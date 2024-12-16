Кремлевская пропаганда выдала уничтожение российской ДРГ как прорыв в Сумской области, - ССО. ВИДЕО
В Силах специальных операций ВСУ опровергли российские заявления о якобы прорыве границы на Сумщине.
Об этом в телеграм-канале сообщили ССО, информирует Цензор.НЕТ.
Как указано, 10 декабря вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу Украины.
"Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Но операторы ССО догнали их и ликвидировали", - отметили в ССО.
11 декабря российские пропагандисты заявили о якобы оккупации территорий возле села Александрия Сумской области. Однако эту информацию опровергли Генеральный штаб ВСУ, Государственная пограничная служба и Сумская ОВА.
Аналитики DeepState подтвердили, что россияне осуществляли попытки продвижения в этом районе, но они были остановлены украинскими защитниками.
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16.12.2024 - сенсация, 10 кацапов перешли границу в Сумской области " в тыл группировке ВСУ" (правда, бысто закабзонились).
Ну вы, кацапы, тупые...