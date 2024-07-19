Разрушенный российскими обстрелами Часов Яр. ВИДЕО беспилотника
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты разрушенные российскими обстрелами кварталы города Часов Яр в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника.
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+2 Шая Патриот
показать весь комментарий19.07.2024 11:24 Ответить Ссылка
+2 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий19.07.2024 15:33 Ответить Ссылка
+1 Dust
показать весь комментарий19.07.2024 13:40 Ответить Ссылка
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А потім ці мешканці Часова Яра через два дні більше ніж 90% радісно обрали Президентом України замість професійного політика та дипломата ЩОСЬ з клованського подіуму, де ВОНО
роками несло антиукраїнську гидоту.
Я так гадаю, що те що зараз сталося з Часовим Яром має пряме відношення до результатів голосування за Президента України 21 квітня 2019 року.
Бо за Папєрєдніка був той же самий Путін з його Ордою, той самий БульбоРайх з Лукою, той самий Сі Дзінпінь з Китаєм, той самий товстун з КНДР ... навіть "страшний" Трамп був Президентом США.
Але який різний вигляд мав Часов Яр за Папєрєдніка та за Сонцесяйного!
а при Кучмі долар по 5 гривень
кулєба, хоч якось, імітує свою роботу, чи вже всі на валізах?