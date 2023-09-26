Тела двух российских оккупантов обсели мухи. ВИДЕО 18+
Украинские воины нанесли удар по двум оккупантам на опушке возле сел Новопрокоповка и Вербовое на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тела оккупантов заснял беспилотник. На записи видно, что один из захватчиков еще подает признаки жизни - рукой пытается отогнать мух, которые начали плотно обседать труп его коллеги и его самого.
"Бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" на направлении Новопрокоповка-Вербовое Запорожской области утилизировали россиян", - говорится в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+21 Dyukov
показать весь комментарий26.09.2023 12:05
+13 Victor Elkun #512325
показать весь комментарий26.09.2023 12:04
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий26.09.2023 12:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то є абсолютно різні речі: нищити ворога в бою чи насолоджуватись його стражданнями
Когда мы вернемся домой всем народом,
Придется вам вспомнить откуда мы родом,
Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!
(в "Карадагу" воюють кримські татари)
я інженер гуманіст.
а мухи, вже жеруть.
яке чудове відео.
РембоМуха: первая кровь))
І два шершнЯ!