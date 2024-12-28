Дронари 24-й ОМБр вблизи Часова Яра уничтожили несколько единиц российской бронетехники. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й механизированной бригады имени короля Даниила вблизи Часова Яра на Донетчине уничтожили три единицы бронетехники российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину десанта БМД-2, а также две вражеских бронемашины БПМ-97 "Выстрел".

"Эту технику используют десантно-штурмовые и другие подразделения оккупантов, которые атакуют Часов Яр. FPV-дроны Королевской бригады не оставили броне захватчиков шансов", - подписали военные кадры боевой работы.

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