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Бойцы 81-й ОАБр сбросами с дронов ликвидируют оккупантов из отрядов "Шторм Z" на Северском направлении. ВИДЕО

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сбросами с дронов ликвидируют российских оккупантов из отрядов "Шторм Z" в районе Белогоровки на Северском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграмма-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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81 отдельная аэромобильная бригада (67) дроны (3923)


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