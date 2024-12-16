Кремлевская пропаганда выдала уничтожение российской ДРГ как прорыв в Сумской области, - ССО. ВИДЕО

В Силах специальных операций ВСУ опровергли российские заявления о якобы прорыве границы на Сумщине.

Об этом в телеграм-канале сообщили ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, 10 декабря вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу Украины.

"Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Но операторы ССО догнали их и ликвидировали", - отметили в ССО.

11 декабря российские пропагандисты заявили о якобы оккупации территорий возле села Александрия Сумской области. Однако эту информацию опровергли Генеральный штаб ВСУ, Государственная пограничная служба и Сумская ОВА.

Аналитики DeepState подтвердили, что россияне осуществляли попытки продвижения в этом районе, но они были остановлены украинскими защитниками.

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