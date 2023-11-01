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Теробороновцы атаковали дроном-камикадзе вражескую лодку. ВИДЕО

Операторы дрона-камикадзе 123-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили лодку оккупантов.

Видео уничтожения лодки военные опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 26-й артиллерийской бригады атаковали вражескую ББМ. ВIДЕО

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уничтожение (7249) ВСУ (6694)


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Їхали козаки, гуркотів їх трахтор...*)
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01.11.2023 21:43 Ответить
катер превращяется.... превращается.... в элегантную подводную лодку.
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01.11.2023 22:21 Ответить
 
 