Наземный дрон ВСУ забирает на ремонт из серой зоны тяжелый беспилотник-бомбардировщик. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский наземный дрон забирает на ремонт из серой зоны тяжелый беспилотник-бомбардировщик типа "Баба Яга".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, наземный БПЛА подходит к цели и готовится к ее транспортировке.
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Якщо роботяга дрона ще й довіз, то взагалі молодці, і інженери, і пілоти.
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