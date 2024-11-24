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Украинский дрон сорвал штурм российского десанта, который на ходу начал выпадать из горящей бронетехники. ВИДЕО

Украинские операторы дрона сбросами боеприпасов атаковали вражескую бронемашину на ходу. После возгорания из техники начали по одному выпадать российский десант, который вероятно пытался спастись.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Автор: 

армия РФ (19123) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+11
Шкода що другою промазав.
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24.11.2024 10:06
+7
Наче тарган повзе ї тарганячі яйця відкладає.
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24.11.2024 10:06
+7
вони не випадають, то вони десантуються.
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24.11.2024 10:08
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Наче тарган повзе ї тарганячі яйця відкладає.
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24.11.2024 10:06 Ответить
Шкода що другою промазав.
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24.11.2024 10:06 Ответить
вони не випадають, то вони десантуються.
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24.11.2024 10:08 Ответить
Десантуються десь у полі, не доїхали, куди збиралися, так що атака таки зірвана.
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24.11.2024 10:48 Ответить
очевидно шо вони збирались дорогу контролювати, тому я вважаю, що десантування вдалося.
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24.11.2024 11:09 Ответить
І що вони будуть робити на відкритій дорозі (взагалі дороги на відео немає, якась стежка через поле), зачекають кілька хвилин, поки чергова порція дронів за ними прилетить, щоб пошматувати?
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24.11.2024 12:04 Ответить
на відкритому місці вони зазвичай добре маскуються, прикидаючись мертвими, тому будуть нерухомо чекати наступної мотолиги з підкріпленням.
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24.11.2024 12:16 Ответить
А парашюты где?)
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24.11.2024 13:00 Ответить
парашути командування наказують перед десантуванням залишати у параші, щоб не забруднити під час десантування.
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24.11.2024 13:17 Ответить
Запалали пердаки, і почалося дочасне десантування.
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24.11.2024 10:33 Ответить
а де Джавеліни від Байдена?
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24.11.2024 11:16 Ответить
Нужно уже переходить на более тяжелые дроны чтобы с первого раза уничтожать такие сараи не давая оркам рассыпаться по полям и посадкам
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24.11.2024 11:21 Ответить
Я так розумію що дрон допоміг москалям швидше десантуватись.
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24.11.2024 13:05 Ответить
Это была правильная высадка десанта!
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24.11.2024 15:18 Ответить
 
 