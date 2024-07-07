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Мы будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Нидерландами и Великобританией по укреплению военно-морского флота.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано а телеграм-канале президента.

"Сегодня в Одессе - в день наших Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. И это - день и нашей благодарности всем воинам ВМС, и переговоров, чтобы Силы обороны Украины, ВМС Украины - все наше государство получило еще больше возможностей.

Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы.

Мы будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16", - сказал Зеленский.

Смотрите также: ВМС ВСУ доказали, что украинское море не будет терпеть российский флот, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) обращение (772)


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Топ комментарии
+13
Ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами Джерело:
А ТИ ВОВА, ЯК ЗАРОБІТОК ВІД КУКЛОВОДА СВОГО БЄНІ , ОТРИМАВ ПОПОВНЕННЯ НА ОФШОРИ ГРОШИМА ПРИВАТУ - не хочеш віддати їх на ЗСУ?
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07.07.2024 20:33 Ответить
+13
Червінського звільни...
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07.07.2024 20:36 Ответить
+12
Гидко було слухати ********* що в НАТО нас й досі зі страху перед холом не беруть - А НЕ З-ЗА П"ЯТОЇ КОЛНИ НА БАНКОВІЙ - ЄРМАКОТАТАРОВО МАРОДЕРНОГО ЛЯДСТВА
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07.07.2024 20:30 Ответить
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Як там вілла Шерлока у Лондоні на бабло Бені з обкраденого ПРИВТУ ? PANDORA PAPERS ще розбурхає офшорчик?
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07.07.2024 20:28 Ответить
Морський вовк!!"Плюнь в грудь-моря хочется" !!))
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07.07.2024 20:29 Ответить
Спостерігаємо як свого роду психолог - політтехнолог- математик й пр пр пр працює над майбутнім електоратом ЗЕ- про Шейтельмана кажу . талановитий мастак - ну ПРям Кашперовський для не зовсім тупих ...
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07.07.2024 22:19 Ответить
Гидко було слухати ********* що в НАТО нас й досі зі страху перед холом не беруть - А НЕ З-ЗА П"ЯТОЇ КОЛНИ НА БАНКОВІЙ - ЄРМАКОТАТАРОВО МАРОДЕРНОГО ЛЯДСТВА
показать весь комментарий
07.07.2024 20:30 Ответить
Ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами Джерело:
А ТИ ВОВА, ЯК ЗАРОБІТОК ВІД КУКЛОВОДА СВОГО БЄНІ , ОТРИМАВ ПОПОВНЕННЯ НА ОФШОРИ ГРОШИМА ПРИВАТУ - не хочеш віддати їх на ЗСУ?
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07.07.2024 20:33 Ответить
Головні гнидники моськовських вошей на Банковій та Грушевського!!))
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07.07.2024 20:34 Ответить
''Ми пахалі, я і трактор''
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07.07.2024 20:35 Ответить
Червінського звільни...
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07.07.2024 20:36 Ответить
Укріплювач флоту.
Отак не підіймаючи сраки пиляє відосик і одночасно укріплює ілот.
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07.07.2024 20:40 Ответить
А єрмака коли звільниш ?
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07.07.2024 20:41 Ответить
Флот це добре - нам би зараз відбитися
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07.07.2024 20:42 Ответить
Самолет, который будет всех бамбить, уже сделал... Теперь пришло время флота. Наверное сразу про авианосец будет рассказывать.
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07.07.2024 20:42 Ответить
Хочешь разорить маленькую страну? Подари ей броненосец.
В настоящее время с учетом всех расходов на строительство и эксплуатацию АУГ стоимость сброса одного боеприпаса самолетом палубной авиации составляет 7,5 млн. долларов (без стоимости самого боеприпаса)
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07.07.2024 23:53 Ответить
Який там, ******, флот це хрипливе може зміцнювати, воно навіть асфальт поклало не зовсім міцний 🤔🧐😁 До речі, а що там "Мрія" вже в стадії завершення початку відбудови, чи як😝😝😝😝😝😜🤪
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07.07.2024 20:46 Ответить
Чую, что деньги уже попиляли, по секретным статьям расходов.
П.с. кстати еще в 2022 были дискусии мол он нафиг не нужен за такие бешенные миллионы, тупо ПОНТ , вот мол есть у нас большой самолет - а грузы и заказы для него такие редкие что не окупятся!! Тем более штучный экспонат фиг когда окупится, в отличии от серийного. Причем, это они говорили еще в оптимистическую пору, когда верили что скоро кава в Крыму, и промышленность не лежала в руинах....
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07.07.2024 20:51 Ответить
Виродок
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07.07.2024 20:47 Ответить
Ми будемо зміцнювати український флот
Як можна зміцнювати то чого немає? Та скажіть вже йому що немає в нас свого флоту, є невеличка купка катерів та й ті подарували іноземці. Це такий флот як він президент.
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07.07.2024 20:51 Ответить
Ішак ти безтолковий. Це чмо вже наробило і ще більше наробить. Зробити щось воно не здатне.
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07.07.2024 20:59 Ответить
хто б "ЦЕ" достроково вирубав?
огидне, зрадливе, геноцидне створіння
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07.07.2024 21:07 Ответить
Голосував за нього у другому турі. А зараз буду перший, хто скаже йому геть і вибори
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07.07.2024 21:11 Ответить
Ти безнадійний довбойоб,геть в окоп кончене,такі,як ти винні в цьому *******!!!!
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07.07.2024 21:21 Ответить
Свій час я відбув. А гроші за смердьож в соцмережах я не отримую, на відміну від гнид продажних
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07.07.2024 21:27 Ответить
Ти падло повинне за свій вибір відповісти!!!Такі,як ти чорти привели повномаштабну війну!!!
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07.07.2024 21:35 Ответить
Кожну людину за його дії треба судити окремо. Ти, наприклад, гнида продажна, як на мене. Можу дати тобі гривню(одну), ще не можеш гадити, як належно. Десь так
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07.07.2024 21:42 Ответить
Ну як - пеця тєбя на бутилку насаділ так шо ти і досі встать на можеш
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08.07.2024 01:40 Ответить
не треба. просто повісити разом з його сімпатією бабой Жулєй на стовпі на Xрещатику!
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08.07.2024 01:42 Ответить
Доречі, ти за вибори, Пшик? Чи куратор тобі не сказав?
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07.07.2024 21:29 Ответить
Ти тупий довбойоб!Це діагноз!!
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07.07.2024 21:33 Ответить
Ага. Відповіді нема. Зрозуміло
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07.07.2024 21:35 Ответить
Нема про що розмовляти з тупою конченою людиною,дякую за ЗЕ!!
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07.07.2024 21:36 Ответить
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07.07.2024 21:37 Ответить
Чогось згадалося давньосовєцьке.
Партноменклатурника перевели на керівництво Науково-дослідним інститутом проблем електрослабкої взаємодії. У своєму виступу з цієї нагоди він заявив: "Радянські вчені мають наполегливо працювати над тим, щоб електрослабка взаємодія рік від року ставале все сильнішою і сильнішою!"
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07.07.2024 21:11 Ответить
Крім того, що Вони величний полководець, так і ще флоту водити майстер!
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07.07.2024 21:35 Ответить
Вони(західні партнери) будуть зміцнювати,а "зелений зрадник" українського народу щовечора буде 3,14сдякати "ми"
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07.07.2024 21:37 Ответить
Воно не зрадник українського народу, зрадити можна тільки своїх. А українці цьому створінню свої?
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08.07.2024 06:37 Ответить
не варто порівнювати "зраду" і свої. Це різні речі,які ніякими нитками не пришиєш .Український народ довірив "зе" свої голоси ,як "своєму".котрий по своїй суті"зрадник",який для "зради" цього народу, де-кілька років прикривався личиною "свого"
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08.07.2024 10:45 Ответить
З одного боку ми, з іншого Українці. Ми будемо, а ви повинні.
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07.07.2024 21:39 Ответить
Це гундосить те, яке тільки прийшло до влади, так відразу через злочинне ДБР вилучило військові катери, а директора заводу, який їх виготовляв посадив до тюрьми? Як то казали наріду маланці ББЗ (беня, боголюбов, зеля) "барига" випускає погані катери, то я так зрозумів, що "95 квартал" чи кагал, випустив відрзу декілька авіаносців? Як не соромно щось говорити про військових і флот тому, хто відкосив 4 рази і знищував армію, її керівництво. хто дав команду порушити кримінальну спрву проти моряків нашого, українського флоту за прохід через Керченську, нашу протоку? Хто виконував не рішення міжнародного трибуналу, а окремі доручення кацапів? Тобі Володя краще фоткатися і піритися біля асфальтоукладчиків.
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07.07.2024 22:02 Ответить
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07.07.2024 22:04 Ответить
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07.07.2024 22:05 Ответить
цьому ******** зеленому ******* немає меж!! ******* зелений підор, "ми зміцнюватимо флот разом з нідерландами та британією"?! а чого ж, ти ******* зелений уроде, розмістив побудову корветів у ******-турків?! тому що благородні фламандці та брити дають безкоштовно, а ******** чуркота , яка тобі, зелена курво, так подобаються, все робить лише за грубі гроші?!!!
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07.07.2024 23:02 Ответить
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08.07.2024 03:09 Ответить
ЗА 2 МІСЯЦІ ДО ВТОРГНЕННЯ САГАЙДАЧНОГО ТЕРМІНОВО ПОГНАЛИ НА РЕМОНТ
Прикол в тому що генерал Марченко відстояв Миколаїв і Зе уроди марно затопили корабель.
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08.07.2024 03:13 Ответить
 
 