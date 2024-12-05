Пуски трех ракет ATACMS из РСЗО M142 "HIMARS". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинского экипажа американской РСЗО M142 "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят пуск трех ракет ATACMS.
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