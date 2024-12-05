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На границе с Румынией с помощью дрона и собаки задержали троих нарушителей. ВИДЕО

Трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, удалось задержать благодаря слаженной работе пограничников, дрона и служебной собаки.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Во время мониторинга государственной границы пограничники зафиксировали движение трех человек в сторону Румынии с помощью беспилотного летательного аппарата. На перехват немедленно отправилась группа реагирования.

Как отмечается, оператор дрона направил пограничников в нужном направлении, а служебная собака помогла выйти на след нарушителей. Поняв, что их преследуют, мужчины попытались убежать. Однако в 300 метрах от государственной границы их удалось задержать.

Задержанными оказались жители Полтавской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей в возрасте от 22 до 28 лет. В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 185-10 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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пограничники (1569) Румыния (1088) дроны (3862) уклонисты (814)


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"собака с дроном пріхаділі!" ))
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05.12.2024 11:15 Ответить
Ще б кацапів так ловили. Але ніт.
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05.12.2024 11:17 Ответить
Виходячи з опису дрон та песик діяли із власної ініціативи, але у координації з прикордонниками.

Ну самоініціативний дрон - ще повірю, а от песика мабуть хтось все ж натаскав
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05.12.2024 11:46 Ответить
Карацупа одобраяет.
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05.12.2024 12:12 Ответить
Можна зібрати такі відео і представити Ра́ді Європе́йського Сою́зу, як доказ потужного і незламного прагнення українців в Євросоюз.
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05.12.2024 12:28 Ответить
Ось де "мільйон дронів Зеленського" та
"собака якою розрахувалися за комуналку".
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05.12.2024 12:44 Ответить
"На кордоні з Румунією за допомогою дрона" - а тим часом військові благають про дрони. Почекайте хлопці, потрібно тримати західну фортецю!
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05.12.2024 20:11 Ответить
 
 