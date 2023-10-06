Бойцы ВСУ FPV-дроном уничтожили российскую 120-мм САУ "Флокс" на Херсонщине. ВИДЕО
На Херсонщине украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российскую 120-мм САУ "Флокс".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Эта САУ может одновременно использоваться как самоходный миномет, и артиллерийская установка. Она смонтирована на шасси бронированного грузовика высокой проходимости Урал-4320 с колесной формулой 6×6.
Интересно, что эта САУ поступила на вооружение армии РФ буквально на днях, и вот сразу была поражена нашими бойцами.
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+6 Nikolay Ivankov #508849
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+2 Дмитро Хлопченко #515233
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https://topwar.ru/ Военное обозрение https://topwar.ru/news/ Новости Первая партия новейших 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» поставлена в войска
Вчера, 19:46
76
то скоро прийдуть як на виробництво прицілів
і це зупиниться як то....
8,5 /10 / 7
В общем - 120мм миномет у которого на позиции прямо возле ствола и экипажа расположена куча тротила примерно 210кг (60х3,5кг) и который не спрячешь в небольшую яму или внутри уцелевших стен домика в садовом кооперативе ...