Разрушенный российскими обстрелами Часов Яр. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты разрушенные российскими обстрелами кварталы города Часов Яр в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника.

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