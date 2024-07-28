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15 545 90

Российский военный решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Оккупант покончил с собой на поле боя, выстрелив в голову из автомата.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупант застрелился в кустах на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) самоубийство (998)


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Топ комментарии
+35
Перед смертю він взяв радіостанцію і сказав в ефір:

- Ладу "Каліну" чорну, чорну моїй родині! Чуєте - чорну!!!
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28.07.2024 13:50
+28
...так тримати.
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28.07.2024 13:47
+20
Він сказав в рацію:
- Таваріщ майор, развєшитє застрєліться!
- Вьіпалняйтє!
- Єсть!
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28.07.2024 14:29
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...так тримати.
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28.07.2024 13:47 Ответить
Це не смішно, це небезпечно - така велика країна як Засрашка дегенератів - зомбі які готові застрелити себе а не витягти за ноги з бункера тих хто розпочав війну - ***** й кодлу. Й ці дегенерати кацапи лізуть в Україну. Їх накачують ненавистю до України 24/7.
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28.07.2024 14:57 Ответить
дійсно, дуже багато самогубств. Уявіть що у них в голові. Жах
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28.07.2024 15:05 Ответить
От, судячи по цьому відео їх навчають таким діям. Все чітко, завчено, по уставу кацапстану)
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28.07.2024 15:21 Ответить
життя - це найцінніше що в тебе є.
Скільки б вас не навчали, не зробиш того, що протирічить твоїм внутрішнім цінностям.
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28.07.2024 15:29 Ответить
"життя - це найцінніше що в тебе є." - це для людей. Але кацапи - нелюди. Тому для них самогубство - це едине розумне рішення.
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28.07.2024 16:15 Ответить
якщо вас накачати "потрібною хімією" і поставити у становище худоби безвідмовно підвладної тиловим гнидам, опричникам-"кадирівцям", то у цій ситуації робитимите таке ж саме, якщо такий же самий, як оцей холоп *****, упоротий, тупий та безвольний..
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28.07.2024 15:40 Ответить
Ні igor, зі мною так не вийде.
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29.07.2024 01:50 Ответить
нажаль, але заиовчують, скільки випадків таких серед наших, воно впринципі зараз це і правильно, але нажаль теж є.
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28.07.2024 19:10 Ответить
Окупант з московії, «захопив» шмат Української землі, під собою…
Смерть рашистам в Україні і Малі!
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28.07.2024 13:50 Ответить
Перед смертю він взяв радіостанцію і сказав в ефір:

- Ладу "Каліну" чорну, чорну моїй родині! Чуєте - чорну!!!
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28.07.2024 13:50 Ответить
Ти про що? У зольдат-кацапів радіостанцій ніколи не було - тільки телеграм на телефоні.
І телефон уже неможна тоже Люська не повинна на кацапії знати лишнє.
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28.07.2024 13:57 Ответить
- Тополь, тополь, я мангуст, меня раніло, плюс? жду евакуацию, плюс? я в квадратє .. мои коордінати ..плюс?
- жми на курок, прідурок
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28.07.2024 14:05 Ответить
Він сказав в рацію:
- Таваріщ майор, развєшитє застрєліться!
- Вьіпалняйтє!
- Єсть!
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28.07.2024 14:29 Ответить
Еє, то він тікета до накабздона замовав)
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28.07.2024 15:27 Ответить
Ага, ряд і місце.
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28.07.2024 16:26 Ответить
Вже давно відомо, самострілам не дають. Кількість самострілів перевищив годову кількість випущених ТАЗів.
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28.07.2024 20:50 Ответить
Вже писав, що такі ролики діють не гірше котиків.
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28.07.2024 13:52 Ответить
Правильне рішення кацапа - це застрелитися 😡
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28.07.2024 13:53 Ответить
Краще б вони стрілялись ще до відправки..
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28.07.2024 14:47 Ответить
Это же имитация под музыку ХиляТроллоло.
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28.07.2024 13:55 Ответить
Ні. Видно чітко що реально.
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28.07.2024 14:59 Ответить
А что он по рации сказал?
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28.07.2024 13:58 Ответить
"позвони бабе!" )) так вчили.
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28.07.2024 14:04 Ответить
Нє - ну ше є в них в макітрі розумні думки
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28.07.2024 13:58 Ответить
Доречі цілком можливо, судячи по відео, що це імітація самострелу, щоб потім втікти коли дрон полетить
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28.07.2024 14:01 Ответить
Теж так здалося, але погляньте на його праву ногу, здається вона всьо. Ухвалив рішення не мучитися
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28.07.2024 14:09 Ответить
100% :

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.07.2024 14:11 Ответить
не верю, обман.... через 20 мин. встал и пошел дальше......

если бы на него сбросили гранату (контрольную) и он не пошевелился - поверим....
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28.07.2024 15:06 Ответить
а каска в нього на пружинках була, після пострілу підскочила).
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28.07.2024 15:25 Ответить
Цє чітко видно що не імітація

https://censor.net/ua/video_news/3491614/samogubstvo_okupanta
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28.07.2024 15:44 Ответить
не зрозумів ходу думок. Друге відео доказує, що перше - імітація?
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28.07.2024 15:58 Ответить
перше - імітація.

стрільнути холостим патроном або поруч з вухом, великого розуму не треба. Як він браво пересувається по дорозі, навіть не пригинається від вибухів - стріляний і не раз..... був би контрольний гранатою і він не ворохнувся...... а так і крові не бачу .....
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28.07.2024 16:22 Ответить
А на правой ноге, возле приклада, - это повязка дежурного по роте?
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28.07.2024 16:57 Ответить
Там видно що застрелився. Для кацапа сенс життя це здохнути за свого диктатора
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28.07.2024 14:18 Ответить
Ні. Чітко видно що не імітація.
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28.07.2024 15:00 Ответить
Я тут стишок пытаюсь написать... С моим-то "талантом"... В общем, как вышло, не судите строго:

Радуйтесь дети
В черном пакете
Папка ваш едет домой.
Мухи зеленые
Шлют привет Грете
Весело вьются вокруг.
Мухам раздолье,
Ведь пластик пакета
Не в силах сдержать руский дух.
Трупы приходят
Вагон за вагоном
мухи, жара, русский дух
Мухи плодятся
Есть чем питаться
Много становится мух
Стая за стаей
Мухи летают
Русы идут и идут
Небо все в рашке
Стало зеленым
Мухи едят и живых
Грета довольна
Природы раздолье
Рашка зелена от мух
Ставши скотом
Население рашки
Долю себе приняло
Мухи и смерть
Приговор в бюллетене
Каждый себе подписал
Путин желает
Мы выполняем
Смерть это рай, ешь гебня
Сына отдать или мужа угробить
Каждая рада семья
Тучи зеленые небо закрыли
Стаи сомкнулись в одну
Мухи едят, и... не стало расии
Легче вздохнула Земля
Шрам от расии природа залижет
Грета спокойно уснет
Сниться ей будет не копоть на небе
А, наконец-то, любовь
Маленький принц на электрокарете
К счастью ее понесет.

30.04.24.
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28.07.2024 14:09 Ответить
Талантище!!!
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28.07.2024 14:54 Ответить
кацап запросил эвакуацию и ****** тупого оператора дрона.
кстати фашистские рации нужно подбирать, какой-то зацеп придумать на дрон.
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28.07.2024 14:13 Ответить
така практика їснує вже давно. Як чіпляють у конкретних випадках - я не знаю.. Дронами навіть ЯРМи забирали. У Мадяра відео було.
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28.07.2024 14:32 Ответить
Та й йух з ним!
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28.07.2024 14:15 Ответить
Вот так бы все дружненько и сделали бы, можно в куче, чтобы бульдозером засыпать, чтобы не воняли и не гадили в нашей УКРАИНЕ!!!
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28.07.2024 14:21 Ответить
Синій кит у справі. Така назва дрона
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28.07.2024 14:22 Ответить
Гарна гра з цапами
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28.07.2024 14:23 Ответить
думаю, кацапам уже пора учредить орден "За самоликвидацию". Орден в виде "Zетки", как утешительную награду, вручать родственникам вместо мильйонов фублей. В центре ордена можно сделать рельефное изображение "кацап бочком". За основу можно взять последний кадр этого видео.
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28.07.2024 14:26 Ответить
Забагато орден - знак "Атлічьнік палитическай падгатовки" буде досить.
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28.07.2024 15:33 Ответить
И нахрена было переться за тыщу км чтоб застрелиться??? Выпил бы пару бутылок своей местной паленки, и уснул бы головой вниз в сортире. А нахрена за тыщу км переться было???
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28.07.2024 14:39 Ответить
він сподівався повернутися з унітазом. Не склалося.
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28.07.2024 15:08 Ответить
крепкава сибирскава здаровля кацапсинсому жмуру!
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28.07.2024 14:39 Ответить
нема мяса..нема крові
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28.07.2024 14:39 Ответить
Єдине розумне рішення на протязі всього нікчемного життя.
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28.07.2024 14:47 Ответить
***** доложил, шо пал от биндер смертью хоробрых???)))
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28.07.2024 14:47 Ответить
Не розумію навіщо було бігти. Від кацапської долі не втечешь ...
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28.07.2024 14:57 Ответить
Закабзонился уставшим.
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28.07.2024 16:08 Ответить
Ті, хто довше бігають - отримують кращі місця на концерті.

Але цей кацап просрав всі надбання - самострєлам і на концерт кобздона місця дають тільки на самій гальорці...
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28.07.2024 22:00 Ответить
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28.07.2024 15:00 Ответить
символічно
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28.07.2024 15:09 Ответить
Молния - наш!
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28.07.2024 15:30 Ответить
Бо треба з собою мати "переносне заземлення" і вчасно його встановлювати
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28.07.2024 15:45 Ответить
Посейдона чф рф уже достал в Черном Море. Вышвырнул. Теперь уже и Зевс прямо указывает, каким образом, кого и на то, где.
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28.07.2024 16:18 Ответить
Коли злив катку і поспішаєш на респаун
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28.07.2024 15:03 Ответить
Оце дуже схоже на те, що відбувається у відосі. Кацап, очевидно, обдовбаний по самі брови. І перебуває в стані, вами описаному - йому здається, що навколо гра і ось він - швидкий і простий вихід. Нормальна людина за 3 секунди до самогубства не буде активно щось гавкати в рацію.
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28.07.2024 22:02 Ответить
Падло перетворилося на падло.
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28.07.2024 15:03 Ответить
Навіщо було так бігати від дрона? І взагалі навіщо було куди - небудь бігти? Застрілився б краще відразу, ще на своїх позиціях.
І скиди наші заощадив би і здох би не втомленим.
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28.07.2024 15:07 Ответить
Та ну нах. На Олімпіаду не пустили, от і бігав. ССпортсмен туєв.
.
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28.07.2024 15:22 Ответить
Набігався, втомився і вирішив "Нах.. етат спорт. Пайду ка я на канцерт к кабзону"
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28.07.2024 15:28 Ответить
Йому просто не встигли повідомити, що в цій грі для отримання найкращого місця на концерті кобздона треба окрім того, що здохнути під час штурму, ще й попередньо застрелити свого командира.

Це інформація не для широкого загалу. Блат, розумієте? От цим одноразовим і не розказують всіх правил гри.
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28.07.2024 22:04 Ответить
Все гарно вони, кацапи, роблять. Тільки робити це тре раніше, а саме перед тим, як виходять на поле бою, краще--у казармі. Та й офіцерню з собою прихватити.
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28.07.2024 15:13 Ответить
Эх мало вас смелых таких!!
Плохо стараетесь 😒
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28.07.2024 15:28 Ответить
А на Берлин?
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28.07.2024 16:07 Ответить
Ну, диви, вони отримали пи*ди під Баштанкою та Охтиркою: нагадую, обидва населені пункти не змогли окупувати.

Щось після цього в них зламалось. Системно. Тепер вони ставлять значно скромніші цілі: вийти на околиці Покровська хоча б до зими, а до околиць Костянтинівки хоча б до літа 2025 року.

Мрії про черговий похід "на Берлін" консервують в "капсули часу" на 50+ років - аби правнуки відкрили і згадали - що то такеє кацапи та для чого вони на світі існують.
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28.07.2024 22:31 Ответить
Так их пропагандоны каждый день смешно грозятся. *На Берлин* и *в ядерный пепел*. Понятно, что для рашистского внутреннего пользования. Над димоном алкогольевичем уже смеются.
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29.07.2024 00:24 Ответить
Останні слова по рації - Нєсітє чорний пакєт.
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28.07.2024 16:35 Ответить
Павка Корчагин какой-то, вокруг взрывы кустами , а он упрямо идет вперде. Еще и переплюнул Павку , бо доложил по инстанции, мол, за поцанов... Ай да, "лада-калина" чудотворная.
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28.07.2024 16:36 Ответить
І це єдине вірне рішення, яке він прийняв за останній час.
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28.07.2024 16:36 Ответить
показуха ради "лады"
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28.07.2024 16:45 Ответить
Одного не учел кацап, шо на той "ладе" будет ездить очередной хахаль, а про дурака никто и не вспомнит.
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28.07.2024 16:48 Ответить
Не. Самозакабзоненым не положено.
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29.07.2024 00:26 Ответить
"Люся, передай Манохину, что ключи от сантехники в вагончике под тумбочкой лежат"!
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28.07.2024 17:04 Ответить
тєпєрь в чєсть этого "гєроя" город Öбнінск переїмєнують в город Мухосранск
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28.07.2024 23:32 Ответить
Притворяется. 😡 При таком выстреле пол-башки бы разнесло. А тут ни крови, ничего нет...
Не первый раз такие уловки в случаях догоняшек дронов вижу...
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29.07.2024 00:51 Ответить
 
 