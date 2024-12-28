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Новости Видео Война
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Российский сапер решил разминировать "чудо-коробку", найденную на дороге, однако подорвался на ней сам. ВИДЕО

На Донетчине, в районе Торецка, оккупанты продолжают демонстрировать отсутствие профессиональной подготовки. В сети появилось видео, на котором военнослужащий 132-й мотострелковой бригады РФ зафиксировал момент, как его товарищ пытался разминировать "чудо-коробку", найденную на дороге, и подорвался на ней.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер, произведя двойной выстрел, ликвидировал двух российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) война (1377) сапер (135)


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Топ комментарии
+36
Русскій каробочку в полє нашол
жаль, что товарісч его отошол...
Пробовал он ту коробку открить -
Нинчє его ні собрать, ні зарить...
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28.12.2024 12:59
+32
профффесіонал....
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28.12.2024 12:44
+24
Гарний флешмоб...
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28.12.2024 12:50
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профффесіонал....
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28.12.2024 12:44 Ответить
Правильніше "професіАНАЛ"
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28.12.2024 13:31 Ответить
Цікаво, а його штіблєти долетять к родному дому?
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28.12.2024 17:24 Ответить
докабздона з хером+хором альександрова))
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28.12.2024 22:28 Ответить
"Весьолиє рєбята "так тримати !
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28.12.2024 12:45 Ответить
хахахахаха!!!!!!
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28.12.2024 12:48 Ответить
Мінус один
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28.12.2024 12:50 Ответить
Контакт є, іскра пройшла, заземлився також основательно!!
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28.12.2024 12:50 Ответить
Гарний флешмоб...
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28.12.2024 12:50 Ответить
Дарвін схвально кивнув.
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28.12.2024 12:51 Ответить
якщо я помиляюсь ці диво коробки це вироби від Мадяра, він показував такі міни.
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28.12.2024 12:51 Ответить
Не помилився.👍
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28.12.2024 12:54 Ответить
у Мадяра трохи розмір побільший був, здається....
Там цікава система роботи підривача.....
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28.12.2024 12:54 Ответить
Магнитный? Было видео, где орк после взрыва смешно дрыгал в воздухе культяпками ног
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28.12.2024 13:08 Ответить
Цукерок)
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28.12.2024 13:03 Ответить
Точнісінько як у відомих чорних віршиках:
"Русскій каробочку в полє нашол..."
І так далі.
Ги-ги...
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28.12.2024 12:51 Ответить
Русскій каробочку в полє нашол
жаль, что товарісч его отошол...
Пробовал он ту коробку открить -
Нинчє его ні собрать, ні зарить...
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28.12.2024 12:59 Ответить
Русскій каробочку в полє нашол,только товарищ его отошёл, сразу решил что делиться ему нет причин,руский же он,а не армянин!
Сразу коробочку освободил и в руский мир он себя поместил.
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28.12.2024 14:49 Ответить
Дєди ваєвалі😁 Використав квиток до кобздона😁
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28.12.2024 12:52 Ответить
....вибухівка не тої системи
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28.12.2024 12:53 Ответить
Яка цікава іграшка. Ги-Ги, ги-ги, ги-ги...
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28.12.2024 12:54 Ответить
Якби з самого початку ЗСУ мінували всі унітази і стіралки то рашисти не зайшли би дальше першого ж села
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28.12.2024 12:54 Ответить
FPV сапер?
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28.12.2024 13:07 Ответить
Мені сподобалось відео!
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28.12.2024 13:09 Ответить
чвк «вагнер» - супер
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28.12.2024 13:09 Ответить
раз и ты на небесах , пацан !!!(((
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28.12.2024 13:11 Ответить
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28.12.2024 13:14 Ответить
О, я это видео имел ввиду в комменте выше. Искал его сейчас на сайте, но не нашел.🙁
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28.12.2024 14:36 Ответить
Google Lens помог найти по картинке

https://censor.net/ua/videonews/3486386/********************************************************
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28.12.2024 14:45 Ответить
Буде у кобздона на підтанцовці брейкдансєром🐷🇷🇺
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29.12.2024 02:32 Ответить
Ніхєра не зрозумів... Дайте опишу, що побачив: орк навіщось взяв в ліву руку тротилову (помаранчеву) шашку, вставив в неї підривник (з шнуром?), підніс тротилову шашку з підривником до коробки на землі, потім взяв в праву руку паличку і штрикнув в підозрілу коробку палочкою.

Я все правильно писав? Нічого не пропустив?

Якщо все так було - це якась повна відсутність інстинкту самозбереження. В стилі "знаєте, яке найпоширеніша фраза у руських власників джипів перед аварією з смертельним для водія випадком? <пацани - диви як я можу>".
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28.12.2024 13:19 Ответить
СлАбоумие и Атвага
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28.12.2024 19:02 Ответить
це військова таємниця, дарма так коментуєте
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28.12.2024 20:43 Ответить
Може в його дупі промайнула думка що в коробочці недостатньо вибухової речовини і він буде довго конати в муках.Тому для надійності взяв в клешню тротилову шашку.
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28.12.2024 22:22 Ответить
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28.12.2024 13:28 Ответить
Щедроты русской души

Заминированные игрушки и конфеты - подарки от русской армии детям Донбасса



Содержимое такой коробки оторвет ребенку не только обе руки, но и голову. А туловище превратит в кровавый фарш.



Если бы речь шла не о русских, я задался бы вопросом: что чувствует двурукий урод, снаряжая для ребенка такой «подарок»? Но о нации тупоголовых кретинов, взрывающих своих же граждан спящими в домах, задавать себе такой вопрос глупо и неуместно.

Меня такие «русские подарки» не удивляют. В Афганистане, подонки пришедшие с севера, разбрасывали их веером. Изготовление специальных мин, замаскированных под игрушки, с целью оторвать детские ручонки, было в СССР, во время Афганской компании, поставлено на поток. Потом были такие мины-игрушки в Чечню. Посмотрите http://chronicles.photopicture.us/exhibition_64.php здесь, http://chronicles.photopicture.us/exhibition_11.php здесь и http://chronicles.photopicture.us/exhibition_05.php здесь. Подспудно я ждал и в Украине чего-то похожего...
https://ipvnews.org/nurnberg.php
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28.12.2024 13:33 Ответить
Яке прикре самогубство...
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28.12.2024 13:55 Ответить
Сюжєт ньє раскрит, здох кацап чи ні?
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28.12.2024 14:11 Ответить
Оператору ще тре повчитися відоси знімати! Нафіга втікав? Саме цікаве не засняв...Давай другий дубль!
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28.12.2024 22:25 Ответить
Слабоуміє і отвага...Пацан к успєху шол. Нє получілось, нє фартонуло(с)
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28.12.2024 14:23 Ответить
Хлопчик мріяв бути літуном - мрія здійснилася
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28.12.2024 14:37 Ответить
"Тронул" тим ,чим прозвучало в останній фразі.
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28.12.2024 14:39 Ответить
Лайк, адназначна!!!
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28.12.2024 14:44 Ответить
Коротка и полна говнюги
Жизнь кацапского саперюги!
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28.12.2024 15:09 Ответить
Кацап знайшов на дорозі цікаву коробку. Вєсть об етом разнєслась по всєй округє.
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28.12.2024 16:04 Ответить
чудова операторська робота.
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28.12.2024 16:09 Ответить
Ай, молодець! Більше таких треба...
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28.12.2024 16:11 Ответить
З Різдвом тебе кацапе, отримав свій подарунок?
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28.12.2024 17:22 Ответить
українська коробочка - смерть для москаля 👍
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28.12.2024 18:00 Ответить
"Да он же пьян, на ногах не стоит!" (с)
"На бочку с порохом посадить, пущай полетает"(с)
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28.12.2024 18:13 Ответить
Таких я вважаю "нормальным русским" - взяв і здох👏
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28.12.2024 18:37 Ответить
Треба тільки 140 мільйонів таких коробок під ялинку кацапам і світ стане кращим ☺️
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28.12.2024 19:17 Ответить
Кумедне новорічне відео.
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28.12.2024 19:32 Ответить
САМИ Ж И ПОСТАВИЛИ НАВЕРНО !)
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28.12.2024 21:25 Ответить
Пишуть, що цей рашистський горе-сапер після вибуху вижив, але без рук, ніг і очей.

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28.12.2024 23:48 Ответить
отак хай і живе.
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28.12.2024 23:53 Ответить
джонік реагує на переміщення, зміну магнітного поля, розворот
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29.12.2024 02:49 Ответить
Коробочка с сюрпризом для начинающих ©
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29.12.2024 07:28 Ответить
 
 