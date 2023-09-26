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18 072 16

Редкие кадры работы украинского ЗРК С-300. ВИДЕО

Украинские военные опубликовали редкие кадры работы ЗРК С-300ПС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео по российским оккупантам работает взвод ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины.

ЗРК С-300ПС предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов вражеских средств воздушно-космического нападения. ЗРК С-300ПС - первая многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.

Смотрите также: Оккупант потерял конечности вследствие атаки бойцов 93-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Автор: 

ВСУ (6587) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+3
А як же канашенкоф??? Яке с300?
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26.09.2023 21:24
+2
Атакамс не дають…. а й якщо дають то обмеженно обмежені(привіт саллівану бернсу та єрмаку) то може вдосконалимо наявне … щоб русня відчула аж в пітері що вони пі*дари…
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26.09.2023 21:46
+2
Уже дали. Уже и применили.
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26.09.2023 22:08
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А як же канашенкоф??? Яке с300?
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26.09.2023 21:24 Ответить
Можу скинути "рідкісні кадри" роботи петріотів над Києвом минулого літа. Можу скинути "рідкісні кадри" роботи гепардів по шахєдам над Києвом. Однак не буду цього робити, аби не прийшло СБУ в гості😅
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26.09.2023 21:29 Ответить
Це що - реклама московитської ЗРК?
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26.09.2023 21:29 Ответить
Ніт української - система на відео зроблена в совку , а в совку працювали не тілько кацапи ай українці і представники інших републік.
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26.09.2023 22:35 Ответить
А ну задам я тебе загадку, патрiоте.

Представь что завтра с тобой связывается какой-то и.о. Шойгу и предлагает внычку проверенными путями продать тебе пару ПУ-шек С-300 по цене 1000 долл каждая. Они потом будут сбивать расеянские ракеты.

Как ты поступишь:

а) Пойдешь на сделку с представителем врага, добыв для своей страны две пусковые установки и сохранив этим сотню украинских жизней ?

б) Или принципиально пошлешь пдаров нах, потому что они рюзкие, а ты патриот, но тем самым сделаешь страну уязвимой для ракет, и угробишь пару сотен украинцев ?
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26.09.2023 23:24 Ответить
Нашо так багато букафф???

Пофіг чим кацапів нищити - аби побільше було чим...

А пост був про подачу дурниками, яких на Цензорі розплодилося поки Бутусов зайнятий:

"ЗРК С-300ПС стала першою багатоканальною зенітною ракетною системою, здатною супроводжувати кожним комплексом до 6 цілей і наводити по них до 12 ракет."
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26.09.2023 23:35 Ответить
Бійці УПА не гидували користуваться німецькою та радянською зброєю Навіть одяг їх носили - бо мобілізовані кравці з тилових підрозділів не справлялися з пошиттям форми
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27.09.2023 05:07 Ответить
Атакамс не дають…. а й якщо дають то обмеженно обмежені(привіт саллівану бернсу та єрмаку) то може вдосконалимо наявне … щоб русня відчула аж в пітері що вони пі*дари…
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26.09.2023 21:46 Ответить
Уже дали. Уже и применили.
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26.09.2023 22:08 Ответить
Дали, ну по росiī стрелять нельзя.
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26.09.2023 23:29 Ответить
кто знает, сегодня нельзя а завтра можно
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27.09.2023 00:51 Ответить
Дякувати треба що дали і будуть давати, і тепер хороших росіян буде набагато більще
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27.09.2023 00:58 Ответить
ухтыпля!
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26.09.2023 22:31 Ответить
кадры редкие. Ракета вышла из ТПК и куда-то улетела. Первый раз в жизни такое вижу
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26.09.2023 23:12 Ответить
С-300 тем и хороша, шо запуск ракеты производится вертикально-не надо тратить время на разворот для прицеливания.
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26.09.2023 23:31 Ответить
Може і так - але це вилилося в збільшення маси .
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27.09.2023 08:01 Ответить
 
 