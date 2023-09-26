Редкие кадры работы украинского ЗРК С-300. ВИДЕО

Украинские военные опубликовали редкие кадры работы ЗРК С-300ПС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео по российским оккупантам работает взвод ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины.

ЗРК С-300ПС предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов вражеских средств воздушно-космического нападения. ЗРК С-300ПС - первая многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.

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