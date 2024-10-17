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Сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядок. ВИДЕО

В Черкассах сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор и устроили там беспорядки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне Свято-Михайловский кафедральный собор сменил подчинение, перейдя в ПЦУ.

"Они не согласны, что он перешел в ПЦУ. Проломили ворота, в храме устроили месиво: бросаются лавками, ведрами, распыляют слезоточивый газ", - отмечается в комментарии к видеозаписи с места конфликта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Священник из РПЦ предлагает запретить квадроберам пользоваться туалетной бумагой: "Пусть вылизывают там, как кошечка". ВИДЕО

Автор: 

религия (900) РПЦ (747) Черкассы (853) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+66
А що Поліції не існує? Чи вихідний у Поліції?
У Британії на повідомлення про спробу захоплення будівлі поліція прибуває за 2-5 хвилин.
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17.10.2024 09:57
+59
Рцській мір наступає
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17.10.2024 09:54
+47
Під сраку і в родную говєнь на мацкву.
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17.10.2024 09:58
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Там де кацапи і їх адепти, там завжди безлад.
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18.10.2024 02:33 Ответить
ось, кому повістки треба виписувати

але тцкаки сцють... бо тут можна відхопити реально

то не на одного вдесятьох кидатись
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18.10.2024 15:20 Ответить
а де мєнти??? 200 тис. в штаті звільнених від мобілізації, що вони взагалі зараз роблять???
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20.10.2024 00:33 Ответить
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