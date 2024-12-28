Мужчина наехал на работника ТЦК на блокпосту на Киевщине, а тот в ответ ударил по лобовому стеклу: полиция начала служебное расследование

На блокпосту в Киевской области водитель отказался предоставлять для проверки документы, удостоверяющие его личность, и совершил наезд на работника ТЦК, после чего тот ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, происшествие случилось на одном из блокпостов в Киевской области. Во время проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

"Продолжив движение автомобиля, руководитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", - рассказали в полиции.

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Сообщается, что по выявленному факту руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области начало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

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