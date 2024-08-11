Воронеж ночью атаковали дроны: россияне заявили о повреждении админздания и коммунального объекта. ВИДЕО
Воронежскую область атаковали ориентировочно 10 беспилотников. Взрывы слышали в разных частях города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Губернатор Александр Гусев заявил, что над регионом было сбито более 15 беспилотников самолетного типа. А потом сообщил. что в результате падения обломков беспилотников на территории Воронежа повреждено административное здание и коммунальный объект.
"Повреждены несколько частных домов в Воронеже, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств. Около 100 жителей Воронежа временно остаются без электричества", - заявил Гусев.
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Треба щоб зовсім без електрики, газу та води сиділи! Без зомбоящиків, чебурнету, зв'язку! Без бухла! Вони тоді самі пів парасії знесуть))
The show must go on.