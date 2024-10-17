Сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядок. ВИДЕО
В Черкассах сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор и устроили там беспорядки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне Свято-Михайловский кафедральный собор сменил подчинение, перейдя в ПЦУ.
"Они не согласны, что он перешел в ПЦУ. Проломили ворота, в храме устроили месиво: бросаются лавками, ведрами, распыляют слезоточивый газ", - отмечается в комментарии к видеозаписи с места конфликта.
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+66 Oleksii Pilevych #582021
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+59 Юрій #594870
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+47 Ольга Пелле
показать весь комментарий17.10.2024 09:58 Ссылка
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але тцкаки сцють... бо тут можна відхопити реально
то не на одного вдесятьох кидатись