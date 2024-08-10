Бойцы подразделения Khorne Group затрофеили российский танк в Курской области. ВИДЕО
Воины подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады затрофеили российский танк в Курской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+29 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий10.08.2024 17:26
+18 Сергій Іксенко
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+17 Victor Elkun #512325
показать весь комментарий10.08.2024 17:30
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Я думаю, кацапам дуже сподобається, коли цей танк почне виконувати завдання по знищенню вже кацапів. Бо на заміну цим танкам в кацапів вже ніхєра немає, окрім баггі з китаю...
Тому в них і повний відстій у всіх войнах з логістикою. Мало того, що самих засобів пересування вантажів завжди катма, бо вони не в змозі їх випускати в достатній кількості, так ще й номенклатура того, що треба везти - карколомна і заплутана...
А зараз Вєжлівиє Люді йдуть і давлять ворожий за'язок!!
Танк це штука хороша, як ерзац-самоходка! Дальність меньше зате броня крутіша)
Хоча б те , що ********* вони за 2.5 роки так й не зрозуміли , що старе м"ясо перемеленне на фарш силами ЗСУ вимагає нового йще більшого м"яса .
Й сутто м"ясом вони нічого не зупинять . Це ж їм не м"ясні штурму , тут требо щось вміти , а не тільки легти на кулемет як матросов , чи кіздою яку зоя космодем"янська .
******** "бронетехники" в них дійсно нема , бо це вимагає зучасні мизки -- а де їх на болотах знайти ?! Де , якщо ось перекривають "Youtube" . Тобто в них йще 2-3 мілійона айтішників поїдуть . А без компутерного саєнса нікяких ******** елементною бази не буде від слова вгагалі . Вони купують зараз дрони у середньовічного Ірану , в якого вони це слабка копія старого мотлоху ізраїльского виробу йще 20 століття .
Вони не програли в пил ЗСУ тільки тому, що й в Укрїні йще досі достатньо впливових софкоїдів , що вимагать в бойових умовах писати лейтенантам й капітанам папірові (йой , мать їх) звіти . Від того , що блазень невіглас є президентом України . Та й у верхівкці ЗСУ купа софкоїдів . Від яких важко позбавитися . Але в Україні поступово усе рухається к прогресу . Й можливо скоро КБ "Південне" щось виробе , наприклад "Сатана-2024" . Що по Москві вдарило и пів кремля в хлам .
В степи белгородской,высокие травы,
В степи белгородской- курган,
Лежит под курганом,зарозший бурьяном,
Рашистский фашист-уркаган..
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Так це ж мрія кацапів
God bless Ukraine and its warriors!
, а це Т-54
90 Гладкоствольна 125 мм
Т-64 був на озброєнні В И К Л Ю Ч Н О тільки в СССР і Н І К О Л И та Н І К О М У не поставлявся на експорт
1). " Ще раз нагадаю" про калібри та нарізку в стволах;
2). Про танки Т-72, 80, 90 я нічогісінько не писав;
3). Не потрібно капсом кричати про Т-64, бо про Т-64 я теж не згадував;
4). Не варто напиватися з вечора так, щоб даже вранці не міг адекватно сприймати прочитане.
Добродію, тема була "Який танк затрофеїли ЗСУ", а не перераховувати ТТХ різних танків.
І це тупе "Ще раз нагадаю". Він мені щось писав, щоб нагадувати? Ні. Чи його просили мені щось нагадувати? Тоже ні.
Про калібри мова не йшла.
Особливо мене розсмішив допис про Т-64, капсом, про те що він сересером не ніколи не поставлявся на експорт.
Потрібно було йому добавити,що вода мокра, а прутін )(уйло і обов'язково КАПСОМ!!!!