Украинский дрон сорвал штурм российского десанта, который на ходу начал выпадать из горящей бронетехники. ВИДЕО

Украинские операторы дрона сбросами боеприпасов атаковали вражескую бронемашину на ходу. После возгорания из техники начали по одному выпадать российский десант, который вероятно пытался спастись.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.