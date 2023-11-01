Теробороновцы атаковали дроном-камикадзе вражескую лодку. ВИДЕО
Операторы дрона-камикадзе 123-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили лодку оккупантов.
Видео уничтожения лодки военные опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
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Kobsar Alexander #531868
показать весь комментарий01.11.2023 21:43 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий01.11.2023 22:21 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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