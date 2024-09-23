20 минут | События на фронте: 23.09.24 | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о последних событиях на фронте.
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Портал "The Page" оприлюднив топ-10 найвпливовіших військових блогерів.
Рейтинг показав, що найвпливовіший блогер у ЗСУ - учасник багатьох партійних проектів і член ЄвроСолідарності, діючий командир взводу БПЛА, офіцер ЗСУ, учасник АТО, громадський діяч, депутат Запорізької міськради Олексій Петров. Це - про рівень довіри до порохоботів серед військових і тих хто допомагає війську.
Блогерів-агентів Банкової там немає; у топ-десятці взагалі немає жодного палкого прибічника влади. Натомість там Петров, Березовець і Прозапас. І сам цей факт показовий та свідчить про рівень довіри до влади серед військових і патріотичної частини суспільства.
До речі, на другому місці там Юрій Бутусов, особа яка жорстко і послідовно критикує зелену владу - хоча сам добряче доклався до її приходу.
Це для всіх хто любить нити: "Нічого в суспільстві не міняється!" Бо все очевидно.
Петров?
Як може військова людина, офіцер бути носієм "своєї" думки іншим, якщо головна риса це виконання наказів і субординація.
В АТО хіба були дрони?
Введення пропаганди? Це істотно зрозумілі вчинки.
Якщо впливає?
То чому в нас не контрактні війська? Калашовий калібр?
Майнове забезпечення зразка 40х?
Підготовка 1-2 міс?
Де він був, коли військову прокуратури розформовували?