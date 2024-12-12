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Курсант-танкист из бригады "Хартия" Валентин Кобец о штурме возле Липцев: "Я захватил блиндаж в лесу, где до войны собирал грибы". ВИДЕО

17 ноября бригада Нацгвардии "Хартия" провела атаку на российский батальонный район обороны в лесу возле села Липцы на Харьковщине. Одну из штурмовых подгрупп в этой успешной боевой операции возглавил танкист, курсант Харьковского танкового института ВСУ 22-летний Валентин Кобец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подготовке к операции и ее ходе Валентин рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".

"Все это происходило, можно сказать у меня дома. Я из Харькова. С Северной Салтовки. В Липцах у меня была дача. Частенько туда ездил, отдыхал. Все дороги мне знакомы, все локации я знал. Те позиции, которые мы штурмовали 17 числа, в лесу, где я грибы собирал. Моя группа состояла из восьми человек. Именно я руководил подгруппой из четырех человек - две "двоечки". Мы должны были захватить два блиндажа и держать оборону до постановки следующих задач", - рассказал украинский воин.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4353) Национальная гвардия (2114) Харьковская область (753) Харьковский район (219) Липцы (10)


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12.12.2024 23:23 Ответить
 
 