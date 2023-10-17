Украинские военные дронами-камикадзе "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО
Операторы ударных БПЛА "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов в одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на российскую технику были опубликованы в телеграм-канале Ескадрон.
"Дроны-камикадзе обожают уничтожать вражескую технику. Особенно им не нравятся отвратительные символы-пятна, которыми враг метит свой бронехлам. Приходится выводить", - добавили в сообщении к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.10.2023 00:05 Ответить Мне нравится 1
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий18.10.2023 09:22 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль