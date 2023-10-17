Украинские военные дронами-камикадзе "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов в одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на российскую технику были опубликованы в телеграм-канале Ескадрон.

"Дроны-камикадзе обожают уничтожать вражескую технику. Особенно им не нравятся отвратительные символы-пятна, которыми враг метит свой бронехлам. Приходится выводить", - добавили в сообщении к видео.