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Зеленский НЕ ВЕДЕТ себя как президент войны // Где горючее и артснаряды для ВСУ? // Что будет дальше? / Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Почему Зеленский не ведет себя как президент войны? Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко говорят об усталости западных партнеров от лжи украинского руководства и крыс, не купивших артиллерийских снарядов для ВСУ в разгар войны.

Трансляцию эфира спецпроекта журналисток Марины Данилюк-Ярмолаевой и Татьяны Николаенко "Что будет дальше?" смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Ветеран войны США в Ираке - о войне в Украине, безработице, адаптации, наших ветеранах // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Николаенко Татьяна (377) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+36
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07.10.2023 21:21
+26
По-перше: Яка ще війна?!
"У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені.
По-друге: "Я вам нічєго нє должен, я должєн только своім родітєлям".
По-третє: "Ідіть у сраку".
Вчетверте: Досі "відповідальний за все" Порошенко з "порохоботами".
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07.10.2023 21:10
+23
Чел умеет только пиариться.
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07.10.2023 21:02
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Той хто був президентом на 20.02.14 сидить в Ростові. Ви його будете силою тягнути чи як?*
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08.10.2023 02:40 Ответить
я про того що з шоколадним батоном,
а не про твого байдена в сша
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08.10.2023 12:15 Ответить
О, кому це приперло викликати дух Прігожина?
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08.10.2023 02:42 Ответить
Розрахунок кремля на те і був, щоб на початок війни в Україні був не досвідчений політик, а досвідчений артист. Бути і грати то різні речі, а народом легко маніпулювати на виборах, коли більшість ЗМІ на це працювали, підігруючи новому кандидату, бо яника поховали.
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08.10.2023 07:05 Ответить
досвідченим артистом це важко назвати.
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08.10.2023 21:17 Ответить
Зеленский, Шаптала где снаряды бл...?!!//...
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08.10.2023 07:40 Ответить
Он ещё успеет сделать много полезных для Украины дел - присвоить звания ,,Герой Украины,, Татарову, Гетьманцеву, Президенту Ермаку, Арахамии......своему папе и маме - выдвинуть их на Нобелевскую премию, выплатить премии своим фсбшным корешам миллионов по 50 долларов за особые заслуги. Был бы у нас Президент - у нас была бы надежда, а так - к лету помощник президента Зе будет целоваться в засос с путлером и подписывать мирное соглашение. Хорошо , если Одесса, Николаев и Херсон останутся в Украине, о Крыме , Лугандонии, Мариуполе речи не идёт.
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08.10.2023 08:55 Ответить
а ви хоч раз чули від цього Наполеона Нелоха Бонапарта Боневтіка словосполучення "перемога України" чи "виграти війну"???? а може "відновлення територіальної цілісності"???

я весь час чую тільки якесь незрозуміле "закінчення війни".... про яке КОНКРЕТНО "закінчення" він говорить?
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08.10.2023 09:10 Ответить
Він не президент -він сутенер ''країни проститутки'' яка готова прийняти з усіх сторін (озброєння) , бо свого немає (про*бали)!
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11.11.2023 15:37 Ответить
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