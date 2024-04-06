Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили колонну российской бронетехники на Лиманском направлении. ВИДЕО
Мины, артиллерийский огонь, ПТРК и FPV-дроны: весь арсенал обрушился на колонну российской бронетехники на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, еще на подступах к украинским позициям отразили вражеский штурм и ликвидировали врага бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и воины 1-й президентской бригады оперативного назначения и бригады НГУ "Азов".
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классное видио
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1by1xus/ua_47th_mechanized_brigade_strike_drones_company/
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06.04.2024 773 доба війни
П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.
Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
довгими реченнями з включеннями "мовою оригіналу".
Час від часу капітально зашкварюється, але споживачів інфопомиїв це не бентежить.
Плюньте каку.
- он подивись від російського солдата тільки жопа залишилась
Слава Українським Захисникам!!! 💙💛
Смерть ворогам!
Русня палала, палала русня!