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Разрушенный российскими обстрелами Часов Яр. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты разрушенные российскими обстрелами кварталы города Часов Яр в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника.

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Автор: 

армия РФ (19899) обстрел (28239) Часов Яр (375)


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Топ комментарии
+2
Нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати... За злочини та беззаконня ваші вас проклянуть ваші діти. І ваші міста і села будуть палати до поки ви не покаятесь за все те зло, яке ви принесли всьому людству. Тварини в людському вигляді!
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19.07.2024 11:24 Ответить
+2
Коли 19 квітня 2019 року на стадіоні у Києві відбувалися дебати між Папєрєдніком та майбутнім Найвеличнішим Лідором ********** - Часів Яр стояв цілим і люди там досить непогано жили.

А потім ці мешканці Часова Яра через два дні більше ніж 90% радісно обрали Президентом України замість професійного політика та дипломата ЩОСЬ з клованського подіуму, де ВОНО
роками несло антиукраїнську гидоту.

Я так гадаю, що те що зараз сталося з Часовим Яром має пряме відношення до результатів голосування за Президента України 21 квітня 2019 року.

Бо за Папєрєдніка був той же самий Путін з його Ордою, той самий БульбоРайх з Лукою, той самий Сі Дзінпінь з Китаєм, той самий товстун з КНДР ... навіть "страшний" Трамп був Президентом США.

Але який різний вигляд мав Часов Яр за Папєрєдніка та за Сонцесяйного!
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19.07.2024 15:33 Ответить
+1
Асвабадітєлі принесли руZZкій мір
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19.07.2024 13:40 Ответить
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Нелюди, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати... За злочини та беззаконня ваші вас проклянуть ваші діти. І ваші міста і села будуть палати до поки ви не покаятесь за все те зло, яке ви принесли всьому людству. Тварини в людському вигляді!
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19.07.2024 11:24 Ответить
не можна так писати, бо це не правда і складає враження, що вони дійсно колись за це понесуть відповідальність. Так ввжали багато поколінь українців (справжніх) останні 500 років, що бог колись їх там якось покарає. на них є тільки одна управа - атомна
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19.07.2024 13:09 Ответить
Хочу напомнить что в прифронтовых ВОТ есть свои "ванные администрации" которые сидят в тылу бнзопасном и получают оклады... Интересно за что? Есть отчетность? Хоть помогают беженцам, хоть комуто???
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19.07.2024 12:47 Ответить
"ваенные администрации/вга"
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19.07.2024 12:49 Ответить
Проклинаю роZиян, горите в аду.✌️🇺🇦✌️
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19.07.2024 13:16 Ответить
Асвабадітєлі принесли руZZкій мір
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19.07.2024 13:40 Ответить
До чого це , іде війна і на лінії фронту руйнування завжди. Це підготовка до здачі?
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19.07.2024 13:58 Ответить
Тут колись жили люди. Прийшли кацапи і наступив "русскій рассвет"...
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19.07.2024 14:49 Ответить
Коли 19 квітня 2019 року на стадіоні у Києві відбувалися дебати між Папєрєдніком та майбутнім Найвеличнішим Лідором ********** - Часів Яр стояв цілим і люди там досить непогано жили.

А потім ці мешканці Часова Яра через два дні більше ніж 90% радісно обрали Президентом України замість професійного політика та дипломата ЩОСЬ з клованського подіуму, де ВОНО
роками несло антиукраїнську гидоту.

Я так гадаю, що те що зараз сталося з Часовим Яром має пряме відношення до результатів голосування за Президента України 21 квітня 2019 року.

Бо за Папєрєдніка був той же самий Путін з його Ордою, той самий БульбоРайх з Лукою, той самий Сі Дзінпінь з Китаєм, той самий товстун з КНДР ... навіть "страшний" Трамп був Президентом США.

Але який різний вигляд мав Часов Яр за Папєрєдніка та за Сонцесяйного!
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19.07.2024 15:33 Ответить
а при Януковочі був Крим
а при Кучмі долар по 5 гривень
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19.07.2024 18:58 Ответить
рожеві європейські поні бачать ці кадри? а жаль, тому лодзь, брно або кельн будуть наступними!
кулєба, хоч якось, імітує свою роботу, чи вже всі на валізах?
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19.07.2024 16:29 Ответить
 
 