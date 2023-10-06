Бойцы НГУ "Азов" FPV-дронами уничтожают технику врага. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" с помощью FPV-дронов уничтожают технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

Уничтожены 2 вражеских танка, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П", РЭБ, вышка связи, бронированный автомобиль, несколько единиц техники, а также живая сила противника.

Еще один танк окупантов был поврежден.

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