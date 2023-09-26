Редкие кадры работы украинского ЗРК С-300. ВИДЕО
Украинские военные опубликовали редкие кадры работы ЗРК С-300ПС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео по российским оккупантам работает взвод ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины.
ЗРК С-300ПС предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов вражеских средств воздушно-космического нападения. ЗРК С-300ПС - первая многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.
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Представь что завтра с тобой связывается какой-то и.о. Шойгу и предлагает внычку проверенными путями продать тебе пару ПУ-шек С-300 по цене 1000 долл каждая. Они потом будут сбивать расеянские ракеты.
Как ты поступишь:
а) Пойдешь на сделку с представителем врага, добыв для своей страны две пусковые установки и сохранив этим сотню украинских жизней ?
б) Или принципиально пошлешь пдаров нах, потому что они рюзкие, а ты патриот, но тем самым сделаешь страну уязвимой для ракет, и угробишь пару сотен украинцев ?
Пофіг чим кацапів нищити - аби побільше було чим...
А пост був про подачу дурниками, яких на Цензорі розплодилося поки Бутусов зайнятий:
"ЗРК С-300ПС стала першою багатоканальною зенітною ракетною системою, здатною супроводжувати кожним комплексом до 6 цілей і наводити по них до 12 ракет."