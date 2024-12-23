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уничтожение (6249) 30 отдельная механизированная бригада (146) БМП (378) Харьковская область (212)

Обгоревшие тела российских захватчиков валяются возле уничтоженной БМП на Харьковщине. ВИДЕО

В районе Петропавловки на Харьковщине воины 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожили российскую боевую машину пехоты вместе с экипажем.

Аэроразведчики зафиксировали момент и последствия мощной детонации вражеской техники. На обнародованных кадрах видно БМП, которая после точного удара разлетелась на куски. А рядом валяются обгоревшие тела российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.

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Топ комментарии
+7
гарно так по дамашнєму
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23.12.2024 23:05
+6
Кацапи , не служіть і не йдіть на смерть в Україну ,
заради кремлівського
виродка , якому наср@ти на ваше життя і життя українців , бо воно психічно - хворе чудивисько 🤬
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23.12.2024 23:11
+6
Это не человек, это существо. Мне это стало понятно очень давно, после фразы о курске "она утонула" ну и про 10 долларовых шлюхах, и это он не про врагов, а про своих граждан, ненормальное существо
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23.12.2024 23:54
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гарно так по дамашнєму
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23.12.2024 23:05 Ответить
Пішли до пекла підсмалені кацапи ,
це щось креативне , але не рідкісне
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23.12.2024 23:06 Ответить
Кацапи , не служіть і не йдіть на смерть в Україну ,
заради кремлівського
виродка , якому наср@ти на ваше життя і життя українців , бо воно психічно - хворе чудивисько 🤬
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23.12.2024 23:11 Ответить
Это не человек, это существо. Мне это стало понятно очень давно, после фразы о курске "она утонула" ну и про 10 долларовых шлюхах, и это он не про врагов, а про своих граждан, ненормальное существо
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23.12.2024 23:54 Ответить
" Шкварки "
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24.12.2024 00:12 Ответить
Потребуется очень много мази Вишневского 😁
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24.12.2024 00:16 Ответить
Хай трохи відпочинуть - їм ще донакабздона йти і йти..
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24.12.2024 04:23 Ответить
Ну, щоб так було завжди....🍷🍾
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24.12.2024 06:39 Ответить
Не дарма БМП обізвали "Братська могила піхоти".
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24.12.2024 07:47 Ответить
 
 