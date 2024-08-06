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ГП "Документ" два года работало с немецкими юристами, имеющими тесные связи с РФ, - СМИ. ВИДЕО

Украинское госпредприятие "Документ", которое имеет доступ к персональным данным украинских граждан, осенью 2022 года заключило договор о представлении интересов в Германии с юридической компанией Schmider & Еckstein. Оба ее соучредители в течение длительного времени работали в России, а один из них является гражданином РФ, который поддерживает политику Кремля и одобряет полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Ти як?", информирует Цензор.НЕТ..

Как выяснили журналисты, в течение 20 лет Schmider & Еckstein предоставляют услуги клиентам из "России, Центральной и Восточной Европы". Они помогают открывать бизнес в Германии, а также - в вопросах миграции, сопровождая весь процесс.

Соучредитель компании Карл Экштайн называет Россию своей "второй родиной" и указывает в биографии на сайте компании, что сотрудничает с Москвой на протяжении 40 лет. Карл Экштайн также занимал должность почетного консула РФ в Швейцарии. Юрист входит в "Международную ассоциацию друзей Крыма" - объединение, созданное в оккупированном Крыму в 2017 году, чтобы с помощью так называемых агентов влияния легализировать аннексию украинского полуострова и адвокатировать снятие санкций против РФ.

Начало российского полномасштабного вторжения в Украину Карл Экштайн считает оправданным. Даже говорит, что Путин "вернул россиянам чувство гордости". Журналисты установили, что в течение 20 лет Карл Экштайн является гражданином РФ.

Партнер Экштайна - Франк Шмидер - проживает и предоставляет свои услуги в Берлине. Однако вся его биография также связана с Россией и партнером по бизнесу, владельцем российского паспорта Карлом Экштайном. Журналисты с помощью российских реестров и баз данных установили, что по меньшей мере с 2001 года Шмидер имеет индивидуальный налоговый номер РФ.

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Несмотря на это, в 2022 году украинское госпредприятие "Документ" заключило договор о представлении интересов на территории Германии с Schmider & Eckstein. Журналисты ознакомились с копиями доверенности и письмами, которые юридическая компания отправляла клиентам ГП.

В ГП "Документ" заверили, что доступ Schmider & Eckstein был ограничен "данными, которые необходимы для представления интересов предприятия" или ведения дел в судах, и что, мол, никто "не имел доступа к Единому государственному демографическому реестру или персональным данным граждан". Но юристы Transparency International Ukraine, ознакомившись с доверенностью, отмечают, что полномочия юридической компании "достаточно обширны".

Автор: 

Германия (6953) загранпаспорт (199) ГМС (49)


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Топ комментарии
+11
і так де не плюнь
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06.08.2024 21:15
+9
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06.08.2024 21:18
+6
"У нас всє билі в СС" (генерал К. Вольф в кіні про штірліца).
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06.08.2024 21:14
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"У нас всє билі в СС" (генерал К. Вольф в кіні про штірліца).
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06.08.2024 21:14 Ответить
і так де не плюнь
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06.08.2024 21:15 Ответить
Ета називаєцца "слажившиєся дєсятілєтіямі праісвоцвєниє связі".
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06.08.2024 21:18 Ответить
Шо вскриється з часом про Резерв+?
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06.08.2024 21:31 Ответить
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06.08.2024 21:18 Ответить
Не просто з РФ, а з ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОКУРОРОМ рф, якимось генеролом нача ФСБ. Луганський про це робив розслідування ще на початку літа. Але ж цензору не до того було. "Журналісти" цензора по цвинтарям ходять, і розповідають яка в нас челядь погана, за панів дохнути не хоче
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06.08.2024 21:21 Ответить
Той випадок коли комент відповідає нікнейму)
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06.08.2024 21:34 Ответить
як можна бути таким тупим?
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06.08.2024 22:57 Ответить
а заздрити не дуже добре
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07.08.2024 09:47 Ответить
1. Посилання на розслідування будь ласка.

2. Що там по темі цвинтарів ?

3. В статусі "челядь" в даний момент, нажаль, ті хто опинились під окупацією московії, хто по тим чи іншим причинам не зміг виїхати з окупованих московитами територій, тільки там нікому нічого не розказують, "чи погана чи не погана ", а просто кидають як м'ясо проти ЗСУ. А треба внутрішньо самому бути паном, і стати на захист родини, рідних, родичів, і всіх хто тобі дорогий, а не підігравати московії, яка (московія) дуже хотіла б, щоб взагалі мобілізація не відбувалась в Україні. Мета московії знищити Україну, і все що пов'язано з Україною, невже не хватає інформації, щоб зрозуміти що це екзистенційна війна, або Україна вистоїть і переможе московитів, або московія всіх вб'є ?
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07.08.2024 05:03 Ответить
До слова "Pandar" користується VPN, чи "Pandar" знаходиться в Deutschland що прапорець біля нікнейма такий ?
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07.08.2024 05:22 Ответить
З якого підрозділу пишеш, воїне? Чи ти залюбки б пішов, але тобі 63, діабет, немає ніг, грижі і ще щось? А так би особисто підняв жовто-блакитний стяг над кремлем, так?
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07.08.2024 08:12 Ответить
Це вже стає буденністю
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06.08.2024 21:27 Ответить
А в ОПі про якихось хакерів розповідають. Злили застосунок "Дія" кацапам, а гроші по кишеням...
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06.08.2024 21:27 Ответить
Какая разніца? Адін народ. Скоро будєм договор о дружбє і взаімопомощі падпісивать. В обмен на теріторії, нейтральний статус і денацифікацію.
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06.08.2024 21:34 Ответить
рашистська агентура при "зезраднику" в курсі про фсб ешних агентів і в Німеччині і в Швейцарії і в СШАі в НАТО,та ЄС ,з котрими потрібно співпрацювати , згідно фсбешних планів, для знищення України.Не виключено,що і особисті дані мобілізованих, теж в розпоряджені рашистської агентури вже давно.
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06.08.2024 22:06 Ответить
Може я помиляюся, але того пілота гвинтокрила, росіянина, не з їхньої допомоги знайшли в Іспанії і вбили??? І хто цьому ДП порадив цих " московитів", знову єрмаков???
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06.08.2024 22:32 Ответить
Одним словом це піздець!!!
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06.08.2024 22:34 Ответить
 
 