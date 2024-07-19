Дрон-камикадзе попадает в китайский багги с пятью оккупантами. ВИДЕО
Оператор дрона 77-й ОАэМБр попал в китайский багги, в котором находилось пятеро оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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