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Украинские военные дронами-камикадзе "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА "Пегас" уничтожили 3 единицы техники оккупантов в одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на российскую технику были опубликованы в телеграм-канале Ескадрон.

"Дроны-камикадзе обожают уничтожать вражескую технику. Особенно им не нравятся отвратительные символы-пятна, которыми враг метит свой бронехлам. Приходится выводить", - добавили в сообщении к видео.

Автор: 

уничтожение (7040) дроны (3986)


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21!!!!
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18.10.2023 00:05 Ответить
Всім по потилиці надавали ))
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18.10.2023 09:22 Ответить
 
 