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Тела двух российских оккупантов обсели мухи. ВИДЕО 18+

Украинские воины нанесли удар по двум оккупантам на опушке возле сел Новопрокоповка и Вербовое на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тела оккупантов заснял беспилотник. На записи видно, что один из захватчиков еще подает признаки жизни - рукой пытается отогнать мух, которые начали плотно обседать труп его коллеги и его самого.

"Бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" на направлении Новопрокоповка-Вербовое Запорожской области утилизировали россиян", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: Оккупант попал под гусеницу своей бронемашины, убегая от украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542)


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Топ комментарии
+21
Хм... Странная новость. На г@вно слетелись мухи... Ну что?
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26.09.2023 12:05
+13
Навіть муху в Україні воюють з окупантами ... й требо сказати , що в 275 тисячах випадків -- муху орків перемагають !
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26.09.2023 12:04
+13
Лиля БУДЖУРОВА

Когда мы вернемся домой всем народом,

Придется вам вспомнить откуда мы родом,

Придется вам вспомнить откуда вы сами

Незваными здесь объявились гостями.

Как станет невмочь быть послушными псами,

Мы милости вашей просить перестанем.

Мы гордость свою вековую припомним,

От скифов и тавров ведущую корни.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!

Однажды в степи иль горах соберемся

И весело, с музыкой справим поминки

По вашим указам, по вашим дубинкам,

По сказочкам вашим о дружбе народов

В то время, когда нас лишали свободы!

Лишали Отчизны, Надежды и Бога,

Мостя из развалин мечетей дороги!

По вашей удобной сговорчивой правде,

Пайками оплаченной верности ради.

По вашей оплеванной внуками вере,

Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернемся, поклонимся в пояс

Тому, кто хранит еще память и совесть,

Кто нашим тиранам не пел алелую,

Как старшему руку тому поцелуем.

С того, кто нас подленько травит поныне,

Мы маску народных ревнителей снимем

И пусть они глянут в лицо нам открыто,

Не прячась за власти худое корыто!

Когда мы вернемся, все будет иначе,

И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,

Как плакали наши отцы на чужбине,

Когда матерей своих там хоронили.

Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет

И духов своих по ущельям окликнет,

Вернет родники к долгожданным истокам

И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы слезы утрем им, прощенья попросим

И слово дадим, что вовеки не бросим,

По воле своей ли, чужой ли, как прежде,

Ведь в ней наша память и наша надежда.

Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!

Не всем этот путь оказался по силе,

Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,

Все вместе под небом родным соберемся!
(в "Карадагу" воюють кримські татари)
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26.09.2023 12:10
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А вас палками били і змушували дивитись відео? Може вам краще піти на сайт "рожеві поні і котики" і там приймати теплу ванну.
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26.09.2023 12:32 Ответить
я і не дивлюсь, нічого приємного чи радісного дивитись на страждання людини, хоч і ворога. не маю в собі садиста. а вас до таких відео тягне як муху до меду?
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28.09.2023 16:29 Ответить
чи радше як муху до трупа?
то є абсолютно різні речі: нищити ворога в бою чи насолоджуватись його стражданнями
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28.09.2023 16:32 Ответить
Навіть муху в Україні воюють з окупантами ... й требо сказати , що в 275 тисячах випадків -- муху орків перемагають !
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26.09.2023 12:04 Ответить
Хм... Странная новость. На г@вно слетелись мухи... Ну что?
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26.09.2023 12:05 Ответить
Мухи не помиляються.
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26.09.2023 12:07 Ответить
Лиля БУДЖУРОВА

Когда мы вернемся домой всем народом,

Придется вам вспомнить откуда мы родом,

Придется вам вспомнить откуда вы сами

Незваными здесь объявились гостями.

Как станет невмочь быть послушными псами,

Мы милости вашей просить перестанем.

Мы гордость свою вековую припомним,

От скифов и тавров ведущую корни.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!

Однажды в степи иль горах соберемся

И весело, с музыкой справим поминки

По вашим указам, по вашим дубинкам,

По сказочкам вашим о дружбе народов

В то время, когда нас лишали свободы!

Лишали Отчизны, Надежды и Бога,

Мостя из развалин мечетей дороги!

По вашей удобной сговорчивой правде,

Пайками оплаченной верности ради.

По вашей оплеванной внуками вере,

Что можно народы казнить для примера.

Когда мы вернемся, поклонимся в пояс

Тому, кто хранит еще память и совесть,

Кто нашим тиранам не пел алелую,

Как старшему руку тому поцелуем.

С того, кто нас подленько травит поныне,

Мы маску народных ревнителей снимем

И пусть они глянут в лицо нам открыто,

Не прячась за власти худое корыто!

Когда мы вернемся, все будет иначе,

И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,

Как плакали наши отцы на чужбине,

Когда матерей своих там хоронили.

Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет

И духов своих по ущельям окликнет,

Вернет родники к долгожданным истокам

И пепел отцов возвратит их потомкам.

Мы слезы утрем им, прощенья попросим

И слово дадим, что вовеки не бросим,

По воле своей ли, чужой ли, как прежде,

Ведь в ней наша память и наша надежда.

Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!

Не всем этот путь оказался по силе,

Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,

Все вместе под небом родным соберемся!
(в "Карадагу" воюють кримські татари)
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26.09.2023 12:10 Ответить
"Муха знає, на що сідає..."(с)
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26.09.2023 12:12 Ответить
Он просто крЄпко спіт...
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26.09.2023 12:15 Ответить
Другий орк живий, ще не здох
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26.09.2023 12:16 Ответить
єдине де потрібно викладати такі відео - це на москальських сайтах - в якості антивоєнної пропаганди
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26.09.2023 12:24 Ответить
Там таке викладати заборонено.
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26.09.2023 13:39 Ответить
мухи теж жрать хочуть
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26.09.2023 12:29 Ответить
Один точно уявляє себе на пляжі в Одесі поруч зі своєю самкою )))
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26.09.2023 12:40 Ответить
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26.09.2023 12:29 Ответить
Лежат и мечтают о квартире на Подоле
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26.09.2023 12:31 Ответить
Этаж выбирают....
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26.09.2023 12:38 Ответить
вони вже вибрали ... мінус перший )))
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26.09.2023 14:15 Ответить
Они про Подол не знают, им только про Печерск рассказали.
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26.09.2023 13:41 Ответить
Ну таке,бо мухам насправді байдуже кого обсідати,якби вони тільки кацапів жерли-то можна було б порадіти...
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26.09.2023 12:35 Ответить
ПШНХЙ
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26.09.2023 12:39 Ответить
Навзаєм,крво .
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26.09.2023 12:41 Ответить
Тю на вас, неподобається їм.. Прекрасне, мотивуюче відео, на якому українські воїни-природолюби розводять мух, аби підгодовувати трясогузок і мухоловок, ловких пташок. Бо природу треба берегти , а підрів знищувати ,слава ЗСУ!
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26.09.2023 12:38 Ответить
Сподіваюсь нікому не прийшло в голову послати туди медиків аби виявити гуманність та рятувати це падло.
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26.09.2023 12:48 Ответить
Насправді,гуманність до них вже виявили,бо кацап то така істота,що сама мучається по життю,та прагне мучати інших,хіба щаслива людина котра живе повним радощів життям облише свою родину,та за гроші поїде в чужу країну там вбивати і все нищити?
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26.09.2023 13:00 Ответить
Гуманисти они такие, если добивать раненних то не не,нельзя, што вы делаете, низя! А если не добивать, то они валяються днями истекая кровью, вот это зае"пись! Гуманисты ))
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26.09.2023 14:03 Ответить
хай подихають довго в болі та стражданнях.
я інженер гуманіст.
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26.09.2023 15:08 Ответить
Отличный материал для урока "Раговоры о важном" в какой-нибудь российской школе.
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26.09.2023 12:52 Ответить
Муху не обманешь .
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26.09.2023 12:53 Ответить
Комар-підорван постарався
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26.09.2023 13:04 Ответить
воно ж ще дихає?
а мухи, вже жеруть.
яке чудове відео.
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26.09.2023 13:16 Ответить
як уже було сказано багатьма, смерть орків заспокоює нервову систему, це ліки (травмує смерть українців)
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26.09.2023 13:17 Ответить
правильно, и мух отгоняй

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26.09.2023 13:24 Ответить
Опарышей полно будет...
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26.09.2023 13:27 Ответить
Ох, ты ж муха-цокотуха, позолоченное брюхо... Муха по полю пошла, муха трупики нашла.
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26.09.2023 13:30 Ответить
Як би мухи не потравилися.
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26.09.2023 14:02 Ответить
девіз мух "яйця їм в рот" ))
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26.09.2023 14:08 Ответить
РембоМуха: первая кровь))
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26.09.2023 14:09 Ответить
Це повинно бути заставкою до російських пропагандистських телешоу.
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26.09.2023 16:51 Ответить
Лілять мухи, літять муухии!

І два шершнЯ!
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26.09.2023 17:10 Ответить
 
 