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Подразделение "Острые Картузы" на Лиманско-Купянском направлении сожгло вражеский БТР-82. ВИДЕО

Украинские бойцы приумножают потери армии захватчиков на Лиманско-Купянском направлении. Первый дрон наших воинов не сработал, но второй беспилотник добил бронетранспортер.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (7397) БТР (367) Лиман (322) Купянск (695)


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прикрутите скотчем к дронам поллитровую баклажку с губкой пропитанной бензином.
даже если не попадет, то создаст очаг возгорания с проливом внутрь техники.
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14.11.2023 19:52 Ответить
 
 