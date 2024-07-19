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Дрон-камикадзе попадает в китайский багги с пятью оккупантами. ВИДЕО

Оператор дрона 77-й ОАэМБр попал в китайский багги, в котором находилось пятеро оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19899) Китай (3067) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+25
Файно летів. Влучно. Мабуть до дощю.
Оператору повага.
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19.07.2024 11:59 Ответить
+14
Как же кацапы наш дрон радостно приветствовали! Ждали... Скучали...
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19.07.2024 12:23 Ответить
+10
1 пострілом 5 фашистів.

Рівень Бог
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19.07.2024 13:04 Ответить
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Файно летів. Влучно. Мабуть до дощю.
Оператору повага.
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19.07.2024 11:59 Ответить
Як колись співав Вахтанг Кікабідзе , просто встретились два одиночества, развели у дороги костёр
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19.07.2024 13:50 Ответить
******** український гольф небезпечна гра ))
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19.07.2024 14:36 Ответить
Дрон також китайський
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19.07.2024 12:09 Ответить
В "яблачко",як свинособаки кажуть..
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19.07.2024 12:12 Ответить
Страйк!
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19.07.2024 12:40 Ответить
Ой як смачно поцілив!
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19.07.2024 12:23 Ответить
Как же кацапы наш дрон радостно приветствовали! Ждали... Скучали...
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19.07.2024 12:23 Ответить
кацапские солдаты фортуны по-пекински, с корочкой..
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19.07.2024 12:24 Ответить
вы что ржоте на рускими.баги и мотики это сверх эфиктивноая тактика.руские очень обижаються когда хохлы смеются над "второй армией мира". они очень ранимые в этом отношении.
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19.07.2024 12:27 Ответить
Они не только ранимые, но и убиваемые.
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19.07.2024 12:29 Ответить
вони їхали на сафарі, але не думали, що насправді полюють на них.
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19.07.2024 16:19 Ответить
1 пострілом 5 фашистів.

Рівень Бог
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19.07.2024 13:04 Ответить
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19.07.2024 13:24 Ответить
Перша свинособака навіть пригнулась, щоб в голову не попало)))
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19.07.2024 13:19 Ответить
Ні він хотів *катапульцироватца.*
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19.07.2024 14:15 Ответить
Він хотів з усіма поділитись, щоб усім дісталось ))
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19.07.2024 14:37 Ответить
Ну, как покатались?
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19.07.2024 13:23 Ответить
Ееех!!! Смачно прилетіло!!!!
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19.07.2024 13:31 Ответить
Страйк!🎳
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19.07.2024 13:54 Ответить
 
 