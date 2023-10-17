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Момент попадания снаряда в группу российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания украинского снаряда в группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно не менее десятка захватчиков, ползущих вдоль кустарника. В этот момент прилетает снаряд. Один из окупантов загорелся от удара.

Также смотрите: Воины 30-й ОМБр ликвидировали не менее 4 российских пехотинцев точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) ликвидация (3608) артиллерия (637)


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Топ комментарии
+22
Це вони повзуть на Київ ? Чи вже в родную говень?
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17.10.2023 09:48
+21
кто так по пластунски ползает?)дейлетанты....реально смахивает на копырсание опарышей в яме с дерьмом
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17.10.2023 09:45
+21
як хробаки жили, й подохли як хробаки, повзаючи у багнюці.
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17.10.2023 09:46
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кто так по пластунски ползает?)дейлетанты....реально смахивает на копырсание опарышей в яме с дерьмом
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17.10.2023 09:45 Ответить
А зараз ніхто не переповзає "по пластунськи" ... бо в бронежилеті і в спорядженні яке, практично все розміщено спереду, це неможливо.
Буде нагадувати трактор з плугом.
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17.10.2023 11:19 Ответить
як хробаки жили, й подохли як хробаки, повзаючи у багнюці.
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17.10.2023 09:46 Ответить
Хробачня кацапська. Бабах! Джяга-джяга!
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17.10.2023 09:47 Ответить
Це вони повзуть на Київ ? Чи вже в родную говень?
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17.10.2023 09:48 Ответить
Київ-Варшава-Берлін-Париж-Лондон транзит ))
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17.10.2023 09:57 Ответить
На Печьорськіє пагорби,за квартірой
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17.10.2023 10:11 Ответить
Опередили Первым трем - скидки на услуги риэлтора.
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17.10.2023 11:09 Ответить
Рожденные пресмыкать - в своем амплуа... Картинка - на зашибись.
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17.10.2023 09:54 Ответить
ЗЫ... тока нафиг ту камртинку обрезать на самом интересном... Но самое главное , ця картинка давно гуляет под латиницей.
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17.10.2023 09:56 Ответить


Опарыши смердят и копошатся:
https://www.reddit.com/r/**********/comments/179c5ah/russian_infantry_squad_being_pinned_down_by/ https://www.reddit.com/r/**********/comments/179c5ah/russian_infantry_squad_bei
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17.10.2023 09:58 Ответить
Под Авдеевкой дроном в бошку ликвидировали терминатора, который скрывался под обличием орка:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/178gcaq/russians_fail_to_shoot_down_fpv/
Enjoy
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17.10.2023 10:56 Ответить
Дякую! Переглянув. Задоволений
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17.10.2023 12:56 Ответить
Ето не снаряд а какая то питарда
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17.10.2023 09:56 Ответить
И каждий втарой палзет как херой...
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17.10.2023 09:57 Ответить
То они так скучкувалися после утреннего опохмела.
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17.10.2023 10:02 Ответить
и каждый первый - в мясные консервы
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17.10.2023 10:03 Ответить
на фарш
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17.10.2023 10:05 Ответить
Хробаки лізуть ссуки
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17.10.2023 10:32 Ответить
Napaminaet kadri s seriala "Hodiachie mertveci ".....
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17.10.2023 10:38 Ответить
я, мабуть, кровожерливий, бо сподівався, що ця купа тарганів замре навічно після вибуху
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17.10.2023 10:43 Ответить
На самому цікавому місці відео зупинилось.
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17.10.2023 10:54 Ответить
це тоталітарна секта, воно не лікується. Тільки знищення.
Дай Боже сил нашим захисникам
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17.10.2023 11:05 Ответить
Какой о жопу снаряд если они как ползли так и ползут?
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17.10.2023 11:15 Ответить
Палає дупа кацапська
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17.10.2023 11:22 Ответить
Что, суки, защекотало?
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17.10.2023 11:46 Ответить
Что это за снаряд такой после которого все орки живы и ползут дальше? Петарда какая-то, игрушка.. Вон в Израиле, если ударяют снарядом по террористам - то никто там живым не остается, а тут - отряхнулись - и поползли дальше..
Повторного запуска снаряда по ним не было? Какова их дальнейшая судьба?
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17.10.2023 12:45 Ответить
Крім цих орків сдох колабораціоніст сивохо - друг квнщик та друг "найвеличнішого". Земля їм словатою.
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17.10.2023 12:58 Ответить
Тьфу! Как черви ползут...🤑
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17.10.2023 13:30 Ответить
что-то слабовато оно рвануло...
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17.10.2023 14:38 Ответить
Снаряд? 🤔
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17.10.2023 14:44 Ответить
Повзають тварюки кацапські не як люди , а якісь неземні потвори ,
а потім бабах і всі дохляки пішли до пекла 😠
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17.10.2023 14:50 Ответить
Учбовий заплив "по-холостому", потім у басейн наллють. Формаліну.
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25.12.2023 17:59 Ответить
 
 