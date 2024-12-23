Обгоревшие тела российских захватчиков валяются возле уничтоженной БМП на Харьковщине. ВИДЕО
В районе Петропавловки на Харьковщине воины 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожили российскую боевую машину пехоты вместе с экипажем.
Аэроразведчики зафиксировали момент и последствия мощной детонации вражеской техники. На обнародованных кадрах видно БМП, которая после точного удара разлетелась на куски. А рядом валяются обгоревшие тела российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.
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+7 Владислав Ткаченко ca740de2
показать весь комментарий23.12.2024 23:05
+6 Amber
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це щось креативне , але не рідкісне
заради кремлівського
виродка , якому наср@ти на ваше життя і життя українців , бо воно психічно - хворе чудивисько 🤬