На границе с Румынией с помощью дрона и собаки задержали троих нарушителей. ВИДЕО

Трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, удалось задержать благодаря слаженной работе пограничников, дрона и служебной собаки.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Во время мониторинга государственной границы пограничники зафиксировали движение трех человек в сторону Румынии с помощью беспилотного летательного аппарата. На перехват немедленно отправилась группа реагирования.

Как отмечается, оператор дрона направил пограничников в нужном направлении, а служебная собака помогла выйти на след нарушителей. Поняв, что их преследуют, мужчины попытались убежать. Однако в 300 метрах от государственной границы их удалось задержать.

Задержанными оказались жители Полтавской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей в возрасте от 22 до 28 лет. В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 185-10 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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