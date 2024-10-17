Сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядок. ВИДЕО

В Черкассах сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор и устроили там беспорядки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне Свято-Михайловский кафедральный собор сменил подчинение, перейдя в ПЦУ.

"Они не согласны, что он перешел в ПЦУ. Проломили ворота, в храме устроили месиво: бросаются лавками, ведрами, распыляют слезоточивый газ", - отмечается в комментарии к видеозаписи с места конфликта.

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