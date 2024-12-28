Российский сапер решил разминировать "чудо-коробку", найденную на дороге, однако подорвался на ней сам. ВИДЕО
На Донетчине, в районе Торецка, оккупанты продолжают демонстрировать отсутствие профессиональной подготовки. В сети появилось видео, на котором военнослужащий 132-й мотострелковой бригады РФ зафиксировал момент, как его товарищ пытался разминировать "чудо-коробку", найденную на дороге, и подорвался на ней.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Там цікава система роботи підривача.....
"Русскій каробочку в полє нашол..."
І так далі.
Ги-ги...
жаль, что товарісч его отошол...
Пробовал он ту коробку открить -
Нинчє его ні собрать, ні зарить...
Сразу коробочку освободил и в руский мир он себя поместил.
https://censor.net/ua/videonews/3486386/********************************************************
Я все правильно писав? Нічого не пропустив?
Якщо все так було - це якась повна відсутність інстинкту самозбереження. В стилі "знаєте, яке найпоширеніша фраза у руських власників джипів перед аварією з смертельним для водія випадком? <пацани - диви як я можу>".
Заминированные игрушки и конфеты - подарки от русской армии детям Донбасса
Содержимое такой коробки оторвет ребенку не только обе руки, но и голову. А туловище превратит в кровавый фарш.
Если бы речь шла не о русских, я задался бы вопросом: что чувствует двурукий урод, снаряжая для ребенка такой «подарок»? Но о нации тупоголовых кретинов, взрывающих своих же граждан спящими в домах, задавать себе такой вопрос глупо и неуместно.
Меня такие «русские подарки» не удивляют. В Афганистане, подонки пришедшие с севера, разбрасывали их веером. Изготовление специальных мин, замаскированных под игрушки, с целью оторвать детские ручонки, было в СССР, во время Афганской компании, поставлено на поток. Потом были такие мины-игрушки в Чечню. Посмотрите http://chronicles.photopicture.us/exhibition_64.php здесь, http://chronicles.photopicture.us/exhibition_11.php здесь и http://chronicles.photopicture.us/exhibition_05.php здесь. Подспудно я ждал и в Украине чего-то похожего...
https://ipvnews.org/nurnberg.php
Жизнь кацапского саперюги!
"На бочку с порохом посадить, пущай полетает"(с)