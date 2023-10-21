Украинские десантники показали, как сейчас выглядит Клещиевка: оккупанты сравняли с землей село. ВИДЕО
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полетали дроном над деоккупированной более месяца назад Клещиевкой на Бахмутском направлении.
Видео того, как сейчас выглядит село, опубликовали в YouTube бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.
На опубликованных кадрах не осталось ни одного уцелевшего дома или другого сооружения. На улицах Клещиевки лежат обломки военной техники россиян и домов украинцев.
Вокруг – выжженная земля, сожженные танки и бронетехника оккупантов.
війна ніколи не закінчиться , бо вона вже триває століттями 😡
В даличині ті самі висоти,на які наші воїни тоді намагались зайти..З тих висот,все як на долоні.
мабуть на росії мерців через вікно виносять а не через двері