Тела двух российских оккупантов обсели мухи. ВИДЕО 18+

Украинские воины нанесли удар по двум оккупантам на опушке возле сел Новопрокоповка и Вербовое на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тела оккупантов заснял беспилотник. На записи видно, что один из захватчиков еще подает признаки жизни - рукой пытается отогнать мух, которые начали плотно обседать труп его коллеги и его самого.

"Бойцы 15-й бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" на направлении Новопрокоповка-Вербовое Запорожской области утилизировали россиян", - говорится в комментарии к видео.

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