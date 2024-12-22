РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12721 посетитель онлайн
Новости Видео Война
9 900 16
армия РФ (18012) самоубийство (947)

Оккупант подорвал себя гранатой после атаки аэробомберов 60-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 96-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады точным поражением ранили российского солдата. Захватчик вместо турникета использовал гранату, которой и подорвал себя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято самоубийство россиянина опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы через камеру БПЛА наблюдают за самоубийством оккупанта на поле боя: "Стреляйся быстрей! Он промазал! Да! За Россию нах#й!". ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Рашисты не люди, это квадроберы (как сказал главный алкошист медведев). Функция самоликвидации работает безотказно.
показать весь комментарий
22.12.2024 17:09
+4
Забагато зайвих рухів - потрібно ще вдома або на полігоні це добре відпрацювати...
показать весь комментарий
22.12.2024 17:44
+4
А як же ху...ловці своїх не бросают. Треба було прихопити ще пару друзів
показать весь комментарий
22.12.2024 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисты не люди, это квадроберы (как сказал главный алкошист медведев). Функция самоликвидации работает безотказно.
показать весь комментарий
22.12.2024 17:09 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2024 17:11 Ответить
"сво-ИМ бросаем гранату" гойда!
показать весь комментарий
22.12.2024 17:22 Ответить
Нє долга мучілась старушка в вьісакавольтньіх правадах
показать весь комментарий
22.12.2024 17:25 Ответить
Желаю что бы все ! ))
показать весь комментарий
22.12.2024 17:33 Ответить
Забагато зайвих рухів - потрібно ще вдома або на полігоні це добре відпрацювати...
показать весь комментарий
22.12.2024 17:44 Ответить
Він інструкцію по самогубству погано вивчав
показать весь комментарий
22.12.2024 17:46 Ответить
А як же ху...ловці своїх не бросают. Треба було прихопити ще пару друзів
показать весь комментарий
22.12.2024 17:45 Ответить

сбылась мечта идиотов:
https://www.youtube.com/watch?v=_5cEsQMMw0M Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма...
показать весь комментарий
22.12.2024 17:53 Ответить
Какой сообразительный мальчуган! 💀👌
показать весь комментарий
22.12.2024 18:10 Ответить
Вдребезги и пополам! Бомберам удачи!!!!
показать весь комментарий
22.12.2024 18:22 Ответить
Люблю, коли кацапи це роблять.
показать весь комментарий
22.12.2024 18:27 Ответить
... і в той же час новина,як п'ятеро бійців ЗСУ здаються на заклання чотирьом кацапам БЕЗ ОПОРУ. Висновок підсвідомість читача зробить сама. Така собі ненав'язлива "робота на контрастах"
показать весь комментарий
22.12.2024 18:44 Ответить
Культ смерти в действии.💀
показать весь комментарий
22.12.2024 19:27 Ответить
Переведення "Пораскинул мозгами" на наступний рівень.
показать весь комментарий
23.12.2024 02:49 Ответить
 
 