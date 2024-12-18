Пилоты 3-й ОШБр ликвидировали группу российских пехотинцев в посадке на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине, в посадках, пилоты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады точными сбросами боеприпасов ликвидировали группу вражеской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована запись успешной работы украинских защитников по оккупантам.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.12.2024 17:53 Ответить Мне нравится 2
Andrey Servetnik
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Andrey Servetnik
показать весь комментарий18.12.2024 20:45 Ответить Мне нравится 2
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