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Бойцы подразделения Khorne Group затрофеили российский танк в Курской области. ВИДЕО

Воины подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады затрофеили российский танк в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Наши бойцы взяли плен еще нескольких оккупантов в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) ВСУ (6587) Курск (1097)


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Топ комментарии
+29
З одного боку танк Т-62, не дуже.З другого боку трофейному коню в зуби не дивляться.А ще це значить що у ворога бракує ******** техніки.
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10.08.2024 17:26
+18
Жир!
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10.08.2024 17:02
+17
З ізраїльських сайтів
В степи белгородской,высокие травы,
В степи белгородской- курган,
Лежит под курганом,зарозший бурьяном,
Рашистский фашист-уркаган..
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10.08.2024 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Жир!
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10.08.2024 17:02 Ответить
Це Армата, чи Т-54?
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10.08.2024 17:35 Ответить
подареному коню в зуби не заглядають
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10.08.2024 17:48 Ответить
Щоб задавити ватного бота з коментів і Т-34 вистачить.
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10.08.2024 19:03 Ответить
а як гарно будуть хрустіти тюлькорасти
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10.08.2024 23:34 Ответить
Т-14 "Срамота" ще на параді біля ******* закінчились
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11.08.2024 08:25 Ответить
Живии такии танк - можна кацапів давити
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10.08.2024 17:03 Ответить
Кхорн? Ахах, правда поймут не все.
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10.08.2024 17:05 Ответить
З Богом Хаосу пов'язан...так в нас й гербом є Тризуб Шиви руйнівника...хотіли вивезти з України глечик 7000 літньої давності...ось що таке Українська Цивілізація.
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10.08.2024 17:25 Ответить
Ми індо - європейці а 7000 років тому аріями тут і не пахло - такшо не друкуйте всяку муйню як кацапи ( ми не є окремою цивілізацією і крапка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F ) які стверджують також шо вони якась там окрема цивілізація .
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10.08.2024 18:09 Ответить
А ким тут 7000 років назад пахло?
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10.08.2024 18:20 Ответить
Нажаль я вам не допоможу з блокуванням вам доступу до тирнету - зверніться до провайдера наприклад чи може ваш девайс хакнули шо у вас доступ тіко на Цензор .
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10.08.2024 18:28 Ответить
Здувся спеціаліст по запахам?
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10.08.2024 18:30 Ответить
Я не кулька шоб здуватися - може шось доросліше напишете ?
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10.08.2024 18:41 Ответить
Якщо ти знаєш, ким тут тоді не пахло, то маєш знати й ким тоді тут пахло!
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10.08.2024 18:47 Ответить
Іракці точно були - ну а шо українцям 7000 років ( по вашому ) то тоді іракцям вже цілих 10000 років ( а чому іракці про це є в тирнеті ).
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10.08.2024 19:06 Ответить
Ясно. Україна це ісконно іракскіє зємлі. А нікакіх украінцев не била нєт і бить нє может. А євреї коли, як такі, з'явилися?
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10.08.2024 19:30 Ответить
Підсвідомість не обдуриш - ось і ваша не обдурилася і вибрала для вас нікнейм шо відповідає вашому рівню знаннь ( якшо ви не зрозуміли я натякаю на рівень ваших знаннь а не на рівень вашого інтелектуального чи розумового розвитку - ну а те шо ви лінтюх це вже зрозуміло ( бо мати доступ до всіх знаннь світу і не скористатися цим може тіко повний не італійський лінтюх ), а євреї зявилися набагато ранніше ніж українці - тисячоліть на два три раніше ( про Ізраїльське царство згадки є в історичних хроніках шо були написанні ше до нашої ери - а про царство українців ніту як і про українців , до речі греки теж древніші за українців і японці і китайці і вірмени і грузини і - і ше багато хто древніший і мав свої держави будував міста і мав свою писемність коли українців ше не існувало ( як до речі і 90 % інших європейських етносів - але вони чогось з того не роблять проблеми а проблему роблять не обізнанні українці і кацапи які живуть на батьківщині слонів і які все придумали ги ).
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10.08.2024 20:35 Ответить
Можеш назвати якусь єврейську народну казку?
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10.08.2024 20:39 Ответить
Вікторе Федоровичу їдіть поламайте ручки і почитайте Ахметове то є ваше - а я , а я пшов і всього вам найкращого ( і нехай хтось вам блокування тирнету зніме - в тирнеті є багато чого такого різного ) .
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10.08.2024 20:45 Ответить
За живе зачепив...
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10.08.2024 21:19 Ответить
Кретине, найвідоміша у Світі! Біблія!!!
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11.08.2024 04:24 Ответить
Старий Завіт
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11.08.2024 06:54 Ответить
За дохристиянським українським календарем зараз 7532 рік, а за єврейським - 5784 рік. То хто з'явився раніше?
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10.08.2024 21:25 Ответить
Невже таки какцапи 7000 років тому у нас були ?(( Я , дивлюся , ти їхній прихильник ?
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10.08.2024 19:07 Ответить
Ваш комент був до мене чи до мого опонента ?
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10.08.2024 19:19 Ответить
до Віті
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10.08.2024 19:58 Ответить
Через російські окуляри дивишся?
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10.08.2024 20:41 Ответить
Вітя ! Купи слона !
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10.08.2024 20:43 Ответить
Коли ти останній раз своє IQ міряв?
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10.08.2024 21:35 Ответить
Вітя ! Купи слона ! P.S. і не "своє" , а "свій" , інтелектуале ((
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10.08.2024 21:57 Ответить
Знову викрутаси...а жодне моє питання так і не відповів.
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10.08.2024 22:12 Ответить
Вітя ! Купи слона ! P.S. Ти так любиш чіплятися до описок у тексті - не допускай сам , ти "на " проковтнув ((
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10.08.2024 22:29 Ответить
Головне, щоб до кацапів дійшло. Хоча у вас там з освітою не айс.
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10.08.2024 17:38 Ответить
Дійде бо це звязано якби не з освітою а з іграми - Кхорн присутній в Вархамері ( а це настолка і компютерні ігри і подібне - хто чув про Космодесант той чув і про Кхорна ).
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10.08.2024 18:12 Ответить
росісяни в настольні гамають??
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10.08.2024 18:21 Ответить
Грають - в них книги правил і все необхідне вже років двадцять в перекладі продається а внас нажаль ніт ( бабоси і розмір ринку зіграв свою роль ).
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10.08.2024 18:25 Ответить
Гідра Домінатус)
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10.08.2024 18:18 Ответить
правду каже!
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10.08.2024 17:08 Ответить
це що? т62?
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10.08.2024 17:25 Ответить
Ага, це ті самі, страшні Т-62, які їздять, стріляють. Які почали піднімати з баз зберігання ще в 2022 році, бо Т-72/Т-80 тупо немає в достатній кількості і стані для комплектування чи заміни тих тисяч роздовбаних "штатних" машин, які ЗСУ захопило та накосило за 2.5 роки.

Я думаю, кацапам дуже сподобається, коли цей танк почне виконувати завдання по знищенню вже кацапів. Бо на заміну цим танкам в кацапів вже ніхєра немає, окрім баггі з китаю...
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10.08.2024 21:54 Ответить
Так кацапам різнобій в гарматах не до шмиги. У т-72 125 мм. У Т-62 115 мм
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11.08.2024 06:57 Ответить
С хєра? Вони звичні. В них завжди різнобій. Вони всю історію не в змозі були уніфікувати озброєння і ліпили унікальні системи, бо своєї інженерної школи не було - а що сперли в когось і могли "повтороти" - те і клепали. Вони навіть в одному калібрі не в змозі уніфікувати були стрільно. Почитайте на відпочинку про те - як, які і для чого в них снаряди 152мм. І наскільки вони сумісні між різними системами...

Тому в них і повний відстій у всіх войнах з логістикою. Мало того, що самих засобів пересування вантажів завжди катма, бо вони не в змозі їх випускати в достатній кількості, так ще й номенклатура того, що треба везти - карколомна і заплутана...
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11.08.2024 18:52 Ответить
З одного боку танк Т-62, не дуже.З другого боку трофейному коню в зуби не дивляться.А ще це значить що у ворога бракує ******** техніки.
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10.08.2024 17:26 Ответить
Орки показывают видео с резервами в Курской области так там оддно старье и МБЛТ с корабельными зенитками и противотанковыми пушками.
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10.08.2024 17:33 Ответить
можливо, МТЛБ?
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10.08.2024 17:55 Ответить
ЛГБТ ( Легкий гусеничньій бронированньій тягач)
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10.08.2024 19:29 Ответить
За пропаганду ЛГБТ на болотах поражениє в правах
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10.08.2024 20:22 Ответить
Це якщо дрони налетять то не дуже!!
А зараз Вєжлівиє Люді йдуть і давлять ворожий за'язок!!
Танк це штука хороша, як ерзац-самоходка! Дальність меньше зате броня крутіша)
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10.08.2024 17:41 Ответить
Кацапи , побачивши Леопард під Курськом, заверещали про німецький реваншизм
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11.08.2024 06:59 Ответить
Значить багато ...
Хоча б те , що ********* вони за 2.5 роки так й не зрозуміли , що старе м"ясо перемеленне на фарш силами ЗСУ вимагає нового йще більшого м"яса .
Й сутто м"ясом вони нічого не зупинять . Це ж їм не м"ясні штурму , тут требо щось вміти , а не тільки легти на кулемет як матросов , чи кіздою яку зоя космодем"янська .

******** "бронетехники" в них дійсно нема , бо це вимагає зучасні мизки -- а де їх на болотах знайти ?! Де , якщо ось перекривають "Youtube" . Тобто в них йще 2-3 мілійона айтішників поїдуть . А без компутерного саєнса нікяких ******** елементною бази не буде від слова вгагалі . Вони купують зараз дрони у середньовічного Ірану , в якого вони це слабка копія старого мотлоху ізраїльского виробу йще 20 століття .
Вони не програли в пил ЗСУ тільки тому, що й в Укрїні йще досі достатньо впливових софкоїдів , що вимагать в бойових умовах писати лейтенантам й капітанам папірові (йой , мать їх) звіти . Від того , що блазень невіглас є президентом України . Та й у верхівкці ЗСУ купа софкоїдів . Від яких важко позбавитися . Але в Україні поступово усе рухається к прогресу . Й можливо скоро КБ "Південне" щось виробе , наприклад "Сатана-2024" . Що по Москві вдарило и пів кремля в хлам .
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10.08.2024 17:48 Ответить
Не т-80,звісно,але в порівнянні з т-72 є й деякі плюси.
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10.08.2024 18:32 Ответить
З ізраїльських сайтів
В степи белгородской,высокие травы,
В степи белгородской- курган,
Лежит под курганом,зарозший бурьяном,
Рашистский фашист-уркаган..
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10.08.2024 17:30 Ответить
Це символ Кхорна...на Тризуб схожий, між іншим...
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10.08.2024 17:30 Ответить
«Служители Кхорна стояли стеной от горизонта до горизонта, наполняя воздух рявканьем, бормотанием и воем. Их боевые знамёна раздувал ветер с запахом меди, несущийся сквозь строй. Знамёна густого красного цвета, на которых не было ничего, кроме единственной руны и надписи из простой молитвы: «Кровь для Кровавого бога». По какому-то незримому знаку упала тишина. Затем раздался одинокий глас, возопивший о мрачной и жуткой преданности, о примирении с ненавистью и смертью. Он отразился от дубленой кожи и полированной брони, разрастаясь и потрясая облака. Высоко наверху, над рядами демонов ему вторил рёв кровожадного одобрения, вырвавшийся из медной глотки самого Кхорна»
=================
Так це ж мрія кацапів
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10.08.2024 18:18 Ответить
"Khorne Group"

God bless Ukraine and its warriors!
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10.08.2024 18:12 Ответить
Судячи по відстані між котками, то це Т-62:
, а це Т-54
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10.08.2024 18:54 Ответить
Це Т-55, по котках теж схожий, але ежектор на гарматі в Т-55 знаходиться на краю дула, а в Т-62 зміщений ближче до башти.
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10.08.2024 18:59 Ответить
Ще раз нагадаю в Т-54 нарізна гармата 100 мм. В Т-62 і Т-64 гладкоствольна 115 мм. В Т, 72, 80
90 Гладкоствольна 125 мм
Т-64 був на озброєнні В И К Л Ю Ч Н О тільки в СССР і Н І К О Л И та Н І К О М У не поставлявся на експорт
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11.08.2024 07:13 Ответить
Пане , Ви мені нічого не заявляли:
1). " Ще раз нагадаю" про калібри та нарізку в стволах;
2). Про танки Т-72, 80, 90 я нічогісінько не писав;
3). Не потрібно капсом кричати про Т-64, бо про Т-64 я теж не згадував;
4). Не варто напиватися з вечора так, щоб даже вранці не міг адекватно сприймати прочитане.
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11.08.2024 11:00 Ответить
А з якого дива завівся ? Людина усе докладно розклала , як то кажуть , по поличкам .
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11.08.2024 15:01 Ответить
"Полички" корисні, коли вони попадають в тему.
Добродію, тема була "Який танк затрофеїли ЗСУ", а не перераховувати ТТХ різних танків.
І це тупе "Ще раз нагадаю". Він мені щось писав, щоб нагадувати? Ні. Чи його просили мені щось нагадувати? Тоже ні.
Про калібри мова не йшла.
Особливо мене розсмішив допис про Т-64, капсом, про те що він сересером не ніколи не поставлявся на експорт.
Потрібно було йому добавити,що вода мокра, а прутін )(уйло і обов'язково КАПСОМ!!!!
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11.08.2024 15:58 Ответить
🔥 Су-34 знищено нашими військовими на Курщині
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10.08.2024 19:30 Ответить
О, "Бровастий", "Брєжнєв", "Льонька" у полон здався (то погоняли цієї моделі Т-62).
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10.08.2024 20:39 Ответить
"брова брежнєва" тіки мені примарилися?
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10.08.2024 23:34 Ответить
Ви не рускіє - ви в жопу узкіє 🤣
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11.08.2024 01:00 Ответить
Був такий радянський прикол про всі республіки радянського союзу ©️
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11.08.2024 01:01 Ответить
 
 