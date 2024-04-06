Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили колонну российской бронетехники на Лиманском направлении. ВИДЕО

Мины, артиллерийский огонь, ПТРК и FPV-дроны: весь арсенал обрушился на колонну российской бронетехники на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, еще на подступах к украинским позициям отразили вражеский штурм и ликвидировали врага бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и воины 1-й президентской бригады оперативного назначения и бригады НГУ "Азов".

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