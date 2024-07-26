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В Челябинской области РФ на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. ВИДЕО

В городе Карабаш Челябинской области сегодня, 26 июля, прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Затоплено большое количество домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ в телеграм-каналах.

Осторожно! На видео ненормативная лексика.

По данным МЧС РФ, под угрозой наводнения из-за прорыва дамбы в Челябинской области почти 190 жителей нескольких населенных пунктов - Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево - просят собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.

Отмечается, что дамба разрушилась из-за ливней.

Также затоплен участок дороги.

Смотрите также: Наводнение продолжается - в России затопило еще несколько регионов. ВИДЕО

Напомним, в апреле этого года затапливало российский город Орск Оренбургской области. Там также прорвало дамбу. Тогда местные власти призвали жителей к срочной эвакуации на фоне угрозы затопления.

Автор: 

плотина (23) потоп (336) россия (95497) вода (918)


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Топ комментарии
+50
гойдаааааааааааааааааааааааааааа...
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26.07.2024 22:02
+28
Хоч якась приємна новина на ніч!!!
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26.07.2024 22:06
+27
Карма кацапам за каховську дамбу ще триває.
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26.07.2024 22:08
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гойдаааааааааааааааааааааааааааа...
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26.07.2024 22:02 Ответить
- Тагііііііл!!!
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26.07.2024 22:17 Ответить
Обережно! На відео ненормативна лексика рассея !!!!

кто не сгорит, тот потонет - рассея !!!
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26.07.2024 22:37 Ответить
Кіалім, Мухаметово, Сактаєво, Карасаєво та Байдашево....
исконно русские территории, курви !!!

.
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26.07.2024 22:43 Ответить
Там дупа Світу - чебаркуль, мля
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26.07.2024 22:50 Ответить
Не було би там москалів, жив би народ нормально ...
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27.07.2024 08:15 Ответить
Тагіл в іншій області

Челябінськ-чавунна Флоренція Росії. Тут живуть найсуворіші в світі чоловіки. У них м'язи - як камені і соплі - як канати. У цьому місті працює перший в історії фрезерувальник з нетрадиційною сексуальною орієнтацією Іван Дулін"
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27.07.2024 07:50 Ответить
Олімпійскіє россіянскіє ігри? Плаваніє брассом?
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26.07.2024 22:02 Ответить
Хто брасом, а хто не своїм гласом волає "всьо п^здєц на%уй" 😂
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26.07.2024 22:04 Ответить
брасом с гласом: тагіл !
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26.07.2024 22:40 Ответить
Вода мутна? - хаи ловлять рибу
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26.07.2024 22:05 Ответить
Вада до *** просто.
Значит, много води. Хуі короткіє.
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26.07.2024 22:06 Ответить
Воды мало - *** таки короткие)
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27.07.2024 02:13 Ответить
Хоч якась приємна новина на ніч!!!
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26.07.2024 22:06 Ответить
Це все винні миші, пацюки, та хом'яки,
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26.07.2024 22:07 Ответить
Не правда, во всем виноваты бобры!)
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26.07.2024 22:08 Ответить
Причому з українських біолабараторій
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26.07.2024 22:08 Ответить
кремлевская крыса
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26.07.2024 22:16 Ответить
👍🤝
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27.07.2024 12:31 Ответить
Красота то какааааааа... Ляпотаааааа....
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26.07.2024 22:08 Ответить
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26.07.2024 22:29 Ответить
Карма кацапам за каховську дамбу ще триває.
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26.07.2024 22:08 Ответить
Чьо там у хахлов ?
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26.07.2024 22:34 Ответить
Я вже починаю трохи вірити у Карму після таких подій.
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27.07.2024 04:15 Ответить
Напевне запишуться в шторм бригади,щоб якийсь барак для сімї побудувати.
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26.07.2024 22:12 Ответить
алібі в нас нема, мотивація буде завжди
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26.07.2024 22:14 Ответить
Дамбіт Карабаш-Барабаш?
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26.07.2024 22:14 Ответить
В трьох реченнях вісім матюків
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26.07.2024 22:16 Ответить
русня матом не ругается, она на нём разговаривает
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26.07.2024 23:26 Ответить
Хоч помиються.

Щоб їх всіх змило з лиця Землі.
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26.07.2024 22:19 Ответить
В кацапів новий вид спорту плавання на дахах.
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26.07.2024 22:20 Ответить
"баба мазайка и комментатор-зайчик в децтве" ))
https://www.youtube.com/shorts/0WgexQbgtco
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26.07.2024 22:21 Ответить
а чого )(уйла свого не просять на колінах допомогти?
Щоб усіх московитів затопило і змило нахєр !
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26.07.2024 22:22 Ответить
..куда ти плывёшь, крыша моя, в какие реки в какие моря..
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26.07.2024 22:22 Ответить
Зато вони всі ( ми все путін ) ...радійте
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26.07.2024 22:24 Ответить
Ліниві кацапи! Нє щоб дамбу закрити ...Повилазили на дахи сараїв і чекають чогось...Мокрої ночі вам москалі!
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26.07.2024 22:25 Ответить
.... карма .
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26.07.2024 22:31 Ответить
Могло бути і гірше. Могли відключити інтернет.
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26.07.2024 22:32 Ответить
Ютуб)
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27.07.2024 02:14 Ответить
Найщиріші вітання з Каховки !
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26.07.2024 22:33 Ответить
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26.07.2024 22:33 Ответить
Горіть і в воді кацапи!!!пекло вам всюди!!!
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26.07.2024 22:36 Ответить
Автор: , постячи у ЗМІ кацапські матюччя ти порушуєш закон і чи навмисно чи по недолугості підставляєш Censor і Бутусова.

1. Закон України "Про мову":
Стаття 19 забороняє використовувати ненормативну лексику в офіційній сфері спілкування, до якої належать і ЗМІ.

Стаття 21 зобов'язує ЗМІ дотримуватися норм української мови, уникаючи вживання нецензурної лексики.
2. Закон України "Про інформацію":
Стаття 4 забороняє поширювати інформацію, яка шкідлива для здоров'я, морального та етичного розвитку громадян, зокрема, нецензурну лексику.

Стаття 15 зобов'язує ЗМІ дотримуватися етичних принципів журналістики, уникаючи вживання ненормативної лексики.
3. Цивільний кодекс України:
Стаття 950 передбачає цивільно-правову відповідальність за поширення інформації, яка завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації особи.
4. Кримінальний кодекс України:
Стаття 298 передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нецензурної лайки.

Окрім законодавства, на ЗМІ також впливають етичні кодекси журналістських організацій, які засуджують вживання нецензурної лексики.
Важливо пам'ятати, що вживання нецензурної лексики в ЗМІ може мати негативний вплив на аудиторію, псувати імідж ЗМІ та підривати довіру до нього.
ЗМІ повинні прагнути дотримуватися високих етичних стандартів та використовувати мову, яка відповідає нормам літературної української мови.
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26.07.2024 22:50 Ответить
іноземний мат в Україні не є нецензурщиною -

ми його не розумієм
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26.07.2024 23:08 Ответить
Узкій ізик в Українє запрєщають??!
Нє магіть!!, мля
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26.07.2024 23:18 Ответить
І це ще тільки початок..
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26.07.2024 22:50 Ответить
Malaci ovci , derzhites tam , i harosheva vam nastroienia .....🤣🤣🤣
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26.07.2024 23:01 Ответить
забрались, сели на)(уй, сидим ***, непоймём ***, на чём лучше сидеть ***, на)(ую или на бутылке, новые ощущения ***...
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26.07.2024 23:17 Ответить
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26.07.2024 23:23 Ответить
Ну і для чого ви видаєте державну таємницю?Завтра цією фотографією буде махати Небензя на радбезі ООН,як доказом
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26.07.2024 23:44 Ответить
специально тренированные на секретных био-террористических базах НАТО крысы. мыши и пацюки с генетически модифицированными руссофобскими мозгами
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27.07.2024 00:00 Ответить
криски, мишки, ховрачки !!!!!!!!!
налетай, не зевай !!!!!!!!!
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26.07.2024 23:57 Ответить
Буданов, це ти насцяв у водосховище?
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26.07.2024 23:28 Ответить
Боже,чому тільки 190 голів треба відсиляти,чому хоча б не 190 тис.?
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26.07.2024 23:40 Ответить
Шо, знов бобри, чи довбойоби і самі впоралися?
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26.07.2024 23:49 Ответить
мышка бежала, хвостиком махнула... и дамбе песец
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27.07.2024 00:02 Ответить
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26.07.2024 23:54 Ответить
Нарешті!!!
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27.07.2024 02:16 Ответить
Ниче башкиры терпитете) чи татарва, вас там *** поймешь, ***********)
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27.07.2024 00:00 Ответить
Це якщо спутникові антени змиє,а якщо ні,то Скабєва їм завтра розкаже про благодать небесну,і вони почнуть радіти і гордитись вєлічієм,сидячи на руїнах своїх будинків і перемикаючи пультом канали з НТВ на рАссія-1
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27.07.2024 00:13 Ответить
Посмотрел на карте - там еще 239 самоходно-артиллерийский полк (в/ч 48548). Хорошо бы и их затопило заодно.
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27.07.2024 00:06 Ответить
Бажано , щоби всі кацапи потонули , які лізуть до нас зі зброєю
в руках окуповувати наші територіі 😡
Колективні путлєрівці здохніть всі ,
та йдіть до пекла!!

Можна пожаліти людей , а не виродків 🤬
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27.07.2024 00:17 Ответить
Ну ось і карма. Тварин шкода, кацапів - ні.
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27.07.2024 00:22 Ответить
Тварин?... Шкода навіть мишей та пацюків які гризли кацапські запаси...
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27.07.2024 01:11 Ответить
Что б вы падлы там все утонули.
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27.07.2024 00:41 Ответить
ОрКськ не миші геноцидили - лемінги раісєю блукають. Нема у лишньохромосомних дамб білше!)))))
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27.07.2024 02:18 Ответить
До Каховки далеко, так що це тільки аванс.
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27.07.2024 02:35 Ответить
Челябінській області населених пунктів - Кіалім, Мухаметово, Сактаєво, Карасаєво та Байдашево...
Какая скрєпная руская зямля ...

Взагалі то там башкир та татар більше ніж татарстані
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27.07.2024 06:04 Ответить
Вяликий кацапский езык! Примітивна мова- недорозвинений розум!
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27.07.2024 07:25 Ответить
Водосховищі всі побратими
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27.07.2024 07:33 Ответить
https://www.opendemocracy.net/ru/karabash/ Карабаш Саме брудне місце на планеті Земля
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27.07.2024 08:09 Ответить
Дійсно, Карабаш найзабруденеше місце, відходами кольорової металургії (мідь). На жаль, дамбу пробило не власне в Карабаші, як недолуго пишуть журналісти (втім як завжди), а значно південніше, в районі, лише 4 села трохи намокнуть. Та саме в цьому водосховищі - вода чиста, питна. Хоча, от Карабаш й залишився без джерела питної води, нехай тепер щось думають.
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27.07.2024 11:09 Ответить
ПРОРЫВ!, о котором кудахтало *****, свершился!
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27.07.2024 08:58 Ответить
 
 