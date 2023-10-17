Момент попадания снаряда в группу российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского снаряда в группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно не менее десятка захватчиков, ползущих вдоль кустарника. В этот момент прилетает снаряд. Один из окупантов загорелся от удара.

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