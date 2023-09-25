Российские оккупанты возвращаются из Украины самолетом в деревянных ящиках. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты ящики с телами ликвидированных российских оккупантов в грузовом отсеке самолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, деревянными ящиками плотно загружено все пространство грузового отсека. На видео можно разглядеть, что, по крайней мере, один мертвый оккупант, прикрытый какой-то тряпкой, лежит на пристенной скамейке.

"Этим россиянам повезло - их не бросили как многих других где-то в посадке, от них что-то осталось после взрывов, и они смогут вернуться из СВО - авиабилеты бесплатно. Справедливое возмездие за все преступления, которые оккупанты совершили в Украине", - отмечает в комментарии автор публикации.

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