Украинские десантники показали, как сейчас выглядит Клещиевка: оккупанты сравняли с землей село. ВИДЕО

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полетали дроном над деоккупированной более месяца назад Клещиевкой на Бахмутском направлении.

Видео того, как сейчас выглядит село, опубликовали в YouTube бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах не осталось ни одного уцелевшего дома или другого сооружения. На улицах Клещиевки лежат обломки военной техники россиян и домов украинцев.

Вокруг – выжженная земля, сожженные танки и бронетехника оккупантов.