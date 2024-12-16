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Донецкая область (8770) Бутусов Юрий (4248) Покровск (379) Курск (845) Покровский район (157) Курахово (110) война в Украине (1151)

Что планирует Путин? | Курщина, Покровск, Курахово || Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на фронте и прогнозирует дальнейшие действия врага.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Смена командующего ОТУ "Донецк: Курахово и Покровск под ударом | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+2
Тактика ***** давно известна. Курочка по зернышку тук-тук-тук. Захватил кусок земли и потребовал перемирия чтобы закрепиться и подтянуть тылы и резервы. Как и все гопники ***** трусливое сцыкло. Сначала нанес по Украине массированный удар и сразу завизжал что хочет перемирия чтобы Украина в ответ не била по Сосии у которой енергетика и без обстрелов на ладан дышит и даже сейчас в моцкве идут отключения света. Но сильно не надейтесь, ***** подкопит ракет и опять ударит по Украине ракетами и опять завизжит что хочет перемирия. Если ему удастся выбить у нас прекращение огня хоть на пару дней, не сомневайтесь ето будет использовано чтобы скопить большие силы прямо перед нашими позициями для очередного броска такой толпой орков и косоглазых обезьян что у нас не хватит дронов и боеприпасов чтобы отбиться. И главное ***** хочет несколько таких массированных атак провести еще до инавгурации Трампа чтобы его не разозлить. Тогда Трамп скажет что он как всегда непричем то все Байден еще был президентом.
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16.12.2024 20:23
+2
ТА ПОФІГУ Путіну на території. Його план простий - ЛИШИТИ НАС СУВЕРЕНІТЕТУ. Зробити прецедент щоб ми самі "дали задню" на рахунок ЕС чи відмовились ОФІЦІЙНО від територій, чи змінили закон про мову. Щоб ми стали "його шавкою" - Білорусь чи Грузія. ОТ І ВСЕ.
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17.12.2024 02:52
+1
Він справді готує лише одне - Орешник. І якщо Україна не придумає такої ж ракети і не завдасть удару у відповідь, буде тільки гірше.
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16.12.2024 20:27
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Юрій! Бойко передивляється спарінг "Бутусов - шуфрич" і не може збагнути: у Вас коронний удар зліва чи справа? Готовиться.....
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16.12.2024 20:05 Ответить
Бутусову плюс
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16.12.2024 20:06 Ответить
Тактика ***** давно известна. Курочка по зернышку тук-тук-тук. Захватил кусок земли и потребовал перемирия чтобы закрепиться и подтянуть тылы и резервы. Как и все гопники ***** трусливое сцыкло. Сначала нанес по Украине массированный удар и сразу завизжал что хочет перемирия чтобы Украина в ответ не била по Сосии у которой енергетика и без обстрелов на ладан дышит и даже сейчас в моцкве идут отключения света. Но сильно не надейтесь, ***** подкопит ракет и опять ударит по Украине ракетами и опять завизжит что хочет перемирия. Если ему удастся выбить у нас прекращение огня хоть на пару дней, не сомневайтесь ето будет использовано чтобы скопить большие силы прямо перед нашими позициями для очередного броска такой толпой орков и косоглазых обезьян что у нас не хватит дронов и боеприпасов чтобы отбиться. И главное ***** хочет несколько таких массированных атак провести еще до инавгурации Трампа чтобы его не разозлить. Тогда Трамп скажет что он как всегда непричем то все Байден еще был президентом.
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16.12.2024 20:23 Ответить
Він справді готує лише одне - Орешник. І якщо Україна не придумає такої ж ракети і не завдасть удару у відповідь, буде тільки гірше.
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16.12.2024 20:27 Ответить
В цьому році пройшли успішні випробування української балістичної ракети "Сапсан".

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16.12.2024 20:56 Ответить
Успішним тестом будуть ті, хто успішно доставить корисний вантаж на територію агресора😁
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16.12.2024 22:21 Ответить
Є така думка щодо перспектив ймовірних планів ***** (в перекладі):

@ "90-а танкова дивізія рашистів намагається прорватись до західної межі Донецької області і ***** невдовзі може оголосити про «перемогу» та те, що залишились лиш дрібнички на Донбасі - ще з рік м'ясорубки із 400К трупів і калік.
Як вбачалось раніше, оперативне управління рашистського генштабу не наважилось на удар між двох "фортець" /прим. Часів Яр - Авдіївка/ і закинуло смугу наступу своїх стратегічних резервів далеко на захід. З метою виходу на межі Донбасу для ... ну майже "перемоги". З обходом Покровська і виходом на "хребет" і за класикою - продовження наступу вздовж залізничної колії у напрямку на Барвінкове.
Чистий дзеркальний сюжет квітня 2022 року.



Припустимо, що щось таки із цього задуму в рашистів "вигоріло" - вони доповзли до межі Донецької області в районі Удачного. Але що ж далі?
За останні півроку в рашистів не з'явилось жодного свіжого підрозділу - загальновійськові полігони не працюють за призначенням, бо тепер вони - це збірні пункти та перевалка. Рашисти в кращому випадку поповнюють втрати, але швидше за все звужують смугу наступу, перекидаючи особовий склад з інших напрямків.
Також, що не властиво ворогу, у смузі головного удару у нього немає жодного підрозділу десантних військ та морської піхоти. Це до того, чи був потрібен "Курськ", який певне поб'є усі рекорди утилізації техніки та елітних військ рашистів.
Фактично ворогу для продовженя наступу прямо зараз потрібні три свіженькі армії! А із умовно "вільних" - лише дві новенькі - 18-а та 35-а армії, які "сидять" на кримському напрямку.
Перекинуть? Все може бути, Як це відбулось з підрозділами десантників і морпіхів на "Курськ". Але тоді нависає реальна загроза прориву ЗСУ до Криму і Молочного Лиману.



А от у разі спроби продовження руху наявними силами на вузькій смузі наступу, рашисти "несподівано" для себе можуть отримати багато болісних ударів у фланги, що не лише зупинить їх просування, а й провалить весь їхній фронт.
Тож все залежатиме від їх "правильних" кроків на користь ЗСУ."

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16.12.2024 21:46 Ответить
А що за дурна назва така "Паляниця"? ЦЕ зрадник придумав, тiпа хлiб да сiль? Ось сокира промiж очей годна назва!!
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16.12.2024 23:03 Ответить
Класс, на дрони грошей немає, на крадівництво нової АЕС - є)
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16.12.2024 23:15 Ответить
ТА ПОФІГУ Путіну на території. Його план простий - ЛИШИТИ НАС СУВЕРЕНІТЕТУ. Зробити прецедент щоб ми самі "дали задню" на рахунок ЕС чи відмовились ОФІЦІЙНО від територій, чи змінили закон про мову. Щоб ми стали "його шавкою" - Білорусь чи Грузія. ОТ І ВСЕ.
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17.12.2024 02:52 Ответить
 
 