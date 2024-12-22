Оккупант подорвал себя гранатой после атаки аэробомберов 60-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 96-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады точным поражением ранили российского солдата. Захватчик вместо турникета использовал гранату, которой и подорвал себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято самоубийство россиянина опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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