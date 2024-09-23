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20 минут | События на фронте: 23.09.24 | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о последних событиях на фронте.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4369)


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https://t.me/spravagromad/45274 СПРАВА ГРОМАД :



Портал "The Page" оприлюднив топ-10 найвпливовіших військових блогерів.

Рейтинг показав, що найвпливовіший блогер у ЗСУ - учасник багатьох партійних проектів і член ЄвроСолідарності, діючий командир взводу БПЛА, офіцер ЗСУ, учасник АТО, громадський діяч, депутат Запорізької міськради Олексій Петров. Це - про рівень довіри до порохоботів серед військових і тих хто допомагає війську.

Блогерів-агентів Банкової там немає; у топ-десятці взагалі немає жодного палкого прибічника влади. Натомість там Петров, Березовець і Прозапас. І сам цей факт показовий та свідчить про рівень довіри до влади серед військових і патріотичної частини суспільства.
До речі, на другому місці там Юрій Бутусов, особа яка жорстко і послідовно критикує зелену владу - хоча сам добряче доклався до її приходу.
Це для всіх хто любить нити: "Нічого в суспільстві не міняється!" Бо все очевидно.
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23.09.2024 20:57 Ответить
На що вони впливають?
Петров?
Як може військова людина, офіцер бути носієм "своєї" думки іншим, якщо головна риса це виконання наказів і субординація.
В АТО хіба були дрони?
Введення пропаганди? Це істотно зрозумілі вчинки.
Якщо впливає?
То чому в нас не контрактні війська? Калашовий калібр?
Майнове забезпечення зразка 40х?
Підготовка 1-2 міс?
Де він був, коли військову прокуратури розформовували?
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24.09.2024 01:36 Ответить
військову прокуратури розформовували відповідно до закону від 19/09.19р. авторства Зеленського. Петров тоді був просто депутатом міської ради і працював на заводі.
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24.09.2024 01:56 Ответить
 
 