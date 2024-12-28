Российский сапер решил разминировать "чудо-коробку", найденную на дороге, однако подорвался на ней сам. ВИДЕО

На Донетчине, в районе Торецка, оккупанты продолжают демонстрировать отсутствие профессиональной подготовки. В сети появилось видео, на котором военнослужащий 132-й мотострелковой бригады РФ зафиксировал момент, как его товарищ пытался разминировать "чудо-коробку", найденную на дороге, и подорвался на ней.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер, произведя двойной выстрел, ликвидировал двух российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО