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Бойцы ВСУ FPV-дроном уничтожили российскую 120-мм САУ "Флокс" на Херсонщине. ВИДЕО

На Херсонщине украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российскую 120-мм САУ "Флокс".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Эта САУ может одновременно использоваться как самоходный миномет, и артиллерийская установка. Она смонтирована на шасси бронированного грузовика высокой проходимости Урал-4320 с колесной формулой 6×6.

Интересно, что эта САУ поступила на вооружение армии РФ буквально на днях, и вот сразу была поражена нашими бойцами.

Автор: 

дроны (3931) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+6
Анало говнет - вот шо.
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06.10.2023 17:12
+3
флористи, *****. А часом пересувні крематорії вони ще не назвали "Нєзабудка"?
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06.10.2023 17:34
+2
В начале октября 2023 года государственная корпорация «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85 Ростех » приступила к передаче в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войска Российской Федерации, для оснащения артиллерийских батарей, первой партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий, на колесной базе, 2С40.

Вікі не бреше
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06.10.2023 17:15
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Це нона на колесах? Шо то шо це не пойми шо.
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06.10.2023 17:10 Ответить
Анало говнет - вот шо.
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06.10.2023 17:12 Ответить
це шушпанцер заводського виробництва.
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06.10.2023 17:38 Ответить
Мабуть мотолиги вже закінчуються
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06.10.2023 18:21 Ответить
відколи це Нона непойми шо? це по суті аналог того ж Рак тільки років так 30-35 раніше,особливо самохідна
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07.10.2023 00:52 Ответить
В начале октября 2023 года государственная корпорация «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85 Ростех » приступила к передаче в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войска Российской Федерации, для оснащения артиллерийских батарей, первой партии 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий, на колесной базе, 2С40.

Вікі не бреше
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06.10.2023 17:15 Ответить
наші хлопці з ЗСУ ту Фльоксу свіженькою зрізали, навіть ще пахла заводською фарбою

https://topwar.ru/ Военное обозрение https://topwar.ru/news/ Новости Первая партия новейших 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» поставлена в войска

Вчера, 19:46

76
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06.10.2023 20:40 Ответить
Дякую КЕП
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07.10.2023 09:33 Ответить
Як для нони то велика
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06.10.2023 17:19 Ответить
флористи, *****. А часом пересувні крематорії вони ще не назвали "Нєзабудка"?
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06.10.2023 17:34 Ответить
Та тут надо серьёзней, отбросьте свой романтизм. Например крематорий ,Сергей Лазо,---скрепно очень. Опять же паровозов на запасных путях там стоит валом.
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06.10.2023 17:44 Ответить
"лазо" - хорошее название для мобильного крематория. А паровозы сейчас для этого брать нельзя - они пригодятся для ж\д сообщения в приграничных областях, так как с тяговыми подстанциями будут проблемы.
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06.10.2023 17:51 Ответить
Та я стебанулся по паровозам. Их нельзя пускать, всю лесопосадку на дрова попиляют. А касабы лесорубы завзятые.
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06.10.2023 18:09 Ответить
А я серьёзно. В приграничных районах им придется переходить на тепловозную тягу.
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06.10.2023 19:32 Ответить
Тепловозы я не просчитал. И соляры у кацапедлов много конечно. Интересно---в Луганске их ещё делают? Та скорее нет. Тепловозы на серёгах лазо не поедут конечно.
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06.10.2023 19:44 Ответить
в Луганске давно нихуя не делают. "Луганскткепловоз" прекратил своё существование как производитель тепловозов с начала 1015 года.
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06.10.2023 20:03 Ответить
а що, дбр ще не приходили на виробництво цих дронів???
то скоро прийдуть як на виробництво прицілів
і це зупиниться як то....
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06.10.2023 17:48 Ответить
О, свіжачок. Дальність стрільби пишуть до 10 км. Початок випуску - жовтень 2023. Не встигло вилупитись, а вже заспокоїли
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06.10.2023 18:20 Ответить
Дальность стрельбы, кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A4%D0%A1 ОФС / https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%90%D0%A1&action=edit&redlink=1 УАС / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A4%D0%9C ОФМ
8,5 /10 / 7

В общем - 120мм миномет у которого на позиции прямо возле ствола и экипажа расположена куча тротила примерно 210кг (60х3,5кг) и который не спрячешь в небольшую яму или внутри уцелевших стен домика в садовом кооперативе ...
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06.10.2023 18:28 Ответить
Дякую Стерненко та його спільноті ,кидаю гроші сам,інколи вибачте що мало
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14.10.2023 20:21 Ответить
 
 