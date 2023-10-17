Момент попадания снаряда в группу российских оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского снаряда в группу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно не менее десятка захватчиков, ползущих вдоль кустарника. В этот момент прилетает снаряд. Один из окупантов загорелся от удара.
Топ комментарии
+22 Влад В #552760
показать весь комментарий17.10.2023 09:48
+21 KosAn30 JT26
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+21 cimbitep
показать весь комментарий17.10.2023 09:46
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Буде нагадувати трактор з плугом.
Опарыши смердят и копошатся:
https://www.reddit.com/r/**********/comments/179c5ah/russian_infantry_squad_being_pinned_down_by/ https://www.reddit.com/r/**********/comments/179c5ah/russian_infantry_squad_bei
https://www.reddit.com/r/*********/comments/178gcaq/russians_fail_to_shoot_down_fpv/
Enjoy
Дай Боже сил нашим захисникам
Повторного запуска снаряда по ним не было? Какова их дальнейшая судьба?
а потім бабах і всі дохляки пішли до пекла 😠