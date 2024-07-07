Мы будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать с Нидерландами и Великобританией по укреплению военно-морского флота.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано а телеграм-канале президента.

"Сегодня в Одессе - в день наших Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. И это - день и нашей благодарности всем воинам ВМС, и переговоров, чтобы Силы обороны Украины, ВМС Украины - все наше государство получило еще больше возможностей.

Сегодня здесь, в Одессе, были новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов, а также новый министр обороны Британии. Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы.

Мы будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами - есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги - в частности по F-16", - сказал Зеленский.

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