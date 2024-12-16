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Кремлевская пропаганда выдала уничтожение российской ДРГ как прорыв в Сумской области, - ССО. ВИДЕО

В Силах специальных операций ВСУ опровергли российские заявления о якобы прорыве границы на Сумщине.

Об этом в телеграм-канале сообщили ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, 10 декабря вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь границу Украины.

"Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Но операторы ССО догнали их и ликвидировали", - отметили в ССО.

11 декабря российские пропагандисты заявили о якобы оккупации территорий возле села Александрия Сумской области. Однако эту информацию опровергли Генеральный штаб ВСУ, Государственная пограничная служба и Сумская ОВА.

Аналитики DeepState подтвердили, что россияне осуществляли попытки продвижения в этом районе, но они были остановлены украинскими защитниками.

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2:32 - оце через цих муділ хтось задовбеться чистити арку.
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16.12.2024 11:30 Ответить
24.02.2022 - Киев за три дня...
16.12.2024 - сенсация, 10 кацапов перешли границу в Сумской области " в тыл группировке ВСУ" (правда, бысто закабзонились).

Ну вы, кацапы, тупые...
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16.12.2024 11:32 Ответить
************* думали здесь у них будет еще одна Чечня или Приднестровье, на крайняк Сирия. А получили 10 сталинградов.
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16.12.2024 23:55 Ответить
провалися в "рай" з боями
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16.12.2024 11:38 Ответить
Dobry Moskal tę którego jaja wiszą na gałęzi!!
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16.12.2024 21:37 Ответить
Один аж голову загубив..
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20.12.2024 17:26 Ответить
 
 