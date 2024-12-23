Наземный дрон ВСУ забирает на ремонт из серой зоны тяжелый беспилотник-бомбардировщик. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский наземный дрон забирает на ремонт из серой зоны тяжелый беспилотник-бомбардировщик типа "Баба Яга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, наземный БПЛА подходит к цели и готовится к ее транспортировке.

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