ГП "Документ" два года работало с немецкими юристами, имеющими тесные связи с РФ, - СМИ. ВИДЕО

Украинское госпредприятие "Документ", которое имеет доступ к персональным данным украинских граждан, осенью 2022 года заключило договор о представлении интересов в Германии с юридической компанией Schmider & Еckstein. Оба ее соучредители в течение длительного времени работали в России, а один из них является гражданином РФ, который поддерживает политику Кремля и одобряет полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Ти як?", информирует Цензор.НЕТ..

Как выяснили журналисты, в течение 20 лет Schmider & Еckstein предоставляют услуги клиентам из "России, Центральной и Восточной Европы". Они помогают открывать бизнес в Германии, а также - в вопросах миграции, сопровождая весь процесс.

Соучредитель компании Карл Экштайн называет Россию своей "второй родиной" и указывает в биографии на сайте компании, что сотрудничает с Москвой на протяжении 40 лет. Карл Экштайн также занимал должность почетного консула РФ в Швейцарии. Юрист входит в "Международную ассоциацию друзей Крыма" - объединение, созданное в оккупированном Крыму в 2017 году, чтобы с помощью так называемых агентов влияния легализировать аннексию украинского полуострова и адвокатировать снятие санкций против РФ.

Начало российского полномасштабного вторжения в Украину Карл Экштайн считает оправданным. Даже говорит, что Путин "вернул россиянам чувство гордости". Журналисты установили, что в течение 20 лет Карл Экштайн является гражданином РФ.

Партнер Экштайна - Франк Шмидер - проживает и предоставляет свои услуги в Берлине. Однако вся его биография также связана с Россией и партнером по бизнесу, владельцем российского паспорта Карлом Экштайном. Журналисты с помощью российских реестров и баз данных установили, что по меньшей мере с 2001 года Шмидер имеет индивидуальный налоговый номер РФ.

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Несмотря на это, в 2022 году украинское госпредприятие "Документ" заключило договор о представлении интересов на территории Германии с Schmider & Eckstein. Журналисты ознакомились с копиями доверенности и письмами, которые юридическая компания отправляла клиентам ГП.

В ГП "Документ" заверили, что доступ Schmider & Eckstein был ограничен "данными, которые необходимы для представления интересов предприятия" или ведения дел в судах, и что, мол, никто "не имел доступа к Единому государственному демографическому реестру или персональным данным граждан". Но юристы Transparency International Ukraine, ознакомившись с доверенностью, отмечают, что полномочия юридической компании "достаточно обширны".