.09.2023 12:29 Ответить
нет у нее прицела, прицел имеет пушка, а у гаубицы есть система наведения
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23.09.2023 13:09 Ответить
даже если там был кумулятивный выстрел?
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23.09.2023 21:05 Ответить
поцарапали слегка, попали прямо в переднюю бронированную плиту
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23.09.2023 13:05 Ответить
Де ви побачили що дрон влучає в пліту, він влучає в ствол або противідкатний пристрій на 36сек та на 51сек
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23.09.2023 14:51 Ответить
 
 