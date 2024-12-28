Мужчина наехал на работника ТЦК на блокпосту на Киевщине, а тот в ответ ударил по лобовому стеклу: полиция начала служебное расследование
На блокпосту в Киевской области водитель отказался предоставлять для проверки документы, удостоверяющие его личность, и совершил наезд на работника ТЦК, после чего тот ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, происшествие случилось на одном из блокпостов в Киевской области. Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.
"Продолжив движение автомобиля, руководитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", - рассказали в полиции.
Сообщается, что по выявленному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области начало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.
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І вас так само хтось може на блок-посту рішити що ви ухилянт, як це часто зараз буває коли резерв не працює, або працівники тцк піддають сумніву документи які у вас є.
Буду тільки хороше. Добре що вдарив по машині, не випустивши чергу з автомата. Тим більше що набої зараз такі дорогі і потрібні на передовій.
Хто добре їсть - той добре перевіряє водіїв та того не можливо переїхати авто. Здоров'я та їжі співробітникам ТЦК!
После перевода наверное с помощью ИИ получилось
"Продолжив движение автомобиля, руководитель совершил наезд на работника ТЦК"
И так вот переводят и политические заявления, искажая смысл
В Буковеле аншлаг. Цены: абонементы для лыжников на один день - от 1800 до 4400 грн, отель на неделю может обойтись в 300 - 400 тысяч грн.
Тем временем Ивано-франковские военкомы утверждают, что на горнолыжных курортах активно работают ТЦК. При этом отмечается, что в горы едут отдыхать в основном те мужчины, у кого отсрочка или бронь от мобилизации. А также военные в отпуске.
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стояв же наче. Хтось пи$дить.
Користуйтеся в разі нападу на вас цих ( інших банд формувань) 36 статтею Кримінального кодексу, і 27 статтею Конституції України про самозахист , якщо не хочете бути вбитими цими путінськими агентами, яких очолює нелигітимний през. - Зеленський.
Звідки у тцкашників вдома коробки з сотнями тисяч доларів ?
"дави його, вдруг з тцк!"