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Пуски трех ракет ATACMS из РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинского экипажа американской РСЗО M142 "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят пуск трех ракет ATACMS.

Читайте также: США готовят новый пакет помощи Украине, он будет включать HIMARS и Javelin, - The Associated Press

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РСЗО (194) HIMARS (286)


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Файно! Сподіваюся вони відправили на той світ купу лаптерилих приматів.
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05.12.2024 10:20 Ответить
краса неземна
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05.12.2024 10:21 Ответить
кабаносы!)
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05.12.2024 10:22 Ответить
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05.12.2024 10:23 Ответить
Шоб попало, нах...
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05.12.2024 10:25 Ответить
Рашистські "Орешкі" піджалися у намаганні стати непомітними.
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05.12.2024 10:26 Ответить
...на фоні коричневого дупла...
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05.12.2024 12:28 Ответить
А тепер - БІГОМ З ПОЗИЦІЇ!!! І, бажано, різними маршрутами... Бо тільки дурні кацапи їздять колонами - щоб нам легше було їх обстрілювать...
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05.12.2024 11:30 Ответить
З американскої установки пустили американські ракети, а що ж у нас? В у нас: "Літакі літять будем всех бомбіть". І його вибрало це тупе населення
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05.12.2024 12:36 Ответить
 
 