Мы будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Нидерландами и Великобританией по укреплению военно-морского флота.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано а телеграм-канале президента.
"Сегодня в Одессе - в день наших Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. И это - день и нашей благодарности всем воинам ВМС, и переговоров, чтобы Силы обороны Украины, ВМС Украины - все наше государство получило еще больше возможностей.
Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы.
Мы будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ТИ ВОВА, ЯК ЗАРОБІТОК ВІД КУКЛОВОДА СВОГО БЄНІ , ОТРИМАВ ПОПОВНЕННЯ НА ОФШОРИ ГРОШИМА ПРИВАТУ - не хочеш віддати їх на ЗСУ?
Отак не підіймаючи сраки пиляє відосик і одночасно укріплює ілот.
В настоящее время с учетом всех расходов на строительство и эксплуатацию АУГ стоимость сброса одного боеприпаса самолетом палубной авиации составляет 7,5 млн. долларов (без стоимости самого боеприпаса)
П.с. кстати еще в 2022 были дискусии мол он нафиг не нужен за такие бешенные миллионы, тупо ПОНТ , вот мол есть у нас большой самолет - а грузы и заказы для него такие редкие что не окупятся!! Тем более штучный экспонат фиг когда окупится, в отличии от серийного. Причем, это они говорили еще в оптимистическую пору, когда верили что скоро кава в Крыму, и промышленность не лежала в руинах....
Як можна зміцнювати то чого немає? Та скажіть вже йому що немає в нас свого флоту, є невеличка купка катерів та й ті подарували іноземці. Це такий флот як він президент.
огидне, зрадливе, геноцидне створіння
Партноменклатурника перевели на керівництво Науково-дослідним інститутом проблем електрослабкої взаємодії. У своєму виступу з цієї нагоди він заявив: "Радянські вчені мають наполегливо працювати над тим, щоб електрослабка взаємодія рік від року ставале все сильнішою і сильнішою!"
Прикол в тому що генерал Марченко відстояв Миколаїв і Зе уроди марно затопили корабель.