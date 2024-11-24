Украинский дрон сорвал штурм российского десанта, который на ходу начал выпадать из горящей бронетехники. ВИДЕО
Украинские операторы дрона сбросами боеприпасов атаковали вражескую бронемашину на ходу. После возгорания из техники начали по одному выпадать российский десант, который вероятно пытался спастись.
Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+11 Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий24.11.2024 10:06
+7 Леонід #587957
показать весь комментарий24.11.2024 10:06
+7 Urs
показать весь комментарий24.11.2024 10:08
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Леонід #587957
показать весь комментарий24.11.2024 10:06 Ответить Мне нравится 7
Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий24.11.2024 10:06 Ответить Мне нравится 11
Urs
показать весь комментарий24.11.2024 10:08 Ответить Мне нравится 7
Остап Журавель
показать весь комментарий24.11.2024 10:48 Ответить Мне нравится 5
Urs
показать весь комментарий24.11.2024 11:09 Ответить Мне нравится 0
Остап Журавель
показать весь комментарий24.11.2024 12:04 Ответить Мне нравится 1
Urs
показать весь комментарий24.11.2024 12:16 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий24.11.2024 13:00 Ответить Мне нравится 0
Urs
показать весь комментарий24.11.2024 13:17 Ответить Мне нравится 2
Валерій Кваша
показать весь комментарий24.11.2024 10:33 Ответить Мне нравится 4
Mark Nickless
показать весь комментарий24.11.2024 11:16 Ответить Мне нравится 0
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий24.11.2024 11:21 Ответить Мне нравится 4
✘
Igor #591922
показать весь комментарий24.11.2024 13:05 Ответить Мне нравится 2
Merlit
показать весь комментарий24.11.2024 15:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль