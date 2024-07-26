В Челябинской области РФ на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. ВИДЕО

В городе Карабаш Челябинской области сегодня, 26 июля, прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Затоплено большое количество домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ в телеграм-каналах.

Осторожно! На видео ненормативная лексика.

По данным МЧС РФ, под угрозой наводнения из-за прорыва дамбы в Челябинской области почти 190 жителей нескольких населенных пунктов - Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево - просят собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.

Отмечается, что дамба разрушилась из-за ливней.

Также затоплен участок дороги.

Смотрите также: Наводнение продолжается - в России затопило еще несколько регионов. ВИДЕО

Напомним, в апреле этого года затапливало российский город Орск Оренбургской области. Там также прорвало дамбу. Тогда местные власти призвали жителей к срочной эвакуации на фоне угрозы затопления.