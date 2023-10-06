Бойцы ВСУ FPV-дроном уничтожили российскую 120-мм САУ "Флокс" на Херсонщине. ВИДЕО

На Херсонщине украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российскую 120-мм САУ "Флокс".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Эта САУ может одновременно использоваться как самоходный миномет, и артиллерийская установка. Она смонтирована на шасси бронированного грузовика высокой проходимости Урал-4320 с колесной формулой 6×6.

Интересно, что эта САУ поступила на вооружение армии РФ буквально на днях, и вот сразу была поражена нашими бойцами.