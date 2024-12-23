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Наземный дрон ВСУ забирает на ремонт из серой зоны тяжелый беспилотник-бомбардировщик. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский наземный дрон забирает на ремонт из серой зоны тяжелый беспилотник-бомбардировщик типа "Баба Яга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, наземный БПЛА подходит к цели и готовится к ее транспортировке.

Смотрите также: Впервые в истории воины ВСУ провели операцию без использования пехоты - с помощью только наземных роботов. ВИДЕО
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нас захопили кіборги
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23.12.2024 11:43 Ответить
Китайський агродрон - важкий безпілотник-бомбардувальник. Це не "технологічна війна", а війна для бідних.
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23.12.2024 11:52 Ответить
Кацапом смердиш
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23.12.2024 13:28 Ответить
Твої кацапи і такого не вміють...
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23.12.2024 14:28 Ответить
Що ж, круто!
Якщо роботяга дрона ще й довіз, то взагалі молодці, і інженери, і пілоти.
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23.12.2024 11:53 Ответить
Операторам і ремонтникам велика вдячність за врятовану Бабу-Ягу, ми не можемо ними розкидатися як непотрібом, нехай вона ще літає і відправить когось до Кобзона.
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23.12.2024 12:00 Ответить
На плоской вилке дрон не удержится....
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23.12.2024 16:42 Ответить
дрон спасає дрон !

https://www.youtube.com/watch?v=obo3822ULUs Кapлсон - Здійснилося диво, друг врятував життя друга
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23.12.2024 18:15 Ответить
 
 