Зеленский НЕ ВЕДЕТ себя как президент войны // Где горючее и артснаряды для ВСУ? // Что будет дальше? / Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Почему Зеленский не ведет себя как президент войны? Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко говорят об усталости западных партнеров от лжи украинского руководства и крыс, не купивших артиллерийских снарядов для ВСУ в разгар войны.

Трансляцию эфира спецпроекта журналисток Марины Данилюк-Ярмолаевой и Татьяны Николаенко "Что будет дальше?" смотрите на Цензор.НЕТ.

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