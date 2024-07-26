В Челябинской области РФ на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. ВИДЕО
В городе Карабаш Челябинской области сегодня, 26 июля, прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Затоплено большое количество домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ в телеграм-каналах.
Осторожно! На видео ненормативная лексика.
По данным МЧС РФ, под угрозой наводнения из-за прорыва дамбы в Челябинской области почти 190 жителей нескольких населенных пунктов - Киалим, Мухаметово, Сактаево, Карасаево и Байдашево - просят собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.
Отмечается, что дамба разрушилась из-за ливней.
Также затоплен участок дороги.
Напомним, в апреле этого года затапливало российский город Орск Оренбургской области. Там также прорвало дамбу. Тогда местные власти призвали жителей к срочной эвакуации на фоне угрозы затопления.
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ненормативна лексикарассея !!!!
кто не сгорит, тот потонет - рассея !!!
исконно русские территории, курви !!!
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Челябінськ-чавунна Флоренція Росії. Тут живуть найсуворіші в світі чоловіки. У них м'язи - як камені і соплі - як канати. У цьому місті працює перший в історії фрезерувальник з нетрадиційною сексуальною орієнтацією Іван Дулін"
Значит, много води. Хуі короткіє.
Щоб їх всіх змило з лиця Землі.
https://www.youtube.com/shorts/0WgexQbgtco
Щоб усіх московитів затопило і змило нахєр !
1. Закон України "Про мову":
Стаття 19 забороняє використовувати ненормативну лексику в офіційній сфері спілкування, до якої належать і ЗМІ.
Стаття 21 зобов'язує ЗМІ дотримуватися норм української мови, уникаючи вживання нецензурної лексики.
2. Закон України "Про інформацію":
Стаття 4 забороняє поширювати інформацію, яка шкідлива для здоров'я, морального та етичного розвитку громадян, зокрема, нецензурну лексику.
Стаття 15 зобов'язує ЗМІ дотримуватися етичних принципів журналістики, уникаючи вживання ненормативної лексики.
3. Цивільний кодекс України:
Стаття 950 передбачає цивільно-правову відповідальність за поширення інформації, яка завдає шкоди честі, гідності та діловій репутації особи.
4. Кримінальний кодекс України:
Стаття 298 передбачає кримінальну відповідальність за публічне використання нецензурної лайки.
Окрім законодавства, на ЗМІ також впливають етичні кодекси журналістських організацій, які засуджують вживання нецензурної лексики.
Важливо пам'ятати, що вживання нецензурної лексики в ЗМІ може мати негативний вплив на аудиторію, псувати імідж ЗМІ та підривати довіру до нього.
ЗМІ повинні прагнути дотримуватися високих етичних стандартів та використовувати мову, яка відповідає нормам літературної української мови.
ми його не розумієм
Нє магіть!!, мля
налетай, не зевай !!!!!!!!!
в руках окуповувати наші територіі 😡
Колективні путлєрівці здохніть всі ,
та йдіть до пекла!!
Можна пожаліти людей , а не виродків 🤬
Какая скрєпная руская зямля ...
Взагалі то там башкир та татар більше ніж татарстані