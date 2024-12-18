Пилоты 3-й ОШБр ликвидировали группу российских пехотинцев в посадке на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине, в посадках, пилоты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады точными сбросами боеприпасов ликвидировали группу вражеской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована запись успешной работы украинских защитников по оккупантам.

Смотрите: Бойцы 3-й ОШБр уничтожили БРЭМ, грузовик, багги, три "буханки", БМП-3, а также 2 квадроцикла на Харьковщине. ВИДЕО