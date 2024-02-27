Десантники 79-й ОДШБр уничтожили колонну техники российских войск на Донетчине. ВИДЕО
Десантники 79-й ОДШБр уничтожили колонну техники российских войск возле Новомихайловки Донецкой области.
Видео, на котором видно много уничтоженной техники, опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта. Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы.
Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврическом направлении 30 танков и 104 боевые бронированные машины.
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