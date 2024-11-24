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РЭБ не спас: наш беспилотник сжег вражеский танк под Волчанском. ВИДЕО

На днях аэроразведка Краматорского 11-го пограничного отряда обнаружила вражеский танк, который направлялся в сторону позиций Сил обороны. На охоту за такой желанной целью вылетел FPV-дрон.

При приближении к танку стало понятно, что на него развернуто несколько мощных РЭБов оккупантов, однако это не помешало нашим бойцам попасть и сжечь бронетехнику.

Об этом сообщили пограничники в телеграмм-канале Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6394) танк (2250) уничтожение (6864)


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В танка були РЕБи не того "калібру"
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24.11.2024 10:19 Ответить
Дрон був з функцією донаведення.
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24.11.2024 11:08 Ответить
ЗСУ спалили левову частину кацапських танків, то як Цапія буде воювати проти НАТИ чи Катаю? Залишилося тільки погрожувати. А китайці дуже витривалі, бачать, що Цапія насилу дригається проти України і не нападають, чекають коли Цапія здохне і захолоне.
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24.11.2024 12:02 Ответить
а навіщо допомагають цапії?
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24.11.2024 17:05 Ответить
Щоб брати дешевий газ і нафту.
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24.11.2024 17:36 Ответить
 
 