Что планирует Путин? | Курщина, Покровск, Курахово || Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о ситуации на фронте и прогнозирует дальнейшие действия врага.
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+2 ALEX SUROVV b687956a
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показать весь комментарий16.12.2024 20:27
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@ "90-а танкова дивізія рашистів намагається прорватись до західної межі Донецької області і ***** невдовзі може оголосити про «перемогу» та те, що залишились лиш дрібнички на Донбасі - ще з рік м'ясорубки із 400К трупів і калік.
Як вбачалось раніше, оперативне управління рашистського генштабу не наважилось на удар між двох "фортець" /прим. Часів Яр - Авдіївка/ і закинуло смугу наступу своїх стратегічних резервів далеко на захід. З метою виходу на межі Донбасу для ... ну майже "перемоги". З обходом Покровська і виходом на "хребет" і за класикою - продовження наступу вздовж залізничної колії у напрямку на Барвінкове.
Чистий дзеркальний сюжет квітня 2022 року.
Припустимо, що щось таки із цього задуму в рашистів "вигоріло" - вони доповзли до межі Донецької області в районі Удачного. Але що ж далі?
За останні півроку в рашистів не з'явилось жодного свіжого підрозділу - загальновійськові полігони не працюють за призначенням, бо тепер вони - це збірні пункти та перевалка. Рашисти в кращому випадку поповнюють втрати, але швидше за все звужують смугу наступу, перекидаючи особовий склад з інших напрямків.
Також, що не властиво ворогу, у смузі головного удару у нього немає жодного підрозділу десантних військ та морської піхоти. Це до того, чи був потрібен "Курськ", який певне поб'є усі рекорди утилізації техніки та елітних військ рашистів.
Фактично ворогу для продовженя наступу прямо зараз потрібні три свіженькі армії! А із умовно "вільних" - лише дві новенькі - 18-а та 35-а армії, які "сидять" на кримському напрямку.
Перекинуть? Все може бути, Як це відбулось з підрозділами десантників і морпіхів на "Курськ". Але тоді нависає реальна загроза прориву ЗСУ до Криму і Молочного Лиману.
А от у разі спроби продовження руху наявними силами на вузькій смузі наступу, рашисти "несподівано" для себе можуть отримати багато болісних ударів у фланги, що не лише зупинить їх просування, а й провалить весь їхній фронт.
Тож все залежатиме від їх "правильних" кроків на користь ЗСУ."