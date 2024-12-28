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Мужчина наехал на работника ТЦК на блокпосту на Киевщине, а тот в ответ ударил по лобовому стеклу: полиция начала служебное расследование

Чоловік наїхав на працівника ТЦК на блокпосту на Київщині

На блокпосту в Киевской области водитель отказался предоставлять для проверки документы, удостоверяющие его личность, и совершил наезд на работника ТЦК, после чего тот ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, происшествие случилось на одном из блокпостов в Киевской области. Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

"Продолжив движение автомобиля, руководитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", - рассказали в полиции.

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Сообщается, что по выявленному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области начало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

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Автор: 

Киевская область (4140) Нацполиция (16477) блокпост (274) ТЦК (529)


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Топ комментарии
+18
...щоб надати правову оцінку діям поліцейських.... Так вдарив же не поліцейський, а ТЦКашник Я не ТЦКашник, але теж би вдарив (якщо зміг) після того як на мене якесь чмо наїхало...
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28.12.2024 17:11
+13
Дайте відео з бодіка і все стане ясно без перевірок і службових розслідувань. Але може раптом опинитися що і відео відсутне і документи може чоловік надав і наїзда не було,а було чергове зловживання з боку тцк. Але що цікаво наїхали нібито на представника тцк але службова перевірка дій поліціянтів ?!.
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28.12.2024 17:29
+13
Але ж факту наїзду не було. Було перешкоджання невідомої особи рухові транспорту. Було прохання надати проїзд і поліцейський, якмй стояв з особою в камуфляжі виконав прохання, а закамуфльовпна особа пошкодила транспортний засіб, чому має бути надана правова оцінка поліцейськими, які стали свідками події і не припинили незаконних дій "камуфдянта". Тут може мати місце змова групи осіб, з метою отримання незаконних доходів.
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28.12.2024 19:17
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Пані,а спитайте но когось із знайомих хто через ТЦК втрапив до Армії...або в ютубі є відео які там зараз умови і як з новобранцями поводяться...тож не звіздіть...в мене знайомий на Фронті 5 км від нуля в бліндажі отримує 20 тис гривень .з них 5 мінімум іде в " общак"...хочете так повоювати..?!
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28.12.2024 18:17 Ответить
Плюс 30 000 бойових як мінімум. І то, якщо частина дурить.
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28.12.2024 18:27 Ответить
Тебе поряд не було, нікому було наказ віддати.
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28.12.2024 17:53 Ответить
Можна пояснити, чим ви конкретно від ухилянтів відрізняєтесь, тим що маєте якись документ що звільняє вас від обов'язку, чи коли відсиджуєтесь в тилу.

І вас так само хтось може на блок-посту рішити що ви ухилянт, як це часто зараз буває коли резерв не працює, або працівники тцк піддають сумніву документи які у вас є.
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28.12.2024 18:48 Ответить
Ніззя поганого писати про тцк.
Буду тільки хороше. Добре що вдарив по машині, не випустивши чергу з автомата. Тим більше що набої зараз такі дорогі і потрібні на передовій.
Хто добре їсть - той добре перевіряє водіїв та того не можливо переїхати авто. Здоров'я та їжі співробітникам ТЦК!
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28.12.2024 18:23 Ответить
Якщо б ти прийшов добровільно захищати Україну, то не треба було б рейдів ТЦК. Немає наразі інших варіантів виборців ЗЕ відправити на війну.
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28.12.2024 21:07 Ответить
Ай-ай, а міг би не кулаком, а головою...
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28.12.2024 18:23 Ответить
Поліція розпочала службове розслідування? Нічого собі. Я знав, що поліція проводить кримінальні, адміністративні, а службові. Можливо то був свій?
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28.12.2024 18:40 Ответить
Є відео. Ніякого наїзду немає. Псих просто розбиває скло. Лоха-водія ще й посадять. Ахаха. Театр абсурду.
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28.12.2024 18:44 Ответить
Треба ухилянтів на ураження бити
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28.12.2024 18:46 Ответить
Ти можеш вдарити тільки себе х......м по язиці.
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28.12.2024 21:31 Ответить
В оригинале "Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК"

После перевода наверное с помощью ИИ получилось
"Продолжив движение автомобиля, руководитель совершил наезд на работника ТЦК"

И так вот переводят и политические заявления, искажая смысл
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28.12.2024 19:01 Ответить
Але ж факту наїзду не було. Було перешкоджання невідомої особи рухові транспорту. Було прохання надати проїзд і поліцейський, якмй стояв з особою в камуфляжі виконав прохання, а закамуфльовпна особа пошкодила транспортний засіб, чому має бути надана правова оцінка поліцейськими, які стали свідками події і не припинили незаконних дій "камуфдянта". Тут може мати місце змова групи осіб, з метою отримання незаконних доходів.
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28.12.2024 19:17 Ответить
Друзі, ТЦК має вищі інстанції ? Звісно, ТАК. То чого вся лють направлена на працівників ТЦК ? Вони отримують наказ зверху ! Які накази - дивіться як вони вже трощать авто. Хочу щоб Цензор звернувся з заявою до цих пАтужних начальників ! Якщо ті не реагують на дії своїх підлеглих !
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28.12.2024 19:19 Ответить
Цікаво, а як би себе повели ці панове, якби це був не Опель, а, скажімо, Майбах з депутатом за кермом? "Вибачте і щасливої дороги?"
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28.12.2024 19:21 Ответить
якби це був Майбах з депутатом за кермом, то йому б поліціянти і ТЦК віддавали би "честь".
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28.12.2024 20:41 Ответить
В Украине впервые за 3 года выросла загруженность отелей на праздники до 90%. Цены выросли на 25%, - https://forbes.ua/company/bukovel-vid-4000-do-40-000-grn-i-kurorti-bez-rosiyan-ukraintsi-obrali-vidpochinok-na-noviy-rik-i-rizdvo-skilki-tse-koshtue-27122024-25912 Forbes Украина

В Буковеле аншлаг. Цены: абонементы для лыжников на один день - от 1800 до 4400 грн, отель на неделю может обойтись в 300 - 400 тысяч грн.

Тем временем Ивано-франковские военкомы утверждают, что на горнолыжных курортах активно работают ТЦК. При этом отмечается, что в горы едут отдыхать в основном те мужчины, у кого отсрочка или бронь от мобилизации. А также военные в отпуске.
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28.12.2024 19:24 Ответить
А Ви багатий.
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28.12.2024 20:43 Ответить
І де там наїзд, два тцкину і поліцай, не мали жодних підстав для зупинки і замість того щоб відпустити людину, вони його блокували🤦🤦🤦
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28.12.2024 19:24 Ответить
ты чего, кацап, раскудахтасля?
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28.12.2024 21:00 Ответить
И какого хера местные бюджеты ( а? райадминистрации?) выделяют деньги с моих налогов моей улицы на содержание этих ухылянтов ?
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28.12.2024 19:40 Ответить
ця падла ТЦКашна не мала ні якого права ушкоджувати майно громадянина. прийде час і цю усю падаль будуть лінчувати
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28.12.2024 20:42 Ответить
ти падаль, срываешь мобилизацию
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28.12.2024 21:01 Ответить
Коли прийде такий час? Коли кацап прийде та ви усi в рештi решт повилазите с пiд спiдниць?
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28.12.2024 23:33 Ответить
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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28.12.2024 20:50 Ответить
>> скоїв наїзд на працівника ТЦК >>
Стояв же наче. Хтось пи$дить.
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28.12.2024 21:02 Ответить
Може настав час вводити децимацію? Всіх водіїв на блокпостах, хто відмовляється мобілізуватись, вишикувати в шеренгу і кожного десятого розстріляти. Гарантую, що наступного дня будуть черги і давка біля військоматів.
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29.12.2024 03:20 Ответить
Це ти ,пудель, по собі судиш.Насправді вистачить,копняками , назавжди , викинути з України таких вонючих гнид як ти.
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29.12.2024 05:27 Ответить
Про таких як ти кажуть "раденьке що дурненьке "
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29.12.2024 11:28 Ответить
На відео читко видно, як банд формування "тцк" під прикриттям іншого банд формуваняя "поліції" намагається перешкоджати водію рухатися.
Користуйтеся в разі нападу на вас цих ( інших банд формувань) 36 статтею Кримінального кодексу, і 27 статтею Конституції України про самозахист , якщо не хочете бути вбитими цими путінськими агентами, яких очолює нелигітимний през. - Зеленський.
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29.12.2024 07:49 Ответить
Думали. що заплатить щоб відпустили.
Звідки у тцкашників вдома коробки з сотнями тисяч доларів ?
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29.12.2024 09:14 Ответить
мене теж будуть машиною давити якщо у відпустку по формі приїду?
"дави його, вдруг з тцк!"
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29.12.2024 09:53 Ответить
Люди виконують свою роботу.Чому не показати документи,чому потрібно викаблучуватися (єто нє удостовєрєніє,а Констітуція мнє даєт право,а ти кто такой)...Ні,то потрібно пристрілити парочку таких мудрагелів і нарешті припинити оте заробітчанське блогерство на поліціі і ТЦК...
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29.12.2024 11:07 Ответить
Не було там ніякого наїзду
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29.12.2024 11:30 Ответить
По всій країні безліч безглуздих блокпостів на яких відважно несуть службу купа здорових і навчених тримати зброю хлопів, а воювати нема кому 🤔
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29.12.2024 11:42 Ответить
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