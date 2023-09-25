Российские оккупанты возвращаются из Украины самолетом в деревянных ящиках. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ящики с телами ликвидированных российских оккупантов в грузовом отсеке самолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, деревянными ящиками плотно загружено все пространство грузового отсека. На видео можно разглядеть, что, по крайней мере, один мертвый оккупант, прикрытый какой-то тряпкой, лежит на пристенной скамейке.
"Этим россиянам повезло - их не бросили как многих других где-то в посадке, от них что-то осталось после взрывов, и они смогут вернуться из СВО - авиабилеты бесплатно. Справедливое возмездие за все преступления, которые оккупанты совершили в Украине", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+50 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+32 Виталий #548501
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+23 Andry Moon
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Носить вам свою падаль не переносить.
Якщо в Афганістан посилали у тебе варіантів відмовитись не було, а ця падаль, це все наймані вбивці які вибрали свою долю добровільно...
Раненые или погибшие:
▪️командир (!) 14 авиаполка;
▪️один из его замов;
▪️группа офицеров-авиаторов;
▪️представитель военной контрразведки ФСБ;
▪️работники аэродрома.
Сейчас разведка уточняет данные по их состоянию.
А от за своїх воїнів душа крається і серце рветься на шматки. Бережи, Боже, наших захисників!
Арта + коптер= Нова пошта.
Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет!