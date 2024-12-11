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Топ комментарии
+18
А що наш потужний ЗЄ?

А нічого. Вже 5 років в Україні нема президента та Головнокомандувача.
Є пародія, що продає лохам видовища.

Обвал фронту - це повністю провина Зеленського.
Просрана війна - це повністю провмна Зеленського.
Кошмар початку вторгнення та геноцид на окупованих територіях - це відповідальністт Зеленського.

По суті Зеленський з самого початку створював найкращі умови для дій *****.
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11.12.2024 20:20
+4
Чекаєш овцейобов на свою сраку?
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11.12.2024 22:43
+4
Уважаемый Юрий, огромное спасибо Вам за Ваши информационные видео. По тому что там делается напрашивается только один вывод - нами руководит даже не "хорошо замаскировавшийся враг" и в общем то не сильно и маскирующийся
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12.12.2024 00:43
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А що наш потужний ЗЄ?

А нічого. Вже 5 років в Україні нема президента та Головнокомандувача.
Є пародія, що продає лохам видовища.

Обвал фронту - це повністю провина Зеленського.
Просрана війна - це повністю провмна Зеленського.
Кошмар початку вторгнення та геноцид на окупованих територіях - це відповідальністт Зеленського.

По суті Зеленський з самого початку створював найкращі умови для дій *****.
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11.12.2024 20:20 Ответить
Кириленко, ексголова Донецької ОВА, з братом в МГБ ДНР, вже сидить за розкрадання коштів на будівництво оборони Селідова, Покровська і навколо? Та ну на...
"Лінчування здійснювалося зазвичай через повішення, проте могло супроводжуватися тортурами або спаленням на вогнищі. " Вікіпедія.
Все зрозуміло, найшашлічні?!
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12.12.2024 09:11 Ответить


CentralAsia (CA) - В сирийском городе Латакия повесили двоюродного брата Башара Асада - Сулеймана Хилала Асада.

Как сообщает Sondakika, кузен Асад был пойман народом и толпа повесила его на площади города.
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12.12.2024 09:22 Ответить
Що там, нафронтники? Це лише 600-800 тис. особ. складу окупантів, в наступному році доведуть вже до 1 млн., і це вони ще не оголошували мобілізацію.
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11.12.2024 20:35 Ответить
Так нафронтники не воюють, їм то що?
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11.12.2024 20:45 Ответить
Вони переживають шо мало наролу ловлять, чекають перемоги та повернення окупованих територій. Підараси вони, якшо коротко
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11.12.2024 22:32 Ответить
Чекаєш овцейобов на свою сраку?
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11.12.2024 22:43 Ответить
А ти вчишся бекати ?
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11.12.2024 22:49 Ответить
Це ти вже навчений.
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11.12.2024 22:56 Ответить
Воювати не треба, так, ждун?
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11.12.2024 22:45 Ответить
З окопу пишеш ?
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11.12.2024 23:12 Ответить
ти чортило тупориле українську розумієш чи тільки па рузкє кудахтати навчане? то нам треба здатись чи як?
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11.12.2024 23:14 Ответить
Тупе, ти питання зрозуміло ? Воюєш, в окопі ?
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11.12.2024 23:22 Ответить
Так, я воював і був в окопі. На Донбасі. А ти чєпуха там була шоб мені або будь-кому такі питання ставити?
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13.12.2024 10:56 Ответить
Тепер в тебе ЧСВ розпухло?
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13.12.2024 13:48 Ответить
а тебе це іпе? як відслужиш тоді будеш питання ставити, усьок?
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23.12.2024 12:59 Ответить
А ти?
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11.12.2024 23:37 Ответить
То тебе не їбе взагалі, за себе хоч щось скажи, раз тобі так пече у сраці .
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12.12.2024 00:00 Ответить
Це тобі пече у сраці ухилянт смердючий. Смердить тут падаль обісрана від жаху.
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12.12.2024 01:44 Ответить
А шо таке, питальник про окопи обісраний? Мамка не для війни голікою об кахель висрала, так? Інші мають в окоп а ти тільки питатимеш?
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13.12.2024 10:57 Ответить
Уважаемый Юрий, огромное спасибо Вам за Ваши информационные видео. По тому что там делается напрашивается только один вывод - нами руководит даже не "хорошо замаскировавшийся враг" и в общем то не сильно и маскирующийся
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12.12.2024 00:43 Ответить
Уже на фронт надо привлекать бойцов из Запада, а то в рф идёт пропаганда, что это война против НАТО, а само НАТО не помогает нам воинами и вооружением как следует. И в итоге такое разбалансирование может привести к печальным результатам.
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12.12.2024 04:16 Ответить
Главное что это криворожское недорозумение , сняло Залужного . Чтоб он своим рейтингом не затенял "велмчайшего лидера современности " Через букву П.
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12.12.2024 07:44 Ответить
У британців є приказка - старого собаку новим трюкам не навчити. У цій парадигмі напевне і працює і наш ГШ, і російський, але у російському провели результативні чистки і щось у них налагодилось.
Той же Федоров як кажуть більш менш справлявся, але його раз і прибрали, щоб не затіняв собою. І Зеленський так діє. Вони бояться не поразки України, а того що інші побачать їх некомпетентність
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12.12.2024 08:41 Ответить
То є рівень підготовки військового професіонала. Що вартують українські виші учбових заклади.
А що вони можуть вартувати? Кумовство, ніпотізм, хабарництво.
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12.12.2024 08:57 Ответить
У нас так всюди, поки півень в сраку вжарить, то все добре. Халатність, безвідповідальність, окозамилювання на усіх рівнях. А армію так і взагалі оминули будь які позитивні реформи і зміни за усі 30 років.
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12.12.2024 09:25 Ответить
Не розумію, чому у росіян є дрони на оптоволокні, у нас немає. Чому у нас не можуть поєднати РЕР і РЕБ, дрони і РЕР, дрони і ШІ в промислових масштабах, держава, якщо люди самі косо-криво але збирають РЕБи, то чим займаються усе те "ОПК"
Все як на старому радянському заводі, які усі загнулися, дорогу на гору мали тільки ті хто лижуть дупу, а не ті у кого були здібності
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12.12.2024 09:38 Ответить
блискуче розправляються з військами ЗСУ свої ж власні командувачі на чолі з клоунською ОПою та солістом театру банкової
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13.12.2024 20:07 Ответить
 
 