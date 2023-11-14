Подразделение "Острые Картузы" на Лиманско-Купянском направлении сожгло вражеский БТР-82. ВИДЕО

Украинские бойцы приумножают потери армии захватчиков на Лиманско-Купянском направлении. Первый дрон наших воинов не сработал, но второй беспилотник добил бронетранспортер.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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