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Бойцы НГУ "Азов" FPV-дронами уничтожают технику врага. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с помощью FPV-дронов уничтожают технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

Уничтожены 2 вражеских танка, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П", РЭБ, вышка связи, бронированный автомобиль, несколько единиц техники, а также живая сила противника.

Еще один танк окупантов был поврежден.

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Автор: 

Азов (793) дроны (3931)


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Якщо хочеш щось сховати залиш його на самому видному місці. Кацапи так тримать, терикон це найкраще місце для схованки хоч обладнання, хоч живої сили - правда, правда.
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06.10.2023 01:11 Ответить
МО-лод-ці!!!

Яскраво!
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06.10.2023 06:14 Ответить
 
 