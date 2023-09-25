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Российские оккупанты возвращаются из Украины самолетом в деревянных ящиках. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ящики с телами ликвидированных российских оккупантов в грузовом отсеке самолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, деревянными ящиками плотно загружено все пространство грузового отсека. На видео можно разглядеть, что, по крайней мере, один мертвый оккупант, прикрытый какой-то тряпкой, лежит на пристенной скамейке.

"Этим россиянам повезло - их не бросили как многих других где-то в посадке, от них что-то осталось после взрывов, и они смогут вернуться из СВО - авиабилеты бесплатно. Справедливое возмездие за все преступления, которые оккупанты совершили в Украине", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 276 270 человек (+420 в сутки), 4 667 танков, 6 260 артсистем, 8 927 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+50
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25.09.2023 12:33
+32
Вчера на аэродроме «Халино» в Курской области беспилотник атаковал помещение, где находилось руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова - https://t.me/babel/39355 источник «Бабеля» в ГУР

Раненые или погибшие:
▪️командир (!) 14 авиаполка;
▪️один из его замов;
▪️группа офицеров-авиаторов;
▪️представитель военной контрразведки ФСБ;
▪️работники аэродрома.

Сейчас разведка уточняет данные по их состоянию.
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25.09.2023 12:38
+23
А музичка твпа мусить викликати жаль до мразоти? Герої?
Якщо в Афганістан посилали у тебе варіантів відмовитись не було, а ця падаль, це все наймані вбивці які вибрали свою долю добровільно...
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25.09.2023 12:38
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В гроб не влез???
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25.09.2023 12:31 Ответить
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25.09.2023 12:33 Ответить
Це 0,0001 відсотків рузьких жмурів, яким "пощастило" повернутися на болота
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25.09.2023 12:44 Ответить
відправка купи гною під гнусний голос полумертвого поца моні розенбаума
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25.09.2023 14:21 Ответить
Це тільки ахвіцери, за яких заплатили.
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25.09.2023 15:00 Ответить
Бандеролька
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25.09.2023 13:13 Ответить
Печкин ещё тогда, что-то подозревал ))
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25.09.2023 14:18 Ответить
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25.09.2023 15:27 Ответить
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25.09.2023 16:03 Ответить
Кто там это я почтальён печкин принёс посылку с вашим мальчиком…. бандероль….
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25.09.2023 12:32 Ответить
Це путін розкошелився, могли прикопати всіх в одній ямі
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25.09.2023 12:33 Ответить
А на хрена ця падаль українській землі, нехай цю наволоч до себе забирають.
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25.09.2023 12:41 Ответить
Возить вам свою падаль не перевозить.
Носить вам свою падаль не переносить.
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25.09.2023 12:34 Ответить
Можна й так. Головне, щоб не на своїх двох.
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25.09.2023 12:35 Ответить
От *****, заради чого??? Суки, заради чого???🤦🤦🤦
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25.09.2023 12:35 Ответить
за Хутина , Милера , Сечина , Ротенберга и их шубохранилищя!
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25.09.2023 12:41 Ответить
За пукіна і за сраліна !
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25.09.2023 12:48 Ответить
Za лупу!
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25.09.2023 13:00 Ответить
Не хотіли кацапи літати тлєтворними Боїнгами, то нехай літають скрєпними ІЛами.
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25.09.2023 12:36 Ответить
А музичка твпа мусить викликати жаль до мразоти? Герої?
Якщо в Афганістан посилали у тебе варіантів відмовитись не було, а ця падаль, це все наймані вбивці які вибрали свою долю добровільно...
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25.09.2023 12:38 Ответить
очень даже, саркастически в тему!
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25.09.2023 14:23 Ответить
Ол інклюзів на родіну
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25.09.2023 12:38 Ответить
40 років тому сплачували "інтернаціональний" борг. Цікаво, який такий "борг" рашисти сплачують в Україні? Скільки поколінь москалів будуть сплачувати контрібуції та репарації Україні?
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25.09.2023 12:38 Ответить
Вчера на аэродроме «Халино» в Курской области беспилотник атаковал помещение, где находилось руководство 14 гвардейского истребительного авиаполка им. Жданова - https://t.me/babel/39355 источник «Бабеля» в ГУР

Раненые или погибшие:
▪️командир (!) 14 авиаполка;
▪️один из его замов;
▪️группа офицеров-авиаторов;
▪️представитель военной контрразведки ФСБ;
▪️работники аэродрома.

Сейчас разведка уточняет данные по их состоянию.
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25.09.2023 12:38 Ответить
Біосміття
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25.09.2023 12:39 Ответить
Скоро будуть в папір замотані. Це теж дерево, тільки в іншому стані.
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25.09.2023 12:41 Ответить
Папір - дорого..вони на ящики пів сибіру вже вирубали
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25.09.2023 13:00 Ответить
Це так повертаються ті "герої "що обіцяли своїм жінкам пралки, унітази. Ну а "щедрая рассея " до цих ящиків може додасть по мішку картоплі, якщо Лука виділить ,бо каліни вже давно закінчились.
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25.09.2023 12:42 Ответить
"...Жених-приехал..."( "Груз 200")
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25.09.2023 12:45 Ответить
Мухи у нас.....
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25.09.2023 19:40 Ответить
Озвучку було б краще записати у https://youtu.be/97ybbfyCXFo?si=bCQLNzPbBb5deYrn цьому виконанні .
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25.09.2023 12:49 Ответить
Дійсно, ця версія краще підходить.
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25.09.2023 13:06 Ответить
Цинк закончился?))
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25.09.2023 12:58 Ответить
Рєбятішкі... В дитинстві слухав розенбаума бо батько слухав. Тілька зараз розумію який це цинічний пропагандон.
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25.09.2023 12:59 Ответить
Собиратель гробов русских.
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25.09.2023 12:59 Ответить
гарно, вдобно, естетично!💯😂
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25.09.2023 13:19 Ответить
порубили все дубы на гробы
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25.09.2023 13:20 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/25/7421302/ Дрон атаковал аэродром под Курском: ликвидировали и ранили руководство авиаполка - источник
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25.09.2023 13:19 Ответить
Ну шо там - сруцькі , квартири на Печерську купляти будете . ? Чи вже перехотілось ?
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25.09.2023 13:41 Ответить
На жалість не пробиває, бо нехай щастить на чужій землі.
А от за своїх воїнів душа крається і серце рветься на шматки. Бережи, Боже, наших захисників!
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25.09.2023 13:43 Ответить
Надішлем сина вашим коштом,
Арта + коптер= Нова пошта.
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25.09.2023 13:55 Ответить
Все враньё!На видео мы можем наблюдать новый квартал на Печерске с отдельными деревянными квартирами!
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25.09.2023 14:50 Ответить
Якась недоречна пісня. Треба
Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет!
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25.09.2023 14:58 Ответить
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25.09.2023 15:28 Ответить
Целый самолет хороших русских.
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25.09.2023 15:29 Ответить
!!!!!!!!!!!
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25.09.2023 16:00 Ответить
Це ще ті, кому, можна сказати, пощастило. Більшість дохлих кацапів просто з"їли собаки, лиси, свині та коти
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25.09.2023 15:34 Ответить
Представляю как матери и жёны обрадуются! Шутка-ли, - мошына!!!
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25.09.2023 15:54 Ответить
замість квартири в Київі, купили 2\3 в своїх ****** )
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25.09.2023 17:49 Ответить
а де пакети? щось почесті багато,одіти в дерев'яний макінтош
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25.09.2023 18:01 Ответить
этим просто повезло - получили "премиум" упаковку. остальные довольствуются пакетами, причем санитарные мешки уже давно закончились, и для упаковки кацапов используются обычные мешки для (генетического) мусора.
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25.09.2023 22:59 Ответить
Приємної подорожі !
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25.09.2023 18:45 Ответить
 
 