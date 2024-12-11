Покровск: прорыв обороны с юга | Юрий Бутусов. ВIДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на фронте и обороне Покровска.
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+18 Герхард
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+4 Джон Кроутер
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А нічого. Вже 5 років в Україні нема президента та Головнокомандувача.
Є пародія, що продає лохам видовища.
Обвал фронту - це повністю провина Зеленського.
Просрана війна - це повністю провмна Зеленського.
Кошмар початку вторгнення та геноцид на окупованих територіях - це відповідальністт Зеленського.
По суті Зеленський з самого початку створював найкращі умови для дій *****.
"Лінчування здійснювалося зазвичай через повішення, проте могло супроводжуватися тортурами або спаленням на вогнищі. " Вікіпедія.
Все зрозуміло, найшашлічні?!
CentralAsia (CA) - В сирийском городе Латакия повесили двоюродного брата Башара Асада - Сулеймана Хилала Асада.
Как сообщает Sondakika, кузен Асад был пойман народом и толпа повесила его на площади города.
Той же Федоров як кажуть більш менш справлявся, але його раз і прибрали, щоб не затіняв собою. І Зеленський так діє. Вони бояться не поразки України, а того що інші побачать їх некомпетентність
А що вони можуть вартувати? Кумовство, ніпотізм, хабарництво.
Все як на старому радянському заводі, які усі загнулися, дорогу на гору мали тільки ті хто лижуть дупу, а не ті у кого були здібності