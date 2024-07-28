Российский военный решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову. ВИДЕО
Оккупант покончил с собой на поле боя, выстрелив в голову из автомата.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.
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+35 Евгений Magirus
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+28 Владтмир Пометун
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+20 Sergei M #570318
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Скільки б вас не навчали, не зробиш того, що протирічить твоїм внутрішнім цінностям.
Смерть рашистам в Україні і Малі!
- Ладу "Каліну" чорну, чорну моїй родині! Чуєте - чорну!!!
І телефон уже неможна тоже Люська не повинна на кацапії знати лишнє.
- жми на курок, прідурок
- Таваріщ майор, развєшитє застрєліться!
- Вьіпалняйтє!
- Єсть!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
если бы на него сбросили гранату (контрольную) и он не пошевелился - поверим....
https://censor.net/ua/video_news/3491614/samogubstvo_okupanta
стрільнути холостим патроном або поруч з вухом, великого розуму не треба. Як він браво пересувається по дорозі, навіть не пригинається від вибухів - стріляний і не раз..... був би контрольний гранатою і він не ворохнувся...... а так і крові не бачу .....
Радуйтесь дети
В черном пакете
Папка ваш едет домой.
Мухи зеленые
Шлют привет Грете
Весело вьются вокруг.
Мухам раздолье,
Ведь пластик пакета
Не в силах сдержать руский дух.
Трупы приходят
Вагон за вагоном
мухи, жара, русский дух
Мухи плодятся
Есть чем питаться
Много становится мух
Стая за стаей
Мухи летают
Русы идут и идут
Небо все в рашке
Стало зеленым
Мухи едят и живых
Грета довольна
Природы раздолье
Рашка зелена от мух
Ставши скотом
Население рашки
Долю себе приняло
Мухи и смерть
Приговор в бюллетене
Каждый себе подписал
Путин желает
Мы выполняем
Смерть это рай, ешь гебня
Сына отдать или мужа угробить
Каждая рада семья
Тучи зеленые небо закрыли
Стаи сомкнулись в одну
Мухи едят, и... не стало расии
Легче вздохнула Земля
Шрам от расии природа залижет
Грета спокойно уснет
Сниться ей будет не копоть на небе
А, наконец-то, любовь
Маленький принц на электрокарете
К счастью ее понесет.
30.04.24.
кстати фашистские рации нужно подбирать, какой-то зацеп придумать на дрон.
Але цей кацап просрав всі надбання - самострєлам і на концерт кобздона місця дають тільки на самій гальорці...
І скиди наші заощадив би і здох би не втомленим.
.
Це інформація не для широкого загалу. Блат, розумієте? От цим одноразовим і не розказують всіх правил гри.
Плохо стараетесь 😒
Щось після цього в них зламалось. Системно. Тепер вони ставлять значно скромніші цілі: вийти на околиці Покровська хоча б до зими, а до околиць Костянтинівки хоча б до літа 2025 року.
Мрії про черговий похід "на Берлін" консервують в "капсули часу" на 50+ років - аби правнуки відкрили і згадали - що то такеє кацапи та для чого вони на світі існують.
Не первый раз такие уловки в случаях догоняшек дронов вижу...