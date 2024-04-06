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Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили колонну российской бронетехники на Лиманском направлении. ВИДЕО

Мины, артиллерийский огонь, ПТРК и FPV-дроны: весь арсенал обрушился на колонну российской бронетехники на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще на подступах к украинским позициям отразили вражеский штурм и ликвидировали врага бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и воины 1-й президентской бригады оперативного назначения и бригады НГУ "Азов".

Смотрите также: Воины 25-й Сичеславской бригады успешно отразили вражеский штурм на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) штурм (520) Лиман (318) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+38
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана повага та всебічна підтримка...
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06.04.2024 11:31
+25
любочки родные бейте этих пидоров

классное видио
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06.04.2024 11:37
+16
Захисники боронять Україну, а привладне кодло…

06.‎04.‎2024 773 доба війни

П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.

Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
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06.04.2024 11:41
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Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана повага та всебічна підтримка...
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06.04.2024 11:31 Ответить
і ганьба зеленій ригоанальній кварталівські наволочі
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07.04.2024 07:49 Ответить
і ще, щоб орсьі батьки це бачили...
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07.04.2024 22:41 Ответить
любочки родные бейте этих пидоров

классное видио
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06.04.2024 11:37 Ответить
Вот вам ещё классное видео. Классическая засада ВСУ. Сначала БМП подбили дроном, а потом на земле уже перестреляли всех, как куропаток:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1by1xus/ua_47th_mechanized_brigade_strike_drones_company/

Вам понравится
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08.04.2024 01:49 Ответить
Захисники боронять Україну, а привладне кодло…

06.‎04.‎2024 773 доба війни

П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.

Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
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06.04.2024 11:41 Ответить
Посилання звісно не буде
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06.04.2024 11:53 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html але то таке собі джерело. читати можна, проте сліпо вірити усьому там написаному - на вибір.
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06.04.2024 12:15 Ответить
TZE - інформаційна помийка, що намагається справити враження розумними
довгими реченнями з включеннями "мовою оригіналу".
Час від часу капітально зашкварюється, але споживачів інфопомиїв це не бентежить.
Плюньте каку.
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06.04.2024 13:57 Ответить
Тут 90% місцевого планктону жруть помиї з різних гівноресурсів, а буває,що навіть з кацапських, і потім несуть цю "істину" в масси
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07.04.2024 08:40 Ответить
помню відео з Баштанки здається ,люди проїзжали біля розбитої кацапської колони ...і біля камазу підбитого фрагменти лежать ..автор відео каже :
- он подивись від російського солдата тільки жопа залишилась
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06.04.2024 12:01 Ответить
Зразу пів рефрижератора ваньків поїде на ісконниє зємлі
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06.04.2024 12:02 Ответить
Ретельно так попатрали русню-під@расню.
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06.04.2024 12:04 Ответить
Це маґніфічно.

Слава Українським Захисникам!!! 💙💛
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06.04.2024 13:04 Ответить
ДЯКУЮ !!!!
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06.04.2024 13:05 Ответить
Гарні дрони, що з великими цюцюрками попереду! Слава ЗСУ!
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06.04.2024 13:27 Ответить
Хлопці - сталь!!!! Шана і подяка!
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06.04.2024 13:59 Ответить
Гарне кіно! Надихаюче! Хай Господь Бог боронить українських воїнів!
Смерть ворогам!
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06.04.2024 14:02 Ответить
а нефуй шастать...-от що таке злагоджена "робота" ...
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06.04.2024 14:10 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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06.04.2024 15:30 Ответить
Батюшки!ВА...й,мабуть це був парад? А ..,ні,то вони заблукали....точно,заблукали в лісосмузі.Ну ,лісосмуга була для них дуже довгою і компас забули, і їхали не в тому напрямку ..А ,тут бац! БАХ! ТАРАРАХ! В..АЙ...
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06.04.2024 17:20 Ответить
Там ще й "солнцепьок" в кінці був. І він створив гарний салют

Русня палала, палала русня!
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06.04.2024 18:37 Ответить
Гаряче рашистам на українській землі , ох і гаряче 😡
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06.04.2024 19:34 Ответить
Гарно пацани колону розбили - розібрали, професійно, так би з Зе владою
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06.04.2024 20:25 Ответить
А те що до цих бригад прикомандировують тероборону і кидають як м'ясо всі завжди забувають згадати... Поки більша частка частин регулярної армії сидить по тилах
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07.04.2024 07:46 Ответить
 
 