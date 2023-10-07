Зеленский НЕ ВЕДЕТ себя как президент войны // Где горючее и артснаряды для ВСУ? // Что будет дальше? / Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Почему Зеленский не ведет себя как президент войны? Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко говорят об усталости западных партнеров от лжи украинского руководства и крыс, не купивших артиллерийских снарядов для ВСУ в разгар войны.
Трансляцию эфира спецпроекта журналисток Марины Данилюк-Ярмолаевой и Татьяны Николаенко "Что будет дальше?" смотрите на Цензор.НЕТ.
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а не про твого байдена в сша
НаполеонаНелоха БонапартаБоневтіка словосполучення "перемога України" чи "виграти війну"???? а може "відновлення територіальної цілісності"???
я весь час чую тільки якесь незрозуміле "закінчення війни".... про яке КОНКРЕТНО "закінчення" він говорить?