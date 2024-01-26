Бойцы 81-й ОАБр сбросами с дронов ликвидируют оккупантов из отрядов "Шторм Z" на Северском направлении. ВИДЕО
Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сбросами с дронов ликвидируют российских оккупантов из отрядов "Шторм Z" в районе Белогоровки на Северском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграмма-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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