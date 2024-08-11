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Воронеж ночью атаковали дроны: россияне заявили о повреждении админздания и коммунального объекта. ВИДЕО

Воронежскую область атаковали ориентировочно 10 беспилотников. Взрывы слышали в разных частях города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Губернатор Александр Гусев заявил, что над регионом было сбито более 15 беспилотников самолетного типа. А потом сообщил. что в результате падения обломков беспилотников на территории Воронежа повреждено административное здание и коммунальный объект.

"Повреждены несколько частных домов в Воронеже, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств. Около 100 жителей Воронежа временно остаются без электричества", - заявил Гусев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ говорит, что ночью якобы уничтожено 32 БПЛА над территорией двух областей РФ

Автор: 

беспилотник (3589) россия (95515)


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Топ комментарии
+15
Ну, нарешті, і довгоочікуваний Воронеж вступив у гру. Тепер і він у тренді. Вітаємо Воронеж!!!!! Всі ******* тебе .... бомбити!
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11.08.2024 08:19
+15
Або останньої російської.
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11.08.2024 08:24
+13
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11.08.2024 09:06
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Правила форума Совет форумчан
в последствии историки назовут эту войну,Первой Дроновой.
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11.08.2024 08:16 Ответить
Або кацапсько- Кобздоновой.
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11.08.2024 08:17 Ответить
Або останньої російської.
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11.08.2024 08:24 Ответить
А внатуре то, это по большому счету, - большая ,скотомогильникова война
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11.08.2024 08:28 Ответить
Так воно і є...і буквально за 1,5 року змінилося все
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11.08.2024 09:29 Ответить
Ну, нарешті, і довгоочікуваний Воронеж вступив у гру. Тепер і він у тренді. Вітаємо Воронеж!!!!! Всі ******* тебе .... бомбити!
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11.08.2024 08:19 Ответить
А шо шо ж такое , кацапы? - А нефиг было про Воронеж так громко каркать.
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11.08.2024 08:21 Ответить
Давно пора бомбіть Воронєж
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11.08.2024 08:28 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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11.08.2024 08:28 Ответить
Кенігсберг німці заберуть.
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11.08.2024 09:00 Ответить
Або поляки .
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11.08.2024 12:06 Ответить
"Маловато будет! Маловато!" (с)

Треба щоб зовсім без електрики, газу та води сиділи! Без зомбоящиків, чебурнету, зв'язку! Без бухла! Вони тоді самі пів парасії знесуть))
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11.08.2024 08:41 Ответить
Ні зомбоящик нехай залишиться. Для порівняння, Реальності зі зливним бачком).
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11.08.2024 08:48 Ответить
Та в мене підозри, що вони там в себе гебнівські старі технології використовують. 25 кадр в тому числі. Тому тєлік краще прибрати. Крім того - більше вільного часу буде, тому у тверезий кацапів почнуться суто народні ігри. Погроми. Почнуть з євреїв, потім нігерів, китайців громити..
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11.08.2024 10:02 Ответить
Ой , там ще з 25им кадром може запустити сеанси Кашпіровського .. пітьма дужє ревнує за усім советьским ..
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11.08.2024 10:50 Ответить
Ні..не вийде. Чумак у 2017 закабздонився, а Кашпіровському 85+ років й на пмж у Брайтоні..
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11.08.2024 11:32 Ответить
Нарешті вАронєж дочекався,),
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11.08.2024 08:47 Ответить
Як радісно волає скрєпноє стадо, їм нікого не жаль!
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11.08.2024 08:53 Ответить
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11.08.2024 09:06 Ответить
Єта нє ми, ета вАронєжская самаАбарона, прибарахлілась в вАєнторге, ані протів мАсковского рєжіма
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11.08.2024 09:16 Ответить
А якби хрипате одоробло замість великого крадівництва зацмалось своїми конституціними обов'язками...але не для того клована зробили президентлм
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11.08.2024 09:11 Ответить
Масковскій режим бамбіт Варонєж. Крємльовскіє фвашісти, канчайтє Дамбіть Варонєж, а то там случіться СВО
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11.08.2024 09:13 Ответить
А кацапні подобається. Повибігали дивитись, знімають на телефони.
The show must go on.
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11.08.2024 09:22 Ответить
Обломки хорошо падают
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11.08.2024 10:58 Ответить
Йой, а шо си стало?
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11.08.2024 12:08 Ответить
 
 